https://sarabic.ae/20260713/حكم-سلفادوري-يدير-قمة-فرنسا-وإسبانيا-في-نصف-نهائي-مونديال-2026-1115172796.html
حكم سلفادوري يدير قمة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي مونديال 2026
حكم سلفادوري يدير قمة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي مونديال 2026
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلفادوري، إيفان بارتون، لإدارة المباراة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T14:36+0000
2026-07-13T14:36+0000
2026-07-13T14:36+0000
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ويعاون بارتون، البالغ من العمر 35 عاما، كل من مواطنه ديفيد موران (مساعد أول)، وأنتونيو بوبيرو من نيكاراغوا (مساعد ثاني)، بينما يتولى السويدي جلين نيبيرغ مهام الحكم الرابع.وتعد هذه المباراة الرابعة التي يديرها بارتون في النسخة الحالية من البطولة، بعدما أدار مواجهتي تركيا أمام باراغواي، واليابان أمام السويد في دور المجموعات، إضافة إلى لقاء سويسرا وكولومبيا في دور الـ16.وكان بارتون أول حكم يطبق إحدى التعديلات الجديدة التي أقرها "فيفا" خلال البطولة، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب باراغواي ميغيل ألميرون خلال مواجهة تركيا، بسبب تغطيته فمه أثناء الحديث مع اللاعب التركي ميرت مولدور.كما يواصل الحكم السلفادوري مشواره ضمن قائمة الحكام الذين أبقاهم "فيفا" لإدارة المباريات المتبقية من كأس العالم، والتي تضم 13 حكمًا، من بينهم الحكمان العربيان أدهم مخادمة من الأردن وجلال جيد من المغرب.
https://sarabic.ae/20260712/كأس-العالم-قد-يشهد-أكبر-توسع-في-تاريخه-فيفا-يدرس-مشاركة-64-منتخبا-1115141756.html
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رياضة, أخبار فرنسا , أخبار إسبانيا, كأس العالم 2026
رياضة, أخبار فرنسا , أخبار إسبانيا, كأس العالم 2026
حكم سلفادوري يدير قمة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي مونديال 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلفادوري، إيفان بارتون، لإدارة المباراة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الثلاثاء على ملعب دالاس ستاديوم.
ويعاون بارتون، البالغ من العمر 35 عاما، كل من مواطنه ديفيد موران (مساعد أول)، وأنتونيو بوبيرو من نيكاراغوا (مساعد ثاني)، بينما يتولى السويدي جلين نيبيرغ مهام الحكم الرابع.
وتعد هذه المباراة الرابعة التي يديرها بارتون في النسخة الحالية من البطولة، بعدما أدار مواجهتي تركيا أمام باراغواي، واليابان أمام السويد في دور المجموعات، إضافة إلى لقاء سويسرا وكولومبيا في دور الـ16.
وكان بارتون أول حكم يطبق إحدى التعديلات الجديدة
التي أقرها "فيفا" خلال البطولة، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب باراغواي ميغيل ألميرون خلال مواجهة تركيا، بسبب تغطيته فمه أثناء الحديث مع اللاعب التركي ميرت مولدور.
كما يواصل الحكم السلفادوري مشواره ضمن قائمة الحكام الذين أبقاهم "فيفا
" لإدارة المباريات المتبقية من كأس العالم، والتي تضم 13 حكمًا، من بينهم الحكمان العربيان أدهم مخادمة من الأردن وجلال جيد من المغرب.