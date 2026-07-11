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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260711/7-قتلى-و28-إصابة-جراء-الهجمات-الإسرائيلية-في-غزة-خلال-48-ساعة--1115124682.html
7 قتلى و28 إصابة جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة
7 قتلى و28 إصابة جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، في تقريرها الإحصائي اليومي، مقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T13:01+0000
2026-07-11T13:01+0000
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
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وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال آخر 48 ساعة بلغ 7 قتلى و28 إصابة. وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1098 قتيلًا و3535 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 800 قتيل. ولفتت إلى إضافة 96 قتيلًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد "الشهداء" منذ بداية شهر يونيو/حزيران. وجددت الوزارة التأكيد على أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260706/ما-دلالات-حل-حماس-حكومة-غزة-وهل-تمهد-للانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-الاتفاق-1114997517.html
https://sarabic.ae/20260706/تصويت-برأيك-هل-يسهم-قرار-حل-حكومة-غزة-بدفع-عجلة-الحل-السياسي-في-القطاع؟-1114993929.html
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قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس
قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس

7 قتلى و28 إصابة جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة خلال 48 ساعة

13:01 GMT 11.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatخلف الخط الأصفر بيوت تختفي وحدود تٌرسم والنازحون في غزة يتمسكون بحلم العودة
خلف الخط الأصفر بيوت تختفي وحدود تٌرسم والنازحون في غزة يتمسكون بحلم العودة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، في تقريرها الإحصائي اليومي، مقتل 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال آخر 48 ساعة بلغ 7 قتلى و28 إصابة.
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
ما دلالات حل "حماس" حكومة غزة وهل تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؟
6 يوليو, 17:37 GMT
وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1098 قتيلًا و3535 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 800 قتيل.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية الضربات الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و221 قتيلًا، و173 ألفًا و643 إصابة.

ولفتت إلى إضافة 96 قتيلًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد "الشهداء" منذ بداية شهر يونيو/حزيران.
وجددت الوزارة التأكيد على أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
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تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟
6 يوليو, 15:08 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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