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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
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البعثة الأممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات
البعثة الأممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات
سبوتنيك عربي
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بمكتبها في تونس، الاجتماع السادس المصغر المعني بمعالجة أول خطوتين من خارطة الطريق التي تتولاها البعثة. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T18:19+0000
2026-07-14T18:19+0000
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وأفادت البعثة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، بأن المشاركين قرروا، في مستهل الاجتماع، اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد تعثر تنفيذ الآلية التي سبق الاتفاق عليها.وأضافت أن المجتمعين واصلوا صياغة بنود الاتفاق النهائي، استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات السابقة بشأن الإطار القانوني المنظم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأشارت البعثة إلى أنه تم إدراج معظم النقاط المتفق عليها في مسودة الاتفاق، على أن يعقد لقاء جديد خلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب المقبل لاستكمال ما تبقى من أعمال الاجتماع المصغر.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.
https://sarabic.ae/20260712/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-ترحب-باجتماع-سرت-العسكري-1115158038.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

البعثة الأممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات

18:19 GMT 14.07.2026
© Photo / UNSMILالبعثة الاممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات
البعثة الاممية للدعم في ليبيا تتبنى آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Photo / UNSMIL
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استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بمكتبها في تونس، الاجتماع السادس المصغر المعني بمعالجة أول خطوتين من خارطة الطريق التي تتولاها البعثة.
وأفادت البعثة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، بأن المشاركين قرروا، في مستهل الاجتماع، اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد تعثر تنفيذ الآلية التي سبق الاتفاق عليها.
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب باجتماع سرت العسكري
12 يوليو, 23:02 GMT
وأضافت أن المجتمعين واصلوا صياغة بنود الاتفاق النهائي، استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات السابقة بشأن الإطار القانوني المنظم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشارت البعثة إلى أنه تم إدراج معظم النقاط المتفق عليها في مسودة الاتفاق، على أن يعقد لقاء جديد خلال الأسبوع الأول من أغسطس/ آب المقبل لاستكمال ما تبقى من أعمال الاجتماع المصغر.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان.
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