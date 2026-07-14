https://sarabic.ae/20260714/70-عاما-من-العلاقات-التونسية-الروسية-تعاون-يتوسع-وشراكة-تبحث-عن-آفاق-جديدة-1115208418.html

70 عاما من العلاقات التونسية الروسية.. تعاون يتوسع وشراكة تبحث عن آفاق جديدة

70 عاما من العلاقات التونسية الروسية.. تعاون يتوسع وشراكة تبحث عن آفاق جديدة

سبوتنيك عربي

تشهد العلاقات التونسية الروسية تطورا متواصلا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والعلمية، بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T18:56+0000

2026-07-14T18:56+0000

2026-07-14T18:56+0000

حصري

تونس

أخبار تونس اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960032_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c310478f17cef8d472f62f27061fee52.jpg

هذه المناسبة جدد خلالها الجانبان التأكيد على رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة.ويرى عدد من المتابعين للشأنين السياسي والاقتصادي، أن الانفتاح التونسي على روسيا يندرج ضمن توجه أوسع لتنويع الشراكات الدولية، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، بما يتيح لتونس توسيع خياراتها الاقتصادية والتجارية وتعزيز هامش استقلالية قرارها الاقتصادي.وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى 11 يوليو/ تموز 1956، أي بعد أشهر قليلة من استقلال تونس، قبل أن تشهد مسارا تصاعديا عبر عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.كما مثل لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مناسبة لإعادة التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وعلى الحرص المشترك على تطوير التعاون في مجالات الفلاحة والحبوب والطاقة والسياحة، إلى جانب التعاون الثقافي والعلمي والتبادل الطلابي.وبمناسبة الاحتفال بسبعينية العلاقات التونسية الروسية، أكد الجانبان، خلال ندوة صحفية، تم عقدها أهمية مواصلة دفع التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية.وقال القنصل الروسي في تونس فلاديمير خاتونتسيف، إن "العلاقات التونسية الروسية علاقات عريقة ومتواصلة في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن التعاون في القطاع الصحي يشهد تقدما ملموسا، بعد توقيع برنامج تعاون مشترك بين وزارتي الصحة في البلدين خلال الأشهر الماضية، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة في هذا المجال.علاقات تاريخية متينةوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد الدبلوماسي التونسي الأسبق عبد الله العبيدي أن العلاقات بين تونس وروسيا شهدت تطورا ملحوظا على امتداد العقود الماضية، مع احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وأضاف: "العلاقة بين تونس وروسيا علاقة بناءة وإيجابية، ومن الصعب أن تصل إلى القطيعة، باعتبار أن روسيا أصبحت شريكا استراتيجيا لتونس في عدد من المجالات الأساسية".وأشار إلى أن التعاون في مجال التعليم العالي لا يزال يشكل أحد أبرز أوجه العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن الجامعات الروسية تستقبل حاليا نحو ألف طالب تونسي، خاصة في اختصاصات الطب والهندسة والعلوم.مصالح مشتركةمن جهته، اعتبر وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات بين تونس وروسيا تقوم أساسا على المصالح المشتركة، بعيدا عن منطق الاستقطاب الدولي.وقال: "الغاية من هذه العلاقات ليست الاصطفاف مع أي قوة عالمية، وإنما الاستفادة من مجالات التعاون التي تتميز فيها روسيا، وخاصة في المجالين العلمي والتكنولوجي".وأضاف أن تونس تمتلك فرصا مهمة لتعزيز تعاونها مع موسكو في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان العمل على إبرام اتفاقية حكومية للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بما يسمح بتبادل الخبرات ونقل المعرفة.كما أشاد ونيس بإسهام الخبرات الهندسية الروسية في إنجاز عدد من المشاريع المائية الكبرى في تونس، من بينها سد سيدي البراق وشبكات نقل المياه، معتبرا أن هذا التعاون يمثل نموذجا للشراكة التقنية بين البلدين.تعاون اقتصادي قابل للتوسعوعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنايدي، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن تونس تعد من أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في القارة الأفريقية، إذ يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار.وأوضح أن روسيا تمثل أحد أهم مزودي تونس بالحبوب والمنتجات النفطية، وهو ما يمنح العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعدا استراتيجيا، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها الأسواق العالمية.وأضاف أن المرحلة المقبلة تستوجب وضع خطة تعاون اقتصادي أكثر طموحا، ترتكز على تنويع مجالات الاستثمار والشراكة الصناعية والطاقية، بما يحقق مصالح البلدين.كما رجح أن يفتح التوجه نحو اتفاقية للتبادل الحر بين تونس وروسيا آفاقا جديدة أمام الصادرات التونسية، ويسهم في تنويع الشركاء الاقتصاديين، عبر تسهيل النفاذ إلى سوق استهلاكية واسعة.وفي القطاع السياحي، أكد الجنايدي، أن السوق الروسية تظل من أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى تونس، خاصة مع استئناف رحلات "الشارتر" الروسية خلال سنة 2026، وهو ما من شأنه أن يمنح دفعة جديدة للقطاع السياحي ويسهم في استعادة أحد أبرز الأسواق التقليدية التي فقدتها تونس خلال السنوات الماضية.ويجمع متابعون على أن العلاقات التونسية الروسية دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة جديدة، تقوم على توسيع مجالات التعاون بعيدا عن الاقتصار على المبادلات التجارية التقليدية، لتشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصحة والتعليم والبحث العلمي والسياحة، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر تنوعا واستدامة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.

https://sarabic.ae/20260711/بمناسبة-الذكرى-الـ70-للعلاقات-الدبلوماسية-تونس-وروسيا-تؤكدان-مواصلة-تعزيز-التعاون-------1115131922.html

https://sarabic.ae/20250425/وزير-تونسي-سابق-روسيا-تعيد-تشكيل-النظام-العالمي-عبر-إفريقيا-1099903349.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم