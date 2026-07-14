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انطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-29" من قاعدة بايكونور الفضائية
انطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-29" من قاعدة بايكونور الفضائية
سبوتنيك عربي
انطلق الصاروخ الناقل "سويوز-2.1 أ" الذي يحمل على متنه مركبة الفضاء "سويوز إم إس-29"، بنجاح من قاعدة بايكونور، حاملًا طاقمًا جديدًا يضم رائدين روسيين وآخر... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T15:35+0000
2026-07-14T15:35+0000
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ويضم الطاقم المتجه إلى المحطة رائدَي الفضاء من وكالة "روسكوسموس" الروسية، بيوتر دوبروف وأنا كيكينا، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة "ناسا" الأمريكية أنيل مينون. وسيقوم الصاروخ بوضع المركبة في المدار بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق، لتلتف دورتين حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة في تمام الساعة 20:56 بتوقيت موسكو.ومن المتوقع أن تستمر البعثة الجديدة لمدة 261 يوما، يتضمن البرنامج الروسي خلالها إجراء 38 تجربة علمية وعمليتي خروج إلى الفضاء المفتوح. وتعدّ هذه الرحلة الثانية لدوبروف وكيكينا، بينما تمثل الرحلة الأولى للرائد الأمريكي مينون.
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موسكو, روسيا, العالم, ناسا, سويوز, أخبار محطة الفضاء الدولية
موسكو, روسيا, العالم, ناسا, سويوز, أخبار محطة الفضاء الدولية

انطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-29" من قاعدة بايكونور الفضائية

15:35 GMT 14.07.2026
© Photoانطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-29" من قاعدة بايكونور الفضائية
انطلاق المركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس-29 من قاعدة بايكونور الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
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انطلق الصاروخ الناقل "سويوز-2.1 أ" الذي يحمل على متنه مركبة الفضاء "سويوز إم إس-29"، بنجاح من قاعدة بايكونور، حاملًا طاقمًا جديدًا يضم رائدين روسيين وآخر أمريكيًا نحو المحطة الفضائية الدولية، حسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
ويضم الطاقم المتجه إلى المحطة رائدَي الفضاء من وكالة "روسكوسموس" الروسية، بيوتر دوبروف وأنا كيكينا، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة "ناسا" الأمريكية أنيل مينون. وسيقوم الصاروخ بوضع المركبة في المدار بعد 8 دقائق و49 ثانية من الإطلاق، لتلتف دورتين حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة في تمام الساعة 20:56 بتوقيت موسكو.
وسيكون في استقبال الطاقم الجديد على متن المحطة الفضائية الدولية رواد الفضاء الروس سيرغي سفيرتشكوف، وسيرغي ميكاييف، وأندري فيديايف، إلى جانب رواد فضاء "ناسا" جيسيكا مير، وجاك هاثاواي، وكريستوفر ويليامز، ورائدة فضاء وكالة الفضاء الأوروبية صوفي أدينو.
ومن المتوقع أن تستمر البعثة الجديدة لمدة 261 يوما، يتضمن البرنامج الروسي خلالها إجراء 38 تجربة علمية وعمليتي خروج إلى الفضاء المفتوح. وتعدّ هذه الرحلة الثانية لدوبروف وكيكينا، بينما تمثل الرحلة الأولى للرائد الأمريكي مينون.
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