https://sarabic.ae/20260716/منتخب-الجامعات-الليبية-لكرة-اليد-يتوج-بـوصافة-بطولة-تيرامو-الدولية-في-أول-مشاركة-له-صور-1115258151.html

منتخب الجامعات الليبية لكرة اليد يتوج بـ"وصافة بطولة تيرامو الدولية" في أول مشاركة له.. صور

منتخب الجامعات الليبية لكرة اليد يتوج بـ"وصافة بطولة تيرامو الدولية" في أول مشاركة له.. صور

سبوتنيك عربي

حقق منتخب الجامعات الليبية لكرة اليد إنجازًا رياضيًا لافتًا بحصوله على المركز الثاني والتتويج بكأس الوصيف في النسخة الثالثة والخمسين من بطولة "تيرامو" الدولية... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T20:22+0000

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وجاء تتويج المنتخب الليبي بعد أداء مميز طوال منافسات البطولة، حيث قدم اللاعبون مستويات فنية قوية وأظهروا روحًا قتالية عالية، مكَّنتهم من تجاوز مراحل المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية، التي نافسوا خلالها عددًا من أبرز المنتخبات الجامعية المشاركة من مختلف الدول.ويُعد بلوغ المباراة النهائية وحصد المركز الثاني إنجازًا غير مسبوق للرياضة الجامعية الليبية، ويعكس التطور الذي تشهده المنتخبات الجامعية على مستوى الإعداد والمشاركة الخارجية، إلى جانب قدرتها على تمثيل ليبيا بصورة مشرفة في المحافل الرياضية الدولية.كما يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الرياضة الجامعية الليبية على الساحة العالمية، ويؤكد أهمية الاستثمار في الأنشطة الرياضية الجامعية باعتبارها رافدًا أساسيًا لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الرياضيين الشباب.وأوضح نصر أن هذا المنتخب شُكّل للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الجامعية الليبية، ورغم حداثة تكوينه نجح في الوصول إلى المباراة النهائية، وهو ما يعكس امتلاك اللاعبين لمهارات فنية ورياضية عالية، إلى جانب استفادتهم من برنامج تدريبي جيد أسهم في رفع جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي.وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة الجامعية، في إطار رؤيتها الحديثة لدعم الأنشطة الطلابية والرياضية، وحرصها على تمكين المنتخبات الجامعية من المشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن المنتخب الليبي قدم أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، حيث تمكن من تحقيق الفوز على منتخبات إيطاليا وبولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا ضمن مشواره في البطولة، قبل أن يواجه منتخب كازاخستان في المباراة النهائية، التي أنهاها في المركز الثاني، محققًا أول إنجاز دولي للمنتخب في أول مشاركة له بالبطولة.

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, رياضة, حصري