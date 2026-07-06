"مجلس السلام في غزة" عن حل لجنة الطوارئ بالقطاع: تقييمنا سيستند إلى الأفعال لا الوعود
12:58 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 13:00 GMT 06.07.2026)
© Sputnik . Grigory Sysoev/
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أصدر "مجلس السلام في غزة"، اليوم الاثنين، بيانًا عقب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ في القطاع، مؤكدًا أن تقييمه للمرحلة المقبلة "سيعتمد على الإجراءات الفعلية على الأرض وليس الوعود"، فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وشدد المجلس، في بيانه، على ضرورة أن "تكون القرارات شاملة ومتوافقة مع متطلبات خارطة الطريق الخاصة بالحوكمة والأمن والانتقال في غزة"، مشيرًا إلى أهمية استكمال النقاشات المتعلقة بآليات التنفيذ بما يضمن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي كامل صلاحيات الحكم.
وأكد البيان على ما وصفه بـ"المبدأ الأساسي المتمثل في سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، موضحًا أن ذلك "يتضمن توحيد جميع التشكيلات المسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق ما ورد في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803".
We have taken note of the announcement today regarding the dissolution of the “Emergency Committee” in Gaza. Ultimately, our assessment will be guided by actions, not promises, to meet the critical needs of the people of Gaza. Decisions must be comprehensive with respect to the…— Board of Peace (@BoardOfPeace) July 6, 2026
وأضاف المجلس أن "أي عملية نقل حقيقي للسلطة يجب أن تضمن تمكين اللجنة الوطنية من ممارسة مهامها باستقلالية كاملة، بما يشمل اتخاذ القرارات الإدارية والحكومية دون تدخل، بما يحقق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية".
من جهته، قال ممثل المجلس نيكولاي ملادينوف، إن "إعلان اليوم في قطاع غزة، يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خريطة الطريق، بما يضمن الانتقال إلى المرحلة التنفيذية".
وأوضح أن "الإسراع في الاتفاق على البنود التنفيذية المتبقية سيمكن لجنة إدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها في أقرب وقت".
وأردف أن "التوصل السريع إلى الاتفاق من شأنه أن يسرّع عملية تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإطلاق جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا لخارطة الطريق المطروحة".
Today's announcement in Gaza underscores the importance of bringing the Roadmap discussions to a successful conclusion. It is the bridge between declarations and implementation. The sooner agreement is reached on the outstanding implementation provisions, the sooner the @NCAG can…— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) July 6, 2026
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية.
وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".
وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة".
وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استقالة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية، "تأتيان تأكيدًا على جدّية الإجراءات وتنفيذًا للاتفاقات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".
وأكد أن "العاملين الذين سيواصلون مهامهم داخل المنظومة الحكومية، هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري، وفقًا لخارطة الطريق التي توافق عليها ممثلو الفصائل الفلسطينية في القاهرة".
كما شدد أن "جميع الموظفين العاملين في قطاع الخدمات هم موظفو دولة، وأنهم على استعداد للعمل تحت إشراف 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' والالتزام بقراراتها".
واختتم البيان بدعوة الجهات المعنية إلى "الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز صمود سكان قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم".
أمس, 12:35 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.