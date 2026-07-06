https://sarabic.ae/20260706/تصويت-برأيك-هل-يسهم-قرار-حل-حكومة-غزة-بدفع-عجلة-الحل-السياسي-في-القطاع؟-1114993929.html
تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟
تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟
سبوتنيك عربي
يأتي قرار حل حكومة غزة في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، وسط جهود إقليمية ودولية متواصلة لإحياء مسار التهدئة وتهيئة الأجواء أمام تفاهمات قد تقود إلى ترتيبات... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T15:08+0000
2026-07-06T15:08+0000
2026-07-06T15:08+0000
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وتتباين التقديرات بشأن انعكاسات القرار على مستقبل الحل السياسي، إذ يعتبر البعض أنه قد يمهد لاستئناف مسار تفاوضي جديد ويمنح الوسطاء مساحة أوسع لدفع جهود تثبيت وقف إطلاق النار، بينما يرى آخرون أن أي تقدم سياسي سيظل رهنًا بوجود توافقات أوسع وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟"مجلس السلام في غزة" عن حل لجنة الطوارئ بالقطاع: تقييمنا سيستند إلى الأفعال لا الوعودرئيس اللجنة الوطنية في قطاع غزة: نجاحنا مرهون بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الحل السياسي, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الحل السياسي, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟
يأتي قرار حل حكومة غزة في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، وسط جهود إقليمية ودولية متواصلة لإحياء مسار التهدئة وتهيئة الأجواء أمام تفاهمات قد تقود إلى ترتيبات سياسية وإدارية جديدة في القطاع، ويرى مراقبون أن الخطوة قد تحمل رسائل تتجاوز بعدها الإداري، لتلامس ملفات المصالحة الفلسطينية وإدارة مرحلة ما بعد الحرب.
وتتباين التقديرات بشأن انعكاسات القرار على مستقبل الحل السياسي، إذ يعتبر البعض أنه قد يمهد لاستئناف مسار تفاوضي جديد ويمنح الوسطاء مساحة أوسع لدفع جهود تثبيت وقف إطلاق النار، بينما يرى آخرون أن أي تقدم سياسي سيظل رهنًا بوجود توافقات أوسع وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
في المقابل، يشكك فريق آخر في قدرة القرار وحده على إحداث تحول حقيقي في المشهد، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية والخروقات الميدانية يمثل التحدي الأكبر أمام أي جهود سياسية، وأن الحلول الإدارية لن تكون كافية ما لم تترافق مع وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة جذور الأزمة.
برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟