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رئيس اللجنة الوطنية في قطاع غزة: نجاحنا مرهون بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد

رئيس اللجنة الوطنية في قطاع غزة: نجاحنا مرهون بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد

سبوتنيك عربي

أكد رئيس اللجنة الوطنية في قطاع غزة علي عبد الحميد شعث، أن "اللجنة الوطنية جاهزة بالكامل لتحمل مسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات والمقومات اللازمة لبدء... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T11:51+0000

2026-07-06T11:51+0000

2026-07-06T11:51+0000

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جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، إلى جانب الاستعدادات الجارية لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.وأوضح شعث أن نجاح عمل اللجنة يتطلب توفر "سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن تهيئة بيئة سياسية وإدارية وأمنية مناسبة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بكفاءة".وأكد رئيس اللجنة الوطنية في قطاع غزة أن "الهدف من هذه المتطلبات هو ضمان تحقيق مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحسين إدارة الخدمات في المرحلة المقبلة".وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة".وأكد أن "العاملين الذين سيواصلون مهامهم داخل المنظومة الحكومية، هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري، وفقًا لخارطة الطريق التي توافق عليها ممثلو الفصائل الفلسطينية في القاهرة".كما شدد أن "جميع الموظفين العاملين في قطاع الخدمات هم موظفو دولة، وأنهم على استعداد للعمل تحت إشراف 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' والالتزام بقراراتها".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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