بعد زيادة القصف والاستهدافات.. لماذا تصعد إسرائيل من عدوانها على غزة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260713/بعد-زيادة-القصف-والاستهدافات-لماذا-تصعد-إسرائيل-من-عدوانها-على-غزة؟--1115183313.html
بعد زيادة القصف والاستهدافات.. لماذا تصعد إسرائيل من عدوانها على غزة؟
بعد زيادة القصف والاستهدافات.. لماذا تصعد إسرائيل من عدوانها على غزة؟
سبوتنيك عربي
تشهد جبهة قطاع غزة تصعيدًا عسكريا إسرائيليا غير مسبوق، يتجلى في موجات متتالية من القصف العنيف، وعمليات الاغتيال الممنهجة، والاستهدافات المستمرة التي طالت البنى... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T21:42+0000
2026-07-13T21:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114691998_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_cfdc609a4b12fd1538a9be985c058c82.jpg
ويأتي هذا التدهور الأمني الخطير في ظل انسداد الأفق السياسي وتجمد المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إرساء هدنة طويلة الأمد، مما دفع بالأوضاع الإنسانية والميدانية داخل القطاع إلى حافة الهاوية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا الانفجار العسكري على استقرار المنطقة ككل. وفي عمق المشهد الميداني، تتقاطع الحسابات السياسية الداخلية لإسرائيل مع تعقيدات ملف المفاوضات غير المباشرة مع الفصائل الفلسطينية، حيث تصر حكومة نتنياهو على فرض شروط تعجيزية تتعلق بنزع السلاح كشرط مسبق لأي مرحلة انتقالية، في المقابل تتمسك حماس بمطالبها الأساسية المتمثلة في الوقف الشامل للعدوان، ورفع الحصار، وفتح المعابر، والبدء الفوري في إعادة الإعمار بضمانات دولية، مما جعل من القطاع ساحة لتصفية الحسابات السياسية والانتخابية على حساب دماء المدنيين. انتخابات إسرائيل الداخلية قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة غير مرتبط بالملف الإيراني، مشيرًا إلى وجود انتخابات إسرائيلية مرتقبة في شهر أكتوبر المقبل تجعل من ملف غزة القضية الأهم والأبرز لدى الإسرائيليين في الوقت الحالي، بينما يعتبر الملفان الإيراني واللبناني في نهاية المطاف أوراقا بيد الإدارة الأمريكية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سلطات إسرائيل لا تجد سبيلا سوى استخدام ورقة غزة كوسيلة ضغط أساسية في أي مفاوضات قادمة، لاعتقادها بأن هذه الورقة هي الأكثر تأثيرًا في سباق الانتخابات المقبلة، ويرى أن هذا التوجه يفسر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجلس الأمن الدولي لا يحرك ساكنًا تجاه ما يحدث، ما يدفع حكومة نتنياهو للتمادي في عداونها.خطة "ب" من جانبه قال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، إن ملامح التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة تظهر بشكل واضح من خلال الاستهدافات والاغتيالات والقصف المستمر. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعود هذا التصعيد بالأساس إلى عدم الوصول لاتفاق جديد يسمح للمفاوضات باتخاذ خطوة إلى الأمام، وذلك في ظل الشروط الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس، ومطالب الحركة المقابلة بضرورة وقف العدوان والتباحث على طاولة المفاوضات ضمن ضمانات بوقف الحرب والدخول في المرحلة الانتقالية الثانية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتشترط قبله نزع السلاح من القطاع، في حين تطالب حماس برفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار والبناء. وأكد أبو عطيوي أنه يمكن تحليل المشهد بأنه قد يتم الدخول خلال الفترة القادمة فيما يعرف بالخطة "ب" المتعلقة بالبند السابع عشر من خطة ترامب، والتي تشمل بناء مساكن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ونقل المواطنين إليها لتكون تحت إشراف القوات الدولية، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي على غزة ليس له أي علاقة باستئناف الحرب على إيران، كون ملف قطاع غزة منفصلا تماما عن هذا السياق. وتصعد إسرائيل منذ أيام من هجماتها على قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية. وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه". ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه. وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقًا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضًا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260711/7-قتلى-و28-إصابة-جراء-الهجمات-الإسرائيلية-في-غزة-خلال-48-ساعة--1115124682.html
https://sarabic.ae/20260706/قتلى-وجرحى-إثر-غارة-إسرائيلية-استهدفت-شقة-سكنية-جنوبي-مدينة-غزة-1114980798.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114691998_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_a5aadda45cb47aca0d9f71f86cef8b75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسرائيل

بعد زيادة القصف والاستهدافات.. لماذا تصعد إسرائيل من عدوانها على غزة؟

21:42 GMT 13.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatشح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
تشهد جبهة قطاع غزة تصعيدًا عسكريا إسرائيليا غير مسبوق، يتجلى في موجات متتالية من القصف العنيف، وعمليات الاغتيال الممنهجة، والاستهدافات المستمرة التي طالت البنى التحتية والمناطق السكنية.
ويأتي هذا التدهور الأمني الخطير في ظل انسداد الأفق السياسي وتجمد المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إرساء هدنة طويلة الأمد، مما دفع بالأوضاع الإنسانية والميدانية داخل القطاع إلى حافة الهاوية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا الانفجار العسكري على استقرار المنطقة ككل.
وفي عمق المشهد الميداني، تتقاطع الحسابات السياسية الداخلية لإسرائيل مع تعقيدات ملف المفاوضات غير المباشرة مع الفصائل الفلسطينية، حيث تصر حكومة نتنياهو على فرض شروط تعجيزية تتعلق بنزع السلاح كشرط مسبق لأي مرحلة انتقالية، في المقابل تتمسك حماس بمطالبها الأساسية المتمثلة في الوقف الشامل للعدوان، ورفع الحصار، وفتح المعابر، والبدء الفوري في إعادة الإعمار بضمانات دولية، مما جعل من القطاع ساحة لتصفية الحسابات السياسية والانتخابية على حساب دماء المدنيين.
وقال الخبراء إن هذا التصعيد العسكري الخطير غير مرتبط بالملف الإيراني أو بالخلافات الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز وتخصيب اليورانيوم، بل يعود بالأساس إلى اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في شهر أكتوبر، حيث يمثل ملف غزة الورقة الأهم والأكثر تأثيرا في هذه الانتخابات، مؤكدين أن حكومة نتنياهو تستخدم هذه الورقة كوسيلة ضغط أساسية في ظل انسداد أفق المفاوضات لفرض ترتيبات ما يُعرف بـ "اليوم التالي" للحرب، والتي قد تشمل محاولات الانتقال إلى البند السابع عشر من خطة ترامب، وبناء مساكن في مدينة رفح جنوب القطاع لنقل المواطنين إليها تحت إشراف قوات دولية، دون وجود رغبة حقيقية لوقف العدوان بشكل نهائي.

انتخابات إسرائيل الداخلية

قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة غير مرتبط بالملف الإيراني، مشيرًا إلى وجود انتخابات إسرائيلية مرتقبة في شهر أكتوبر المقبل تجعل من ملف غزة القضية الأهم والأبرز لدى الإسرائيليين في الوقت الحالي، بينما يعتبر الملفان الإيراني واللبناني في نهاية المطاف أوراقا بيد الإدارة الأمريكية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سلطات إسرائيل لا تجد سبيلا سوى استخدام ورقة غزة كوسيلة ضغط أساسية في أي مفاوضات قادمة، لاعتقادها بأن هذه الورقة هي الأكثر تأثيرًا في سباق الانتخابات المقبلة، ويرى أن هذا التوجه يفسر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجلس الأمن الدولي لا يحرك ساكنًا تجاه ما يحدث، ما يدفع حكومة نتنياهو للتمادي في عداونها.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هناك ترتيبات تجري لما يُعرف باليوم التالي للحرب، تتمثل في محاولات الانتقال إلى البند السابع عشر من خطة ترامب دون التطرق بشكل فعلي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، معتبرًا أنه في حال صحت التوقعات بوجود ترتيبات للانتقال إلى هذا البند، فإن ذلك يؤكد بشكل قاطع أن هذا التصعيد العسكري له ثمنه وترتيباته الخاصة بهذه المرحلة.
خلف الخط الأصفر بيوت تختفي وحدود تٌرسم والنازحون في غزة يتمسكون بحلم العودة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
7 قتلى و28 إصابة جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة
11 يوليو, 13:01 GMT

خطة "ب"

من جانبه قال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، إن ملامح التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة تظهر بشكل واضح من خلال الاستهدافات والاغتيالات والقصف المستمر. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعود هذا التصعيد بالأساس إلى عدم الوصول لاتفاق جديد يسمح للمفاوضات باتخاذ خطوة إلى الأمام، وذلك في ظل الشروط الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس، ومطالب الحركة المقابلة بضرورة وقف العدوان والتباحث على طاولة المفاوضات ضمن ضمانات بوقف الحرب والدخول في المرحلة الانتقالية الثانية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتشترط قبله نزع السلاح من القطاع، في حين تطالب حماس برفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار والبناء.
وأكد أبو عطيوي أنه يمكن تحليل المشهد بأنه قد يتم الدخول خلال الفترة القادمة فيما يعرف بالخطة "ب" المتعلقة بالبند السابع عشر من خطة ترامب، والتي تشمل بناء مساكن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ونقل المواطنين إليها لتكون تحت إشراف القوات الدولية، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي على غزة ليس له أي علاقة باستئناف الحرب على إيران، كون ملف قطاع غزة منفصلا تماما عن هذا السياق.
وأضاف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات أن استئناف الحرب على إيران يرتبط بالخلافات الأمريكية الإيرانية البعيدة كل البعد عن ملف غزة، وهي خلافات تتعلق بكيفية إدارة المفاوضات والشروط التي تضعها كل من واشنطن وطهران لاستمرار المباحثات ووقف الحرب والوصول لاتفاق نهائي، حيث تبرز قضية مضيق هرمز والملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم كأهم عناوين هذه الخلافات.
وتصعد إسرائيل منذ أيام من هجماتها على قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية. وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".
وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة"، وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استقالة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية، "تأتيان تأكيدًا على جدّية الإجراءات وتنفيذًا للاتفاقات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
قتلى وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوبي مدينة غزة
6 يوليو, 05:55 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقًا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضًا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала