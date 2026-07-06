تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟

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لبنان والعالم
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الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ع الموجة مع ايلي
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ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
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شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
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https://sarabic.ae/20260706/تصويت-برأيك-هل-يسهم-قرار-حل-حكومة-غزة-بدفع-عجلة-الحل-السياسي-في-القطاع؟-1114993929.html
تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟
تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟
سبوتنيك عربي
يأتي قرار حل حكومة غزة في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، وسط جهود إقليمية ودولية متواصلة لإحياء مسار التهدئة وتهيئة الأجواء أمام تفاهمات قد تقود إلى ترتيبات... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T15:08+0000
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أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
الحل السياسي
استطلاعات الرأي
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وتتباين التقديرات بشأن انعكاسات القرار على مستقبل الحل السياسي، إذ يعتبر البعض أنه قد يمهد لاستئناف مسار تفاوضي جديد ويمنح الوسطاء مساحة أوسع لدفع جهود تثبيت وقف إطلاق النار، بينما يرى آخرون أن أي تقدم سياسي سيظل رهنًا بوجود توافقات أوسع وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟"مجلس السلام في غزة" عن حل لجنة الطوارئ بالقطاع: تقييمنا سيستند إلى الأفعال لا الوعودرئيس اللجنة الوطنية في قطاع غزة: نجاحنا مرهون بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الحل السياسي, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الحل السياسي, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟

15:08 GMT 06.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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يأتي قرار حل حكومة غزة في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، وسط جهود إقليمية ودولية متواصلة لإحياء مسار التهدئة وتهيئة الأجواء أمام تفاهمات قد تقود إلى ترتيبات سياسية وإدارية جديدة في القطاع، ويرى مراقبون أن الخطوة قد تحمل رسائل تتجاوز بعدها الإداري، لتلامس ملفات المصالحة الفلسطينية وإدارة مرحلة ما بعد الحرب.
وتتباين التقديرات بشأن انعكاسات القرار على مستقبل الحل السياسي، إذ يعتبر البعض أنه قد يمهد لاستئناف مسار تفاوضي جديد ويمنح الوسطاء مساحة أوسع لدفع جهود تثبيت وقف إطلاق النار، بينما يرى آخرون أن أي تقدم سياسي سيظل رهنًا بوجود توافقات أوسع وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
في المقابل، يشكك فريق آخر في قدرة القرار وحده على إحداث تحول حقيقي في المشهد، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية والخروقات الميدانية يمثل التحدي الأكبر أمام أي جهود سياسية، وأن الحلول الإدارية لن تكون كافية ما لم تترافق مع وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة جذور الأزمة.
برأيك هل يسهم قرار حل حكومة غزة بدفع عجلة الحل السياسي في القطاع؟
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"مجلس السلام في غزة" عن حل لجنة الطوارئ بالقطاع: تقييمنا سيستند إلى الأفعال لا الوعود
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