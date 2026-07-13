طهران: ضغط أمريكا على سلطنة عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260713/طهران-ضغط-أمريكا-على-سلطنة-عمان-يعرقل-جهود-تأسيس-آلية-مشتركة-لمضيق-هرمز-1115162653.html
طهران: ضغط أمريكا على سلطنة عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز
طهران: ضغط أمريكا على سلطنة عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عُمان، ما أدى إلى تعثر... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T08:26+0000
2026-07-13T08:26+0000
إيران
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114554313_0:35:1500:879_1920x0_80_0_0_3fe526930bb571db71c3a679a06322c9.jpg
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى اتفاق في محادثات مسقط حول الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، "عارية تمامًا عن الصحة"، مؤكدًا أن المحادثات التي جرت أول أمس السبت، "ركّزت فقط على ترتيبات إدارة المضيق، وفقًا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "طهران كانت تسعى، بالتشاور مع سلطنة عُمان، إلى وضع آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة بسبب التدخلات والضغوط الأمريكية على مسقط"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية. وفي سياق متصل، قال بقائي في مؤتمره الصحفي، إن إيران "تواصل، بالتواصل مع الوسطاء، حوارها مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات". وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنا على اتصال مع قطر وسلطنة عُمان وباكستان، وهذه الاتصالات مستمرة".كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الهجمات التي شنّتها بلاده على قواعد أمريكية في المنطقة، "لم تستهدف الدول التي توجد بها تلك المنشآت"، مؤكدًا أن طهران "لم تهاجم أي دولة إقليمية ولن تقوم بذلك".وتأتي تصريحات بقائي، عقب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة ضربات على إيران، في 8 يوليو/ تموز الجاري، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها جاءت ردًا على إجراءات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات قالت إنها استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، متهمة واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الإيرانية-أي-موقع-تنطلق-منه-هجمات-ضد-إيران-يعد-هدفا-مشروعا-1115161049.html
إيران
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114554313_94:0:1279:889_1920x0_80_0_0_0102a103ed1a3ea7b0671c785f0a43be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

طهران: ضغط أمريكا على سلطنة عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز

08:26 GMT 13.07.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عُمان، ما أدى إلى تعثر جهود التوصل إلى آلية مشتركة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز"، وفق تعبيره.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى اتفاق في محادثات مسقط حول الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، "عارية تمامًا عن الصحة"، مؤكدًا أن المحادثات التي جرت أول أمس السبت، "ركّزت فقط على ترتيبات إدارة المضيق، وفقًا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "طهران كانت تسعى، بالتشاور مع سلطنة عُمان، إلى وضع آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة بسبب التدخلات والضغوط الأمريكية على مسقط"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأكد بقائي أن "أي قضايا أخرى، بما فيها الملف النووي، لم تُطرح خلال محادثات مسقط،" واعتبر أن ما أُثير بشأنها "لا أساس له من الصحة"، متهمًا الإدارة الأمريكية بجعل "الكذب جزءًا من سلوكها السياسي".

وفي سياق متصل، قال بقائي في مؤتمره الصحفي، إن إيران "تواصل، بالتواصل مع الوسطاء، حوارها مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات".
وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنا على اتصال مع قطر وسلطنة عُمان وباكستان، وهذه الاتصالات مستمرة".
ميدان آزادي، طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
الخارجية الإيرانية: أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد "هدفا مشروعا"
06:45 GMT
كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الهجمات التي شنّتها بلاده على قواعد أمريكية في المنطقة، "لم تستهدف الدول التي توجد بها تلك المنشآت"، مؤكدًا أن طهران "لم تهاجم أي دولة إقليمية ولن تقوم بذلك".

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي، إن "الضربات الدفاعية الإيرانية استهدفت فقط القواعد والمواقع والبنية التحتية التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران"، داعيًا إلى "استخدام المصطلحات بدقة عند وصف العمليات العسكرية"، على حد قوله.

وتأتي تصريحات بقائي، عقب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة ضربات على إيران، في 8 يوليو/ تموز الجاري، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها جاءت ردًا على إجراءات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات قالت إنها استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، متهمة واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала