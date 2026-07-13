https://sarabic.ae/20260713/طهران-ضغط-أمريكا-على-سلطنة-عمان-يعرقل-جهود-تأسيس-آلية-مشتركة-لمضيق-هرمز-1115162653.html
طهران: ضغط أمريكا على سلطنة عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز
طهران: ضغط أمريكا على سلطنة عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عُمان، ما أدى إلى تعثر... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T08:26+0000
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وقال بقائي، في مؤتمر صحفي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى اتفاق في محادثات مسقط حول الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، "عارية تمامًا عن الصحة"، مؤكدًا أن المحادثات التي جرت أول أمس السبت، "ركّزت فقط على ترتيبات إدارة المضيق، وفقًا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "طهران كانت تسعى، بالتشاور مع سلطنة عُمان، إلى وضع آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة بسبب التدخلات والضغوط الأمريكية على مسقط"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية. وفي سياق متصل، قال بقائي في مؤتمره الصحفي، إن إيران "تواصل، بالتواصل مع الوسطاء، حوارها مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات". وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنا على اتصال مع قطر وسلطنة عُمان وباكستان، وهذه الاتصالات مستمرة".كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الهجمات التي شنّتها بلاده على قواعد أمريكية في المنطقة، "لم تستهدف الدول التي توجد بها تلك المنشآت"، مؤكدًا أن طهران "لم تهاجم أي دولة إقليمية ولن تقوم بذلك".وتأتي تصريحات بقائي، عقب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة ضربات على إيران، في 8 يوليو/ تموز الجاري، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها جاءت ردًا على إجراءات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات قالت إنها استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، متهمة واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الإيرانية-أي-موقع-تنطلق-منه-هجمات-ضد-إيران-يعد-هدفا-مشروعا-1115161049.html
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إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
طهران: ضغط أمريكا على سلطنة عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عُمان، ما أدى إلى تعثر جهود التوصل إلى آلية مشتركة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز"، وفق تعبيره.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى اتفاق في محادثات مسقط حول الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، "عارية تمامًا عن الصحة"، مؤكدًا أن المحادثات التي جرت أول أمس السبت، "ركّزت فقط على ترتيبات إدارة المضيق، وفقًا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "طهران كانت تسعى، بالتشاور مع سلطنة عُمان، إلى وضع آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة بسبب التدخلات والضغوط الأمريكية على مسقط"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأكد بقائي أن "أي قضايا أخرى، بما فيها الملف النووي، لم تُطرح خلال محادثات مسقط،" واعتبر أن ما أُثير بشأنها "لا أساس له من الصحة"، متهمًا الإدارة الأمريكية بجعل "الكذب جزءًا من سلوكها السياسي".
وفي سياق متصل، قال بقائي في مؤتمره الصحفي، إن إيران "تواصل، بالتواصل مع الوسطاء، حوارها مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات".
وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنا على اتصال مع قطر وسلطنة عُمان وباكستان، وهذه الاتصالات مستمرة".
كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الهجمات التي شنّتها بلاده على قواعد أمريكية في المنطقة، "لم تستهدف الدول التي توجد بها تلك المنشآت"، مؤكدًا أن طهران "لم تهاجم أي دولة إقليمية ولن تقوم بذلك".
وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي، إن "الضربات الدفاعية الإيرانية استهدفت فقط القواعد والمواقع والبنية التحتية التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران"، داعيًا إلى "استخدام المصطلحات بدقة عند وصف العمليات العسكرية"، على حد قوله.
وتأتي تصريحات بقائي، عقب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة ضربات على إيران، في 8 يوليو/ تموز الجاري، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها جاءت ردًا على إجراءات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات قالت إنها استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، متهمة واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات العسكرية.