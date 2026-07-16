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https://sarabic.ae/20260716/تقرير-لـسبوتنيك-أمريكا-قد-تجني-أكثر-من-37-مليار-دولار-من-مبيعات-باتريوت-بالشرق-الأوسط-1115233035.html
تقرير لـ"سبوتنيك": أمريكا قد تجني أكثر من 37 مليار دولار من مبيعات "باتريوت" بالشرق الأوسط
تقرير لـ"سبوتنيك": أمريكا قد تجني أكثر من 37 مليار دولار من مبيعات "باتريوت" بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
قد تجني الولايات المتحدة أكثر من 37 مليار دولار من بيع الصواريخ والرادارات والمعدات الأخرى الخاصة بمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لحلفائها في الشرق الأوسط،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T00:56+0000
2026-07-16T00:56+0000
باتريوت
الحرب الأمريكية الإيرانية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وبين شهري مارس/آذار ومايو/أيار 2026، قدم "البنتاغون" سبعة إخطارات إلى الكونغرس بشأن صفقات أسلحة جديدة وتوسيع اتفاقيات دفاعية قائمة مع كل من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وفقًا للوثائق.وتستأثر الكويت بالحصة الأكبر من المشتريات الدفاعية المخطط لها، بإجمالي 19.8 مليار دولار، في حين تعتزم الإمارات إنفاق 11.81 مليار دولار، وقطر 4.01 مليار دولار، والبحرين 1.625 مليار دولار. ويبلغ إجمالي القيمة المشتركة لهذه الاتفاقيات 37.245 مليار دولار.وفي المجمل، تنص العقود المحتملة على توريد 1450 صاروخًا من طراز "بي إيه سي-3 إم إس إي"، و1000 صاروخ من طراز "جي إي إم-تي".وتشمل قائمة المقاولين الرئيسيين المحددين في الصفقات المقترحة شركات الدفاع الأمريكية "آر.تي.إكس"، و"لوكهيد مارتن"، و"نورثروب غرومان".ومع ذلك، فإن الإخطارات الرسمية الصادرة عن وزارة الحرب الأمريكية إلى الكونغرس لا تعني الموافقة النهائية على الصفقات، إذ قد تتغير القيم النهائية للعقود والكميات الدقيقة للمعدات المقرر تسليمها خلال المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260309/واشنطن-تسحب-منظومات-باتريوت-من-كوريا-الجنوبية-باتجاه-الشرق-الأوسط-1111271096.html
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باتريوت, الحرب الأمريكية الإيرانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
باتريوت, الحرب الأمريكية الإيرانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة

تقرير لـ"سبوتنيك": أمريكا قد تجني أكثر من 37 مليار دولار من مبيعات "باتريوت" بالشرق الأوسط

00:56 GMT 16.07.2026
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
قد تجني الولايات المتحدة أكثر من 37 مليار دولار من بيع الصواريخ والرادارات والمعدات الأخرى الخاصة بمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لحلفائها في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الصراع مع إيران، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك" بناءً على وثائق وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون".
وبين شهري مارس/آذار ومايو/أيار 2026، قدم "البنتاغون" سبعة إخطارات إلى الكونغرس بشأن صفقات أسلحة جديدة وتوسيع اتفاقيات دفاعية قائمة مع كل من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وفقًا للوثائق.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
واشنطن تسحب منظومات "باتريوت" من كوريا الجنوبية باتجاه الشرق الأوسط
9 مارس, 15:37 GMT
وتستأثر الكويت بالحصة الأكبر من المشتريات الدفاعية المخطط لها، بإجمالي 19.8 مليار دولار، في حين تعتزم الإمارات إنفاق 11.81 مليار دولار، وقطر 4.01 مليار دولار، والبحرين 1.625 مليار دولار. ويبلغ إجمالي القيمة المشتركة لهذه الاتفاقيات 37.245 مليار دولار.
وفي المجمل، تنص العقود المحتملة على توريد 1450 صاروخًا من طراز "بي إيه سي-3 إم إس إي"، و1000 صاروخ من طراز "جي إي إم-تي".
وتشمل قائمة المقاولين الرئيسيين المحددين في الصفقات المقترحة شركات الدفاع الأمريكية "آر.تي.إكس"، و"لوكهيد مارتن"، و"نورثروب غرومان".
ومع ذلك، فإن الإخطارات الرسمية الصادرة عن وزارة الحرب الأمريكية إلى الكونغرس لا تعني الموافقة النهائية على الصفقات، إذ قد تتغير القيم النهائية للعقود والكميات الدقيقة للمعدات المقرر تسليمها خلال المفاوضات.
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