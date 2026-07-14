https://sarabic.ae/20260714/إعلام-الإفراج-عن-55-صيادا-إيرانيا-احتجزتهم-الإمارات-1115204665.html

إعلام: الإفراج عن 55 صيادا إيرانيا احتجزتهم الإمارات

إعلام: الإفراج عن 55 صيادا إيرانيا احتجزتهم الإمارات

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن 55 صيادا إيرانيا، كانت قد احتجزتهم الإمارات، بعد متابعات السفارة الإيرانية في أبوظبي. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T17:13+0000

2026-07-14T17:13+0000

2026-07-14T17:13+0000

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "السفارة الإيرانية في أبوظبي قد أعلنت عن بدء عملية إعادة 55 صيادا إيرانيا كانوا قد اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة من قبل السلطات الاماراتية؛ وذلك بعد المتابعات المستمرة التي قامت بها السفارة، وأيضا القنصلية الإيرانية العامة في دبي".وأشارت السفارة الإيرانية لدى أبو ظبي إلى عودة 14 مواطنا إيرانيا من هؤلاء المحتجزين على متن السفينة "آريا" وعبر طريق ميناء بستك (جنوب إيران).وأضاف البيان الإيراني أنه "من خلال المتابعات الحثيثة التي قام بها القسم القنصلي لسفارة إيران في أبوظبي، وبعد استيفاء الوثائق اللازمة وإصدار تصاريح العبور، تقرر أيضا عودة 11 شخصاً آخرين خلال الفترة الراهنة والمستقبلية؛ عبر الرحلات الجوية من دبي إلى مشهد".ويشار إلى أن الصيادين الـ 55، ومعظمهم من أهالي محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزکان (جنوب شرق وجنوبي البلاد)، كانوا قد اعتقلوا خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام 2026، بواسطة قوات خفر السواحل الإماراتي، بسبب الأحوال الجوية الخاصة في تلك المنطقة وتعطّل أنظمة التتبع الملاحي لديهم.وأوضحت السفارة الإيرانية أنها تابعت مع الجهات الإماراتية المختصة، موضوع الإفراج عن هؤلاء المواطنين الإيرانيين وإعادتهم إلى البلاد، يوميا وفور تبلّغها باعتقالهم، كما تم في هذا السياق، حجز تذاكر العودة الى البلاد لـ 44 منهم.

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