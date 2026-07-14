https://sarabic.ae/20260714/مركبة-سويوز-إم-إس-29--تلتحم-بنجاح-بمحطة-الفضاء-الدولية--1115208359.html
مركبة "سويوز إم إس-29 " تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية
مركبة "سويوز إم إس-29 " تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
التحمت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-29" بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، الليوم الثلاثاء، وكانت تقل رائدَي الفضاء الروسيين بيوتر دوبروف... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T19:02+0000
2026-07-14T19:02+0000
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وانطلق صاروخ "سويوز-2.1 أ"، الذي يحمل المركبة الفضائية من بايكونور في تمام الساعة 5:48 مساءً بتوقيت موسكو. وبعد ثماني دقائق و49 ثانية، وضع الصاروخ المركبة الفضائية في مدارها. واتبعت الرحلة مسارا مداريا قصيرا جدا، حيث أكملت دورتين حول الأرض والتحمت بوحدة "بريتشال" التابعة للجزء الروسي من المحطة، وفقا لما ذكره مراسل "سبوتنيك".وسبق أن أمضى دوبروف أكثر من 355 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية خلال الفترة 2021-2022. وهذه هي المهمة الثانية بالنسبة لكيكينا، حيث كانت رحلتها الأولى في الفترة 2022-2023 على متن مركبة "كرو دراغون" الأمريكية، أما مينون، فيصل إلى محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى.ومن المتوقع أن تستمر المهمة الجديدة 261 يومًا، حيث سيجري رواد الفضاء الروس خلالها 38 تجربة علمية وعملتي خروج من المحطة إلى الفضاء المفتوح.
https://sarabic.ae/20260714/انطلاق-المركبة-الفضائية-المأهولة-سويوز-إم-إس-29-من-قاعدة-بايكونور-الفضائية-1115200416.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, موسكو, سويوز, أخبار محطة الفضاء الدولية
أخبار العالم الآن, روسيا, موسكو, سويوز, أخبار محطة الفضاء الدولية
مركبة "سويوز إم إس-29 " تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية
حصري
التحمت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-29" بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، الليوم الثلاثاء، وكانت تقل رائدَي الفضاء الروسيين بيوتر دوبروف وآنا كيكينا، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون التابع لوكالة "ناسا".
وانطلق صاروخ "سويوز-2.1 أ"، الذي يحمل المركبة الفضائية من بايكونور في تمام الساعة 5:48 مساءً بتوقيت موسكو. وبعد ثماني دقائق و49 ثانية، وضع الصاروخ المركبة الفضائية في مدارها. واتبعت الرحلة مسارا مداريا قصيرا جدا، حيث أكملت دورتين حول الأرض والتحمت بوحدة "بريتشال" التابعة للجزء الروسي من المحطة، وفقا لما ذكره مراسل "سبوتنيك".
وفي غضون ساعات قليلة، سيفتح دوبروف وكيكينا ومينون الفتحات ويدخلون المحطة. وسيستقبلهم رواد الفضاء الروس سيرغي كود-سفيرتشكوف وسيرغي ميكاييف وأندريه فيدياييف؛ ورواد الفضاء الأمريكيون جيسيكا ميير وجاك هاثاواي وكريستوفر ويليامز؛ ورائدة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صوفي أدينو.
وسبق أن أمضى دوبروف أكثر من 355 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية
خلال الفترة 2021-2022. وهذه هي المهمة الثانية بالنسبة لكيكينا، حيث كانت رحلتها الأولى في الفترة 2022-2023 على متن مركبة "كرو دراغون" الأمريكية، أما مينون، فيصل إلى محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى.
ومن المتوقع أن تستمر المهمة الجديدة
261 يومًا، حيث سيجري رواد الفضاء الروس خلالها 38 تجربة علمية وعملتي خروج من المحطة إلى الفضاء المفتوح.