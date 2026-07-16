https://sarabic.ae/20260716/الدفاع-الروسية-استهداف-سفينة-محملة-بمعدات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-قبل-وصولها-لوجهتها-1115236228.html
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن استهداف سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك على متنها إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للكشف عن ضرب... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T06:54+0000
2026-07-16T06:54+0000
2026-07-16T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تم استهداف سفينة حاويات جافة كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك وتحمل شحنة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت الدفاع الروسية باستهداف مستودع في كييف حيث يتم تجميع طائرات مسيّرة من طرازي "ليوتي" و"ليليكا-100".كما أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي استهدف بضربة جوية زورقًا سريعًا تابعًا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني.وأوضحت الوزارة في البيان: "بالإضافة لذلك، تم استهداف زورق سريع تابع لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260715/القوات-الروسية-تتقدم-على-جميع-المحاور-وتكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-بالأرواح-والعتاد--وزارة-الدفاع-1115221379.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية قبل وصولها لوجهتها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن استهداف سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك على متنها إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للكشف عن ضرب أهداف استراتيجية في العاصمة كييف.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تم استهداف سفينة حاويات جافة كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك وتحمل شحنة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت الدفاع الروسية باستهداف مستودع في كييف حيث يتم تجميع طائرات مسيّرة من طرازي "ليوتي" و"ليليكا-100".
وجاء في بيان الوزارة: "في مدينة كييف، تم استهداف مستودع تخزين طائرات مسيّرة تابع لمؤسسة "كييف-1" للصناعات الإلكترونية، حيث يتم تجميع وتخزين طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى من طراز "آن -196 ليوتي" وطائرات استطلاع مسيّرة من طراز "ليليكا-100"، بالإضافة إلى مستودع لتخزين مكونات طائرات مسيّرة بمختلف أنواعها.
كما أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي استهدف بضربة جوية زورقًا سريعًا تابعًا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني.
وأوضحت الوزارة في البيان: "بالإضافة لذلك، تم استهداف زورق سريع تابع لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية في ميناءي "أوديسا" و"يوجني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.