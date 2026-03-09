https://sarabic.ae/20260309/واشنطن-تسحب-منظومات-باتريوت-من-كوريا-الجنوبية-باتجاه-الشرق-الأوسط-1111271096.html

واشنطن تسحب منظومات "باتريوت" من كوريا الجنوبية باتجاه الشرق الأوسط

أفادت وكالات إعلام كورية جنوبية، نقلاً عن مصادر، أن بعض بطاريات صواريخ "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي، المتمركزة في كوريا الجنوبية، ربما يكون قد نُشر بالفعل...

ووفقاً لقناة "تي في تشوسون"، رُصدت طائرة نقل استراتيجية ثقيلة للغاية من طراز "سي-5 سوبر غالاكسي"، قادرة على حمل ما يصل إلى 127 طناً من البضائع، في قاعدة أوسان الجوية الأمريكية. وتُستخدم هذه الطائرات عادةً لنقل معدات الدفاع الجوي الكبيرة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ باتريوت أو عناصر من منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" (THAAD).ومع ذلك، صرحت القيادة الأمريكية في كوريا الجنوبية، رداً على استفسار من القناة التلفزيونية، أنها لا تستطيع تأكيد المعلومات المتعلقة بنشر معدات الدفاع الجوي، وأكدت أنها تُركز على الحفاظ على الجاهزية القتالية في شبه الجزيرة الكورية. في الوقت ذاته، يعتقد الخبراء أن احتمال نشر بعض صواريخ باتريوت لن يكون له تأثير كبير على دفاعات البلاد. وقال هام هيون بيل، مدير مركز دراسات استراتيجية الأمن في المعهد الكوري للدراسات الدفاعية، في مقابلة مع قناة "KBS": "من المرجح جدًا نشر منصات الإطلاق والصواريخ الموجهة الاحتياطية في الشرق الأوسط. وإذا اقتصر النشر على ثلاث بطاريات تقريبًا، فلن يكون هناك أي تأثير يُذكر على أمننا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

