https://sarabic.ae/20260714/البعثة-الأممية-للدعم-في-ليبيا-تتبنى-آلية-جديدة-لاختيار-رئيس-مفوضية-الانتخابات-1115207089.html
البعثة الأممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات
البعثة الأممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات
سبوتنيك عربي
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بمكتبها في تونس، الاجتماع السادس المصغر المعني بمعالجة أول خطوتين من خارطة الطريق التي تتولاها البعثة. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأفادت البعثة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، بأن المشاركين قرروا، في مستهل الاجتماع، اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد تعثر تنفيذ الآلية التي سبق الاتفاق عليها.وأضافت أن المجتمعين واصلوا صياغة بنود الاتفاق النهائي، استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات السابقة بشأن الإطار القانوني المنظم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأشارت البعثة إلى أنه تم إدراج معظم النقاط المتفق عليها في مسودة الاتفاق، على أن يعقد لقاء جديد خلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب المقبل لاستكمال ما تبقى من أعمال الاجتماع المصغر.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.
https://sarabic.ae/20260712/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-ترحب-باجتماع-سرت-العسكري-1115158038.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
البعثة الأممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بمكتبها في تونس، الاجتماع السادس المصغر المعني بمعالجة أول خطوتين من خارطة الطريق التي تتولاها البعثة.
وأفادت البعثة، في بيان وصل "سبوتنيك"
نسخة منه، بأن المشاركين قرروا، في مستهل الاجتماع، اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد تعثر تنفيذ الآلية التي سبق الاتفاق عليها.
وأضافت أن المجتمعين واصلوا صياغة بنود الاتفاق النهائي، استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات السابقة بشأن الإطار القانوني المنظم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشارت البعثة إلى أنه تم إدراج معظم النقاط المتفق عليها في مسودة الاتفاق
، على أن يعقد لقاء جديد خلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب المقبل لاستكمال ما تبقى من أعمال الاجتماع المصغر.
وتعاني ليبيا
من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.