https://sarabic.ae/20260715/نائب-سابق-في-البرلمان-اللبناني-الولايات-المتحدة-تريد-محكمة-جنائية-دولية-تحاسب-الآخرين-ولا-تحاسبها-1115217493.html
نائب سابق في البرلمان اللبناني: الولايات المتحدة تريد محكمة جنائية دولية تحاسب الآخرين ولا تحاسبها
نائب سابق في البرلمان اللبناني: الولايات المتحدة تريد محكمة جنائية دولية تحاسب الآخرين ولا تحاسبها
سبوتنيك عربي
أشار النائب السابق في البرلمان اللبناني، الدكتور نزيه منصور، من بيروت، إلى أن "الولايات المتحدة سحبت توقيعها على نظام روما في مطلع القرن الحادي والعشرين، بعدما... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، "ضرورة إعادة النظر بالآلية التنفيذية للمحكمة، لأن تنفيذ قراراتها يتطلب التزام الدول الأطراف، في أن عددًا محدودًا من الدول يلتزم فعليا بمضمون الاتفاق، ما يعطل عمل المحكمة ويحد من قدرتها على تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم".وأشار إلى أن "الاتفاقيات والمعاهدات التي تشكل بمجملها القانون الدولي تخضع لمزاج الدول الموقعة عليها، وأن الولايات المتحدة تتجاوز في كثير من الأحيان المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، مقدمة مصالحها على أي اعتبار، بصرف النظر عن الأفعال التي يرتكبها قادة عسكريون أو مسؤولون مدنيون أو غيرهم". من هنا تبرز "أهمية إيجاد صيغة لتعديل آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تبقى مجرد إطار معنوي أو اعتباري لا أكثر ولا أقل".وزيرة البيئة اللبنانية لـ"سبوتنيك": اتفاق الإطار مع إسرائيل يمثل تنازلا حتى عن الحق المعنوي للبنانلبنان يطلق منصة "دولتي" الموحدة: التحول الرقمي في خدمة المواطن وتعويضات متضرري الجنوب
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حصري, لبنان, العالم, العالم العربي
حصري, لبنان, العالم, العالم العربي
نائب سابق في البرلمان اللبناني: الولايات المتحدة تريد محكمة جنائية دولية تحاسب الآخرين ولا تحاسبها
حصري
أشار النائب السابق في البرلمان اللبناني، الدكتور نزيه منصور، من بيروت، إلى أن "الولايات المتحدة سحبت توقيعها على نظام روما في مطلع القرن الحادي والعشرين، بعدما رأت أن أهداف المحكمة الجنائية قد تطال أفرادا أو جهات متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي لا تريد أن يخضع جنودها أو مسؤولوها السياسيون لأي محكمة في العالم".
وأكد منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، "ضرورة إعادة النظر بالآلية التنفيذية للمحكمة، لأن تنفيذ قراراتها يتطلب التزام الدول الأطراف، في أن عددًا محدودًا من الدول يلتزم فعليا بمضمون الاتفاق، ما يعطل عمل المحكمة ويحد من قدرتها على تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تستفيد من المحكمة عندما يحيل مجلس الأمن القضايا إليها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنها في الوقت نفسه تعتبر نفسها صاحبة ولاية قضائية على مستوى العالم، وتتخذ إجراءات بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فتدرجهم على اللوائح السوداء وتفرض عليهم عقوبات، ليصبحوا هم موضع إدانة بدلا من أن يُدينوا مرتكبي الجرائم، وذلك للحد من حركتهم ومنعهم من اتخاذ قرارات تلاحق المتهمين المحسوبين على الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "الاتفاقيات والمعاهدات التي تشكل بمجملها القانون الدولي تخضع لمزاج الدول الموقعة عليها، وأن الولايات المتحدة تتجاوز في كثير من الأحيان المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، مقدمة مصالحها على أي اعتبار، بصرف النظر عن الأفعال التي يرتكبها قادة عسكريون أو مسؤولون مدنيون أو غيرهم". من هنا تبرز "أهمية إيجاد صيغة لتعديل آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تبقى مجرد إطار معنوي أو اعتباري لا أكثر ولا أقل".