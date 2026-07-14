https://sarabic.ae/20260714/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتعهد-بعدم-السماح-لأي-رحلة-جوية-إيرانية-جديدة-إلى-بلاده-1115185254.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بعدم السماح لأي رحلة جوية إيرانية جديدة بالهبوط على أرض بلاده

رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بعدم السماح لأي رحلة جوية إيرانية جديدة بالهبوط على أرض بلاده

سبوتنيك عربي

تعهد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أمس الاثنين، بـ"عدم السماح" لأية رحلة جوية إيرانية جديدة بالهبوط على أرض بلاده، وذلك غداة عودة وفد لجماعة "أنصار... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T02:47+0000

2026-07-14T02:47+0000

2026-07-14T04:50+0000

أنصار الله

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العالم العربي

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وقال العليمي، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس الدفاع الوطني برئاسته، في الرياض، حسب التلفزيون اليمني: "لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم".وأضاف: "سنعمل على حماية سيادة اليمن وأمنه واستقراره برًا وبحرًا وجوًا".واتهم العليمي، جماعة "أنصار الله" بفرض حصار على اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة، قائلًا: "الشعب اليمني عانى من الحصار، الذي فرضه الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية الدستورية وحتى اليوم".وتأتي تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني، غداة هبوط طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان" في مطار "الحديدة" الدولي غربي اليمن، قادمة من طهران وعلى متنها وفد من الجماعة، بعد منع الحكومة المعترف بها دوليًا، الرحلة من الهبوط في مطار صنعاء الدولي (وسط البلاد)، باستهداف مرافقه بغارات جوية، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك".من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أنها "استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية".فيما اتهمت "أنصار الله"، "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن، بشن غارات على مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي، معلنةً إنهاء مرحلة خفض التصعيد السارية معه منذ أواخر 2022، إثر الغارات الجوية على مطار صنعاء، متوعدة بأن "العدوان على المطار لن يمر دون رد وعقاب".وتأتي التطورات، بعد توجيه "أنصار الله"، تهديدًا إلى السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، بإنهاء التهدئة الهشة ووقف إطلاق النار الساري في البلد منذ أواخر 2022، حال منع المملكة أية رحلة جديدة عبر مطار صنعاء الدولي، دون إذن منها.ويوم الجمعة الماضي، أعلن مجلس القيادة اليمني أن "الحكومة والقوات المسلحة، ستتخذان إجراءات سياسية ودبلوماسية وعسكرية، لمنع أي محاولة جديدة لتسيير رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء"، معتبرًا أن "الرحلة التي سيّرتها شركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء، في 3 تموز/ يوليو الجاري، انتهاك صريح لسيادة اليمن، وتحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".ولوّحت جماعة "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، باستهداف شركة "أرامكو"، عملاق النفط السعودي وموان في المملكة التي تقود التحالف العربي في اليمن، على خلفية اتهام التحالف للجماعة بالتصعيد وتهديده بالرد بقوة عليها بعد رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي تم تسييرها دون إذن منه.سبق ذلك إعلان "أنصار الله"، المشاركة في مراسم تشييع المرشد الراحل للثورة الإيرانية علي خامنئي، بوفد رسمي قالت إنه وصل إلى طهران على متن طائرة مدنية إيرانية أقلت 200 من المرضى والعالقين خارج اليمن إلى مطار صنعاء، قبل أن تغادره وعلى متنها إلى جانب وفد الجماعة عدد آخر من المرضى للعلاج في الخارج.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260713/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-مطار-أبها-جنوبي-السعودية-بصواريخ-باليستية-وطائرات-مسيرة-1115182597.html

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