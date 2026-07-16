منتخب الجامعات الليبية لكرة اليد يتوج بـ"وصافة بطولة تيرامو الدولية" في أول مشاركة له.. صور

وجاء تتويج المنتخب الليبي بعد أداء مميز طوال منافسات البطولة، حيث قدم اللاعبون مستويات فنية قوية وأظهروا روحًا قتالية عالية، مكَّنتهم من تجاوز مراحل المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية، التي نافسوا خلالها عددًا من أبرز المنتخبات الجامعية المشاركة من مختلف الدول.ويُعد بلوغ المباراة النهائية وحصد المركز الثاني إنجازًا غير مسبوق للرياضة الجامعية الليبية، ويعكس التطور الذي تشهده المنتخبات الجامعية على مستوى الإعداد والمشاركة الخارجية، إلى جانب قدرتها على تمثيل ليبيا بصورة مشرفة في المحافل الرياضية الدولية.كما يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الرياضة الجامعية الليبية على الساحة العالمية، ويؤكد أهمية الاستثمار في الأنشطة الرياضية الجامعية باعتبارها رافدًا أساسيًا لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الرياضيين الشباب.وأوضح نصر أن هذا المنتخب شُكّل للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الجامعية الليبية، ورغم حداثة تكوينه نجح في الوصول إلى المباراة النهائية، وهو ما يعكس امتلاك اللاعبين لمهارات فنية ورياضية عالية، إلى جانب استفادتهم من برنامج تدريبي جيد أسهم في رفع جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي.وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة الجامعية، في إطار رؤيتها الحديثة لدعم الأنشطة الطلابية والرياضية، وحرصها على تمكين المنتخبات الجامعية من المشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن المنتخب الليبي قدم أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، حيث تمكن من تحقيق الفوز على منتخبات إيطاليا وبولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا ضمن مشواره في البطولة، قبل أن يواجه منتخب كازاخستان في المباراة النهائية، التي أنهاها في المركز الثاني، محققًا أول إنجاز دولي للمنتخب في أول مشاركة له بالبطولة.
حقق منتخب الجامعات الليبية لكرة اليد إنجازًا رياضيًا لافتًا بحصوله على المركز الثاني والتتويج بكأس الوصيف في النسخة الثالثة والخمسين من بطولة "تيرامو" الدولية لكرة اليد، التي استضافتها مدينة تيرامو الإيطالية، في أول مشاركة رسمية للمنتخب الليبي في تاريخ هذه البطولة.
وجاء تتويج المنتخب الليبي بعد أداء مميز طوال منافسات البطولة، حيث قدم اللاعبون مستويات فنية قوية وأظهروا روحًا قتالية عالية، مكَّنتهم من تجاوز مراحل المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية، التي نافسوا خلالها عددًا من أبرز المنتخبات الجامعية المشاركة من مختلف الدول.
ويُعد بلوغ المباراة النهائية وحصد المركز الثاني إنجازًا غير مسبوق للرياضة الجامعية الليبية، ويعكس التطور الذي تشهده المنتخبات الجامعية على مستوى الإعداد والمشاركة الخارجية، إلى جانب قدرتها على تمثيل ليبيا بصورة مشرفة في المحافل الرياضية الدولية.
كما يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الرياضة الجامعية الليبية على الساحة العالمية، ويؤكد أهمية الاستثمار في الأنشطة الرياضية الجامعية باعتبارها رافدًا أساسيًا لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الرياضيين الشباب.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال مدير إدارة النشاط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا ورئيس الوفد الرياضي المشارك في بطولة تيرامو الدولية الثالثة والخمسين بإيطاليا، الدكتور عمار ميلاد نصر، إن منتخب الجامعات الليبية لكرة اليد شارك للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على المركز الثاني والتتويج بكأس الوصيف.
وأوضح نصر أن هذا المنتخب شُكّل للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الجامعية الليبية، ورغم حداثة تكوينه نجح في الوصول إلى المباراة النهائية، وهو ما يعكس امتلاك اللاعبين لمهارات فنية ورياضية عالية، إلى جانب استفادتهم من برنامج تدريبي جيد أسهم في رفع جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة الجامعية، في إطار رؤيتها الحديثة لدعم الأنشطة الطلابية والرياضية، وحرصها على تمكين المنتخبات الجامعية من المشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المنتخب الليبي قدم أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، حيث تمكن من تحقيق الفوز على منتخبات إيطاليا وبولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا ضمن مشواره في البطولة، قبل أن يواجه منتخب كازاخستان في المباراة النهائية، التي أنهاها في المركز الثاني، محققًا أول إنجاز دولي للمنتخب في أول مشاركة له بالبطولة.