https://sarabic.ae/20260706/مجلس-السلام-في-غزة-عن-حل-لجنة-الطوارئ-بالقطاع-تقييمنا-سيستند-إلى-الأفعال-لا-الوعود-1114992094.html

"مجلس السلام في غزة" عن حل لجنة الطوارئ بالقطاع: تقييمنا سيستند إلى الأفعال لا الوعود

"مجلس السلام في غزة" عن حل لجنة الطوارئ بالقطاع: تقييمنا سيستند إلى الأفعال لا الوعود

سبوتنيك عربي

أصدر "مجلس السلام في غزة"، اليوم الاثنين، بيانًا عقب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ في القطاع، مؤكدًا أن تقييمه للمرحلة المقبلة "سيعتمد على الإجراءات الفعلية على... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T12:58+0000

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وشدد المجلس، في بيانه، على ضرورة أن "تكون القرارات شاملة ومتوافقة مع متطلبات خارطة الطريق الخاصة بالحوكمة والأمن والانتقال في غزة"، مشيرًا إلى أهمية استكمال النقاشات المتعلقة بآليات التنفيذ بما يضمن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي كامل صلاحيات الحكم.وأكد البيان على ما وصفه بـ"المبدأ الأساسي المتمثل في سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، موضحًا أن ذلك "يتضمن توحيد جميع التشكيلات المسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق ما ورد في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803".وأضاف المجلس أن "أي عملية نقل حقيقي للسلطة يجب أن تضمن تمكين اللجنة الوطنية من ممارسة مهامها باستقلالية كاملة، بما يشمل اتخاذ القرارات الإدارية والحكومية دون تدخل، بما يحقق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية".وأوضح أن "الإسراع في الاتفاق على البنود التنفيذية المتبقية سيمكن لجنة إدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها في أقرب وقت".وأردف أن "التوصل السريع إلى الاتفاق من شأنه أن يسرّع عملية تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإطلاق جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا لخارطة الطريق المطروحة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية.وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة".وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استقالة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية، "تأتيان تأكيدًا على جدّية الإجراءات وتنفيذًا للاتفاقات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".كما شدد أن "جميع الموظفين العاملين في قطاع الخدمات هم موظفو دولة، وأنهم على استعداد للعمل تحت إشراف 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' والالتزام بقراراتها".واختتم البيان بدعوة الجهات المعنية إلى "الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز صمود سكان قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

https://sarabic.ae/20260706/رئيس-اللجنة-الوطنية-في-قطاع-غزة-نجاحنا-مرهون-بوجود-سلطة-واحدة-وقانون-واحد-وسلاح-واحد-1114989674.html

https://sarabic.ae/20260705/نتنياهو-لا-إعادة-إعمار-في-غزة-قبل-نزع-سلاح-حماس-1114963079.html

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