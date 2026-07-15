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انهيار خاطف على ضفاف النيل.. "الهدام" يهدد الأراضي الزراعية في السودان... فيديو
انهيار خاطف على ضفاف النيل.. "الهدام" يهدد الأراضي الزراعية في السودان... فيديو
سبوتنيك عربي
تحولت مساحات من الأراضي الزراعية إلى جزء من مجرى نهر النيل، بعدما شهدت قرية حلة يونس، غرب مدينة بربر شمال السودان، انهيارًا مفاجئًا في إحدى الضفاف، في حادثة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T16:00+0000
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وخلال ثوانٍ معدودة، انفصلت كتل كبيرة من التربة عن الضفة وسقطت في مياه النيل، وسط حالة من الذهول بين الأهالي، ووصف أحد الشهود المشهد بأنه كان أشبه بـ"زلزال"، بعدما شاهد الأرض تنهار أمامه دون أي مؤشرات مسبقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عربية.وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انهيار مساحة واسعة من الضفة الزراعية المقابلة للقرية، ما أثار مخاوف السكان من اتساع رقعة التآكل ووصولها إلى المناطق السكنية في حال استمرار الظاهرة.وتحذر دراسات متخصصة من أن استمرار عمليات النحر يشكل خطرًا متزايدًا على الأراضي الزراعية والأشجار، وقد يمتد تأثيره إلى القرى والمنشآت والبنية التحتية إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية فعالة.الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديوموسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو
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أخبار السودان اليوم, النيل, العالم العربي, نهر, العالم
أخبار السودان اليوم, النيل, العالم العربي, نهر, العالم

انهيار خاطف على ضفاف النيل.. "الهدام" يهدد الأراضي الزراعية في السودان... فيديو

16:00 GMT 15.07.2026
© Photoانهيار التربة
انهيار التربة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Photo
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تحولت مساحات من الأراضي الزراعية إلى جزء من مجرى نهر النيل، بعدما شهدت قرية حلة يونس، غرب مدينة بربر شمال السودان، انهيارًا مفاجئًا في إحدى الضفاف، في حادثة أعادت تسليط الضوء على ظاهرة "الهدّام" التي تهدد القرى والأراضي الزراعية الممتدة على طول النهر.
وخلال ثوانٍ معدودة، انفصلت كتل كبيرة من التربة عن الضفة وسقطت في مياه النيل، وسط حالة من الذهول بين الأهالي، ووصف أحد الشهود المشهد بأنه كان أشبه بـ"زلزال"، بعدما شاهد الأرض تنهار أمامه دون أي مؤشرات مسبقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عربية.
ورغم أن الانهيار لم يكن ناجمًا عن فيضانات أو نشاط زلزالي، فإنه يُعد امتدادًا لظاهرة محلية تعرف باسم "الهدّام"، وهي عملية نحر تدريجية لضفاف النيل تنتج عن استمرار حركة المياه، إذ تبدأ بتآكل الطبقات السفلية من الضفة، بينما تبقى الأجزاء العلوية متماسكة ظاهريًا، قبل أن تنهار بشكل مفاجئ.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انهيار مساحة واسعة من الضفة الزراعية المقابلة للقرية، ما أثار مخاوف السكان من اتساع رقعة التآكل ووصولها إلى المناطق السكنية في حال استمرار الظاهرة.
ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ شهدت مناطق عدة على امتداد نهر النيل في السودان انهيارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن فقدان مساحات زراعية وأثرت في استقرار الضفاف.
وتحذر دراسات متخصصة من أن استمرار عمليات النحر يشكل خطرًا متزايدًا على الأراضي الزراعية والأشجار، وقد يمتد تأثيره إلى القرى والمنشآت والبنية التحتية إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية فعالة.
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