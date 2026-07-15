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مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تستنكر اعتقال باريس لرئيسة منظمة روسية إنسانية بتهم واهية
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تستنكر اعتقال باريس لرئيسة منظمة روسية إنسانية بتهم واهية
سبوتنيك عربي
اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفرنسية تحتجز الناشطة الروسية، آنا نوفيكوفا، دون وجه حق، سوى أنها كانت معنية... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T08:06+0000
2026-07-15T08:06+0000
روسيا
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وقالت لانتراتوفا، في مقطع فيديو مصور عبر قناتها على "تلغرام": "اليوم، تُعقد جلسة استماع في باريس لمواطنتنا، الناشطة المدنية آنا نوفيكوفا، والتي تحتجزها السلطات الفرنسية في سجن للنساء منذ أكثر من ستة أشهر، بتهمة التشهير باتحاد الأوكرانيين في فرنسا، وهي تهمة لا أساس لها من الصحة".وتابعت لانتراتوفا: "ذنب آنا الوحيد هو كونها مؤسسة ونائبة رئيس منظمة "إس أو إس دونباس" الإنسانية، التي تجمع مساعدات إنسانية للمدنيين في دونباس".وأردفت لانتراتوفا: "عندما ترسل الحكومة الفرنسية صواريخ بعيدة المدى وأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا على حساب دافعي الضرائب، تعتبر باريس هذا أمرًا طبيعيًا".وختمت لانتراتوفا حديثها بالقول: "أعتبر اعتقال آنا نوفيكوفا لا أساس له من الصحة وذو دوافع سياسية، سأتابع المحاكمة عن كثب".موسكو: منظمات دولية ترغب في زيارة موقع الضربة الأوكرانية في ستاروبيلسك
https://sarabic.ae/20260602/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-كييف-تواصل-استهداف-المدنيين-والبنية-التحتية-المدنية-1113974103.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا

مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تستنكر اعتقال باريس لرئيسة منظمة روسية إنسانية بتهم واهية

08:06 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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تابعنا عبر
اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفرنسية تحتجز الناشطة الروسية، آنا نوفيكوفا، دون وجه حق، سوى أنها كانت معنية برعاية حقوق الإنسان، لا سيما في إقليم دونباس.
وقالت لانتراتوفا، في مقطع فيديو مصور عبر قناتها على "تلغرام": "اليوم، تُعقد جلسة استماع في باريس لمواطنتنا، الناشطة المدنية آنا نوفيكوفا، والتي تحتجزها السلطات الفرنسية في سجن للنساء منذ أكثر من ستة أشهر، بتهمة التشهير باتحاد الأوكرانيين في فرنسا، وهي تهمة لا أساس لها من الصحة".
وتابعت لانتراتوفا: "ذنب آنا الوحيد هو كونها مؤسسة ونائبة رئيس منظمة "إس أو إس دونباس" الإنسانية، التي تجمع مساعدات إنسانية للمدنيين في دونباس".
صحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
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مفوضة حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
2 يونيو, 16:54 GMT

وتابعت: "إن هذه الإجراءات من جانب السلطات الفرنسية ليست سوى سياسة الغرب الانتهازية في ازدواجية المعايير، لقد اعتدنا على هذا".

وأردفت لانتراتوفا: "عندما ترسل الحكومة الفرنسية صواريخ بعيدة المدى وأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا على حساب دافعي الضرائب، تعتبر باريس هذا أمرًا طبيعيًا".

وأردفت: "لكن عندما تجمع امرأة ضعيفة الطعام والملابس وحفاضات الأطفال والأدوية للمتضررين من القصف، تُحاكم بتهمة التجسس".

وختمت لانتراتوفا حديثها بالقول: "أعتبر اعتقال آنا نوفيكوفا لا أساس له من الصحة وذو دوافع سياسية، سأتابع المحاكمة عن كثب".
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