https://sarabic.ae/20260714/جدل-قانوني-بسبب-قرار-وقف-محامية-مصرية-عن-العمل-1115194541.html

جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل

جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل

سبوتنيك عربي

أثار قرار نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر بوقف المحامية لؤة خلف، عن مزاولة المهنة احتياطيا حالة واسعة من الجدل. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

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جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل سبوتنيك عربي جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل

ورغم أن النقابة أكدت أن القرار استند على مخالفات مهنية وقانونية، فإن الواقعة تحولت إلى نقاش واسع حول حدود سلطة النقابات في مساءلة أعضائها.النقابة من جانبها أكدت أن القرار يأتي انطلاقا من حرص مجلسها على صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة، وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة بين جميع المحامين والمحاميات، سواء أثناء مباشرة العمل أو في السلوك العام الذي ينعكس على صورة المهنة.وأوضحت أن قرار الوقف استند إلى ما تم نسبه إلى المحامية من ممارسات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما اعتبره مجلس النقابة مخالفات لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أن الوقائع كانت محل متابعة ورصد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.في المقابل، رفضت المحامية قرار الوقف، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يرتبط بأي مخالفة مهنية، وإنما بسبب مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب، ووصفت ما يحدث بأنه أشبه بـ"محاكم التفتيش"، مستندة إلى نصوص الدستور التي تكفل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد.وأضاف، في حديثها لـ "سبوتنيك" أن القرار يستند إلى مخالفات قانونية ومهنية موثقة، مشددا على أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزامها بالحجاب "عار تماما من الصحة".وأضافت أن الأزمة تحولت إلى قضية تمس حرية الاختيار الشخصي وحدود سلطة النقابات المهنية وضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون والدستور بعيدا عن التشهير أو التنمر.

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