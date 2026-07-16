https://sarabic.ae/20260716/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مسؤول-القنص-في-حماس-1115236624.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "مسؤول القنص في حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "مسؤول القنص في حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عمر أحمد أبو قاسم، الذي وصفه بأنه مسؤول القنص على مستوى الكتيبة في الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك خلال غارة نفذها في... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الغارة نُفذت أمس الأربعاء، وأسفرت عن مقتل أبو قاسم"، مدعيًا أنه شارك خلال الحرب في تنفيذ هجمات ضد قواته داخل قطاع غزة.وأضاف البيان أن أبو قاسم كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل الجناح العسكري لحركة حماس، والسعي لتنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة للمنطقة الجنوبية ما تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاق، مشددًا على أنها ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بـ"أي تهديد فوري".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260714/إسرائيل-تقر-بإبادة-غزة-شعور-جيد-1115189921.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "مسؤول القنص في حماس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عمر أحمد أبو قاسم، الذي وصفه بأنه مسؤول القنص على مستوى الكتيبة في الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك خلال غارة نفذها في وسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الغارة نُفذت أمس الأربعاء، وأسفرت عن مقتل أبو قاسم"، مدعيًا أنه شارك خلال الحرب في تنفيذ هجمات ضد قواته داخل قطاع غزة.
وأضاف البيان أن أبو قاسم كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل الجناح العسكري لحركة حماس، والسعي لتنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة للمنطقة الجنوبية ما تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاق، مشددًا على أنها ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بـ"أي تهديد فوري".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.