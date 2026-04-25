الصاروخ "سويوز" يرسل مركبة الشحن "بروغريس إم" إلى محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
وضع الصاروخ "سويوز-2.1 آيه"، الذي انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية، مركبة الشحن "بروغريس إم.إس-34" في مدار قريب من الأرض وهي في طريقها الآن إلى محطة الفضاء
23:15 GMT 25.04.2026 (تم التحديث: 23:44 GMT 25.04.2026)
وضع الصاروخ "سويوز-2.1 آيه"، الذي انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية، مركبة الشحن "بروغريس إم.إس-34" في مدار قريب من الأرض وهي في طريقها الآن إلى محطة الفضاء الدولية.
وبحسب البث المباشر الذي تعرضه مؤسسة "روسكوسموس" لعملية الإطلاق، انطلق الصاروخ في تمام الساعة 1:22 بتوقيت موسكو.
ومن المقرر أن تستغرق الرحلة أكثر من يومين، ستدور خلالهما المركبة 33 دورة
حول الأرض، على أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 3:01 بتوقيت موسكو يوم 28 أبريل/ نيسان.
وستقوم مركبة الشحن بتسليم أكثر من 2.5 طن من الحمولة إلى المحطة، بما في ذلك الوقود، والمواد الغذائية، ومياه الشرب، ومستلزمات النظافة، والأكسجين لدعم الغلاف الجوي داخل المحطة، بالإضافة إلى بدلة فضاء جديدة للسير في الفضاء من طراز "أورلان-إم.إس" رقم 8.
وتحمل المركبة أيضًا معدات ومواد استهلاكية لتجارب علمية تهدف إلى دراسة رد فعل الجسم تجاه انعدام الوزن، وتأثير الإجهاد على المناعة والجهاز العصبي، وفقدان الكتلة العظمية أثناء الرحلات الفضائية
، وتأثير الكائنات الدقيقة على المواد، وتطوير أساليب تجديد المياه.
ويُعد هذا الإطلاق الفضائي الروسي الثامن لهذا العام، والثالث من قاعدة بايكونور، والثاني من منصة الإطلاق التي خضعت للإصلاح بعد تضررها إثر إطلاق صاروخ يحمل مركبة "سويوز إم.إس-28" المأهولة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.