https://sarabic.ae/20260714/إطلاق-مركبة-سويوز-إم-إس-29-مع-طاقمها-نحو-محطة-الفضاء-الدولية-1115194266.html
إطلاق مركبة "سويوز إم إس-29" مع طاقمها نحو محطة الفضاء الدولية
إطلاق مركبة "سويوز إم إس-29" مع طاقمها نحو محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث عن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية في قاعدة بايكونور الفضائية وافقت على تزويد صاروخ "سويوز-2.1أيه" بالوقود... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T12:50+0000
2026-07-14T12:50+0000
2026-07-14T12:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسكوسموس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107564304_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e81a018d3dbed3665ff6bf0f07bae8ee.png
وقال الممثل عن "روسكوسموس" في تصريح للصحفيين: "وافقت اللجنة الحكومية على تزويد الصاروخ الناقل (سويوز-2.1أيه) بالوقود مع مركبة النقل المأهولة "سويوز إم س-29"وإطلاقها اليوم 14 تموز/ يوليو في تمام الساعة 17:48 بتوقيت موسكو".ومن المتوقع أن يقوم الصاروخ بوضع المركبة في المدار خلال 8 دقائق و49 ثانية.ووفقاً للخطة، من المقرر أن يقضي الطاقم 261 يوماً على متن المحطة.ويتضمن البرنامج الروسي تنفيذ 38 تجربة علمية وعمليتي خروج إلى الفضاء المفتوح.ويضم الطاقم الاحتياطي كلاً من رائدَي الفضاء الروسيّين دميتري بيتيلين وكونستانتين بوريسوف، إلى جانب الأمريكية دينيز بيرنهام.وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي في الوكالة: "في 30 نيسان/أبريل، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت موسكو، انطلق صاروخ "سويوز-5" متوسط الحجم من منصة الإطلاق رقم 45 في قاعدة بايكونور الفضائية. وهذا هو الإطلاق الأول لهذا الصاروخ من الجيل الجديد ضمن اختبارات تطوير الطيران"."سويوز" الروسي يرسل مركبة الشحن "بروغريس إم" إلى محطة الفضاء الدولية
https://sarabic.ae/20260505/صاروخ-سويوز--5-الروسي-1113128665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107564304_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_121bc37c0cf9bd3b48778889c3c9cf59.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس
إطلاق مركبة "سويوز إم إس-29" مع طاقمها نحو محطة الفضاء الدولية
أعلن متحدث عن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية في قاعدة بايكونور الفضائية وافقت على تزويد صاروخ "سويوز-2.1أيه" بالوقود وإطلاقه مع مركبة "سويوز إم إس-29" والتي ستحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين بيوتر دوبروف، وأنا كيكينا، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون، متوجهين إلى محطة الفضاء الدولية.
وقال الممثل عن "روسكوسموس" في تصريح للصحفيين: "وافقت اللجنة الحكومية على تزويد الصاروخ الناقل (سويوز-2.1أيه) بالوقود مع مركبة النقل المأهولة "سويوز إم س-29"وإطلاقها اليوم 14 تموز/ يوليو في تمام الساعة 17:48 بتوقيت موسكو".
ومن المتوقع أن يقوم الصاروخ بوضع المركبة في المدار خلال 8 دقائق و49 ثانية.
ويفترض أن تسير الرحلة وفقاً للمخطط فائق القصر لتستغرق حوالي ثلاث ساعات، حيث يخطط لالتحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 20:56 بتوقيت موسكو.
ووفقاً للخطة، من المقرر أن يقضي الطاقم 261 يوماً على متن المحطة.
ويتضمن البرنامج الروسي تنفيذ 38 تجربة علمية وعمليتي خروج إلى الفضاء المفتوح.ويضم الطاقم الاحتياطي كلاً من رائدَي الفضاء الروسيّين دميتري بيتيلين وكونستانتين بوريسوف، إلى جانب الأمريكية دينيز بيرنهام.
وفي 30 نيسان/ أبريل، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن أول إطلاق لصاروخ "سويوز-5" من قاعدة بايكونور الفضائية مشيرةً إلى أن عملية الإطلاق التجريبية كانت ناجحة.
وجاء في البيان
الذي نشره المكتب الإعلامي في الوكالة: "في 30 نيسان/أبريل، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت موسكو، انطلق صاروخ "سويوز-5" متوسط الحجم من منصة الإطلاق رقم 45 في قاعدة بايكونور الفضائية. وهذا هو الإطلاق الأول لهذا الصاروخ من الجيل الجديد ضمن اختبارات تطوير الطيران".