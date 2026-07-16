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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260716/الدفاع-الروسية-استهداف-سفينة-محملة-بمعدات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-قبل-وصولها-لوجهتها-1115236228.html
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن استهداف سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك على متنها إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للكشف عن ضرب... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T06:54+0000
2026-07-16T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تم استهداف سفينة حاويات جافة كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك وتحمل شحنة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت الدفاع الروسية باستهداف مستودع في كييف حيث يتم تجميع طائرات مسيّرة من طرازي "ليوتي" و"ليليكا-100".كما أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي استهدف بضربة جوية زورقًا سريعًا تابعًا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني.وأوضحت الوزارة في البيان: "بالإضافة لذلك، تم استهداف زورق سريع تابع لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260715/القوات-الروسية-تتقدم-على-جميع-المحاور-وتكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-بالأرواح-والعتاد--وزارة-الدفاع-1115221379.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها

06:54 GMT 16.07.2026
© Sputnik . VASILEY BATANOV / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي
المشروع 1124 إم... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . VASILEY BATANOV
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن استهداف سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك على متنها إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للكشف عن ضرب أهداف استراتيجية في العاصمة كييف.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تم استهداف سفينة حاويات جافة كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك وتحمل شحنة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت الدفاع الروسية باستهداف مستودع في كييف حيث يتم تجميع طائرات مسيّرة من طرازي "ليوتي" و"ليليكا-100".

وجاء في بيان الوزارة: "في مدينة كييف، تم استهداف مستودع تخزين طائرات مسيّرة تابع لمؤسسة "كييف-1" للصناعات الإلكترونية، حيث يتم تجميع وتخزين طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى من طراز "آن -196 ليوتي" وطائرات استطلاع مسيّرة من طراز "ليليكا-100"، بالإضافة إلى مستودع لتخزين مكونات طائرات مسيّرة بمختلف أنواعها.

كما أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي استهدف بضربة جوية زورقًا سريعًا تابعًا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني.
وأوضحت الوزارة في البيان: "بالإضافة لذلك، تم استهداف زورق سريع تابع لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد- وزارة الدفاع
أمس, 09:44 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية في ميناءي "أوديسا" و"يوجني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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