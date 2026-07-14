إسرائيل تقر بإبادة غزة... "شعور جيد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260714/إسرائيل-تقر-بإبادة-غزة-شعور-جيد-1115189921.html
إسرائيل تقر بإبادة غزة... "شعور جيد"
إسرائيل تقر بإبادة غزة... "شعور جيد"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تعتزم إقامة وجود يهودي دائم شمالي قطاع غزة"، في إطار تحوّل وصفه من العمليات العسكرية... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T09:22+0000
2026-07-14T09:22+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1f/1112161648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b56f5e165a52299be0a552ba2e1522b9.jpg
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي انتقل من سياسة الدخول والخروج إلى سياسة الوجود الدائم"، مؤكداً أن الخطة تتضمن إنشاء ثلاث بؤر ذات طابع عسكري استيطاني في مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية قبل الانسحاب من غزة عام 2005.وأوضح أن هذه البؤر ستقام وفق نموذج "نوى ناحال"، وهي مجموعات ذات طابع عسكري استيطاني استخدمت تاريخيًا كنواة لإقامة مستوطنات جديدة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية والدفاع عن البلدات.وفي تصريحاته، قال كاتس، إن الدمار الذي لحق بقطاع غزة يمنحه "شعوراً جيداً"، معتبراً أنه جاء نتيجة سياسة تهدف إلى إزالة ما وصفه بالتهديدات.وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستوسع سيطرتها شمالي قطاع غزة إذا لم توافق حركة حماس على نزع سلاحها، مؤكداً أن تل أبيب ماضية في تنفيذ خططها الأمنية والعسكرية في القطاع.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260713/بعد-زيادة-القصف-والاستهدافات-لماذا-تصعد-إسرائيل-من-عدوانها-على-غزة؟--1115183313.html
https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1f/1112161648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b407d3f9c7f430bd1b4f3f4d4accf00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تقر بإبادة غزة... "شعور جيد"

09:22 GMT 14.07.2026
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تعتزم إقامة وجود يهودي دائم شمالي قطاع غزة"، في إطار تحوّل وصفه من العمليات العسكرية المؤقتة إلى التمركز المستمر داخل القطاع.
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي انتقل من سياسة الدخول والخروج إلى سياسة الوجود الدائم"، مؤكداً أن الخطة تتضمن إنشاء ثلاث بؤر ذات طابع عسكري استيطاني في مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية قبل الانسحاب من غزة عام 2005.
وأوضح أن هذه البؤر ستقام وفق نموذج "نوى ناحال"، وهي مجموعات ذات طابع عسكري استيطاني استخدمت تاريخيًا كنواة لإقامة مستوطنات جديدة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية والدفاع عن البلدات.
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
بعد زيادة القصف والاستهدافات.. لماذا تصعد إسرائيل من عدوانها على غزة؟
أمس, 21:42 GMT
وفي تصريحاته، قال كاتس، إن الدمار الذي لحق بقطاع غزة يمنحه "شعوراً جيداً"، معتبراً أنه جاء نتيجة سياسة تهدف إلى إزالة ما وصفه بالتهديدات.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستوسع سيطرتها شمالي قطاع غزة إذا لم توافق حركة حماس على نزع سلاحها، مؤكداً أن تل أبيب ماضية في تنفيذ خططها الأمنية والعسكرية في القطاع.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
12 يوليو, 18:58 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала