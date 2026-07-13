https://sarabic.ae/20260713/فيفا-يقرر-استبعاد-حكم-مباراة-مصر-والأرجنتين-1115170603.html
"فيفا" يقرر استبعاد حكم مباراة مصر والأرجنتين
"فيفا" يقرر استبعاد حكم مباراة مصر والأرجنتين
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير فرنسية، اليوم الاثنين، عن سبب استبعاد الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتيكسييه، من إدارة المباريات المتبقية في بطولة كأس العالم 2026، بعد الجدل الكبير الذي... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T13:09+0000
2026-07-13T13:09+0000
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وكان ليتيكسييه أدار مباراة المنتخبين على ملعب "مرسيدس بنز"، وانتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2، إذ أثار قراراته اعتراضات واسعة من الجانب المصري، بعد إلغائه هدفا سجله، مصطفى زيكو، بداعي وجود خطأ على، مروان عطية، في بداية الهجمة، إلى جانب رفضه احتساب ركلة جزاء لصالح، محمد صلاح، أو العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللعبة. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الذين سيواصلون المشاركة في الأدوار النهائية من المونديال، التي شهدت استبعاد عدد من الحكام، بينهم ليتيكسييه، عقب انتهاء منافسات دور الـ16. ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 حال دون إمكانية إسناد أي مباراة متبقية في البطولة إلى مواطنيها، فرانسوا ليتيكسييه، وكليمان توربان، وفقا للوائح "فيفا" التي تمنع تعيين حكام من دولة أحد المنتخبات المشاركة في المباراة نفسها. وبذلك، يواصل الحكم الفرنسي، جيروم بريسار، فقط مهامه مع الاتحاد الدولي بصفته حكما لتقنية الفيديو المساعد "VAR"، مع إمكانية الاستعانة به في المباريات المتبقية من البطولة.
https://sarabic.ae/20260711/رئيس-فيفا-يوجه-رسالة-إلى-المنتخب-المصري-عقب-وداع-كأس-العالم-2026-1115132430.html
https://sarabic.ae/20260711/السيسي-يكرم-المنتخب-المصري-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-ويوجه-لهم-رسالة-فيديو-1115123539.html
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أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, رياضة, كأس العالم 2026
أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, رياضة, كأس العالم 2026
"فيفا" يقرر استبعاد حكم مباراة مصر والأرجنتين
كشفت تقارير فرنسية، اليوم الاثنين، عن سبب استبعاد الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتيكسييه، من إدارة المباريات المتبقية في بطولة كأس العالم 2026، بعد الجدل الكبير الذي أثاره خلال قيادته مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16، التي انتهت بخروج المنتخب المصري من البطولة.
وكان ليتيكسييه أدار مباراة المنتخبين على ملعب "مرسيدس بنز"، وانتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2، إذ أثار قراراته اعتراضات واسعة من الجانب المصري، بعد إلغائه هدفا سجله، مصطفى زيكو، بداعي وجود خطأ على، مروان عطية، في بداية الهجمة، إلى جانب رفضه احتساب ركلة جزاء لصالح، محمد صلاح، أو العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللعبة.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الذين سيواصلون المشاركة في الأدوار النهائية من المونديال، التي شهدت استبعاد عدد من الحكام، بينهم ليتيكسييه، عقب انتهاء منافسات دور الـ16.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 حال دون إمكانية إسناد أي مباراة متبقية في البطولة إلى مواطنيها، فرانسوا ليتيكسييه، وكليمان توربان، وفقا للوائح "فيفا" التي تمنع تعيين حكام من دولة أحد المنتخبات المشاركة في المباراة نفسها.
وبذلك، يواصل الحكم الفرنسي، جيروم بريسار، فقط مهامه مع الاتحاد الدولي بصفته حكما لتقنية الفيديو المساعد "VAR"، مع إمكانية الاستعانة به في المباريات المتبقية من البطولة.