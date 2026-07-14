https://sarabic.ae/20260714/إسرائيل-تقر-بإبادة-غزة-شعور-جيد-1115189921.html

إسرائيل تقر بإبادة غزة... "شعور جيد"

إسرائيل تقر بإبادة غزة... "شعور جيد"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تعتزم إقامة وجود يهودي دائم شمالي قطاع غزة"، في إطار تحوّل وصفه من العمليات العسكرية... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T09:22+0000

2026-07-14T09:22+0000

2026-07-14T09:22+0000

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وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي انتقل من سياسة الدخول والخروج إلى سياسة الوجود الدائم"، مؤكداً أن الخطة تتضمن إنشاء ثلاث بؤر ذات طابع عسكري استيطاني في مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية قبل الانسحاب من غزة عام 2005.وأوضح أن هذه البؤر ستقام وفق نموذج "نوى ناحال"، وهي مجموعات ذات طابع عسكري استيطاني استخدمت تاريخيًا كنواة لإقامة مستوطنات جديدة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية والدفاع عن البلدات.وفي تصريحاته، قال كاتس، إن الدمار الذي لحق بقطاع غزة يمنحه "شعوراً جيداً"، معتبراً أنه جاء نتيجة سياسة تهدف إلى إزالة ما وصفه بالتهديدات.وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستوسع سيطرتها شمالي قطاع غزة إذا لم توافق حركة حماس على نزع سلاحها، مؤكداً أن تل أبيب ماضية في تنفيذ خططها الأمنية والعسكرية في القطاع.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم