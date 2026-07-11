https://sarabic.ae/20260711/7-قتلى-و28-إصابة-جراء-الهجمات-الإسرائيلية-في-غزة-خلال-48-ساعة--1115124682.html

7 قتلى و28 إصابة جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة

7 قتلى و28 إصابة جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، في تقريرها الإحصائي اليومي، مقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية. 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T13:01+0000

2026-07-11T13:01+0000

2026-07-11T13:01+0000

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وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال آخر 48 ساعة بلغ 7 قتلى و28 إصابة. وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1098 قتيلًا و3535 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 800 قتيل. ولفتت إلى إضافة 96 قتيلًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد "الشهداء" منذ بداية شهر يونيو/حزيران. وجددت الوزارة التأكيد على أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس