https://sarabic.ae/20260714/جدل-قانوني-بسبب-قرار-وقف-محامية-مصرية-عن-العمل-1115194541.html
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
سبوتنيك عربي
أثار قرار نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر بوقف المحامية لؤة خلف، عن مزاولة المهنة احتياطيا حالة واسعة من الجدل. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T13:00+0000
2026-07-14T13:00+0000
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جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
سبوتنيك عربي
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
ورغم أن النقابة أكدت أن القرار استند على مخالفات مهنية وقانونية، فإن الواقعة تحولت إلى نقاش واسع حول حدود سلطة النقابات في مساءلة أعضائها.النقابة من جانبها أكدت أن القرار يأتي انطلاقا من حرص مجلسها على صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة، وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة بين جميع المحامين والمحاميات، سواء أثناء مباشرة العمل أو في السلوك العام الذي ينعكس على صورة المهنة.وأوضحت أن قرار الوقف استند إلى ما تم نسبه إلى المحامية من ممارسات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما اعتبره مجلس النقابة مخالفات لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أن الوقائع كانت محل متابعة ورصد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.في المقابل، رفضت المحامية قرار الوقف، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يرتبط بأي مخالفة مهنية، وإنما بسبب مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب، ووصفت ما يحدث بأنه أشبه بـ"محاكم التفتيش"، مستندة إلى نصوص الدستور التي تكفل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد.وأضاف، في حديثها لـ "سبوتنيك" أن القرار يستند إلى مخالفات قانونية ومهنية موثقة، مشددا على أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزامها بالحجاب "عار تماما من الصحة".وأضافت أن الأزمة تحولت إلى قضية تمس حرية الاختيار الشخصي وحدود سلطة النقابات المهنية وضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون والدستور بعيدا عن التشهير أو التنمر.
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صبري سراج
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أثار قرار نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر بوقف المحامية لؤة خلف، عن مزاولة المهنة احتياطيا حالة واسعة من الجدل.
ورغم أن النقابة أكدت أن القرار استند على مخالفات مهنية وقانونية، فإن الواقعة تحولت إلى نقاش واسع حول حدود سلطة النقابات في مساءلة أعضائها.
النقابة من جانبها أكدت أن القرار يأتي انطلاقا من حرص مجلسها على صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة
، وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة بين جميع المحامين والمحاميات، سواء أثناء مباشرة العمل أو في السلوك العام الذي ينعكس على صورة المهنة.
وأوضحت أن قرار الوقف استند إلى ما تم نسبه إلى المحامية من ممارسات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما اعتبره مجلس النقابة مخالفات لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أن الوقائع كانت محل متابعة ورصد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.
في المقابل، رفضت المحامية قرار الوقف، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يرتبط بأي مخالفة مهنية، وإنما بسبب مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب، ووصفت ما يحدث بأنه أشبه بـ"محاكم التفتيش"، مستندة إلى نصوص الدستور التي تكفل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد.
في هذا السياق، أكد عضو مجلس نقابة محامي سوهاج وعضو لجنة الحقوق والحريات الدكتور علي الأمير، أن قرار وقف المحامية لؤة خلف، عن مزاولة المهنة مؤقتا لا يرتبط بمظهرها الشخصي أو بعدم ارتدائها الحجاب.
وأضاف، في حديثها لـ "سبوتنيك
" أن القرار يستند إلى مخالفات قانونية ومهنية موثقة، مشددا على أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزامها بالحجاب "عار تماما من الصحة".
في سياق متصل، أكدت الباحثة القانونية والحقوقية انتصار السعيد، أن الأزمة المثارة بشأن وقف المحامية لؤة خلف عن مزاولة المهنة تجاوزت كونها إجراء تأديبيا داخليا داخل نقابة المحامين.
وأضافت أن الأزمة تحولت إلى قضية تمس حرية الاختيار الشخصي وحدود سلطة النقابات المهنية وضمانات المحاكمة
التأديبية العادلة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون والدستور بعيدا عن التشهير أو التنمر.