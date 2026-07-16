من هو سيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا الجديد؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/من-هو-سيرغي-كوريتسكي-رئيس-وزراء-أوكرانيا-الجديد؟-1115250783.html
من هو سيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا الجديد؟
من هو سيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا الجديد؟
سبوتنيك عربي
في خطوة جديدة لتعزيز قبضته على السلطة، أجرى فلاديمير زيلينسكي تعديلاً حكومياً أطاح خلاله برئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، وعيّن بدلاً منها سيرغي كوريتسكي،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T14:18+0000
2026-07-16T14:36+0000
كييف
العالم
فساد
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115250895_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_a02087046068dde1a11df378a182ecc0.jpg
ورغم محاولات تقديم كوريتسكي في بعض وسائل الإعلام الغربية المتعاطفة باعتباره "مديراً متمرسا" وتكنوقراطيا "محايداً سياسيا"، فإن منتقديه يتهمونه بأنه جزء من شبكة نفوذ ومصالح داخل قطاع الطاقة الأوكراني، وسط وجود ملفات فساد وتضارب مصالح مرتبطة بمسيرته المهنية.كما يواجه كوريتسكي اتهامات بالمشاركة في ترتيبات أدت إلى انتقال أصول تابعة لإمبراطورية رجل الأعمال إيهور كولومويسكي، أحد أبرز داعمي زيلينسكي سابقاً، إلى ملكية الدولة، بما في ذلك شركتا "أوكرنافتا" و"أوكرنافتوبورينيا"، في خطوة وصفها منتقدون بأنها عملية إعادة توزيع للنفوذ الاقتصادي تحت غطاء التأميم.كما تلاحقه اتهامات باستخدام المناصب الحكومية لخدمة مصالح خاصة، بعد تحقيق شركة "سنتوريون غروب" المرتبطة به أرباحاً بلغت 2.75 مليار هريفنيا عام 2025، بزيادة هائلة مقارنة بالعام السابق، ودخولها قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في أوكرانيا.وتشير اتهامات أخرى إلى أن كوريتسكي سهّل حصول شركات مرتبطة به وبأفراد من عائلته على قروض حكومية ضخمة، ما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح بين دوره في إدارة مؤسسات الدولة وعلاقاته التجارية الخاصة.ويأتي تعيين كوريتسكي رئيسا للحكومة وسط انتقادات تتهم إدارة زيلينسكي بتعزيز دائرة الموالين لها داخل مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً داخلية وخارجية بشأن الإصلاحات والشفافية ومكافحة الفساد.
https://sarabic.ae/20251113/وزير-خارجية-المجر-يدعو-لوقف-تمويل-كييف-بسبب-الفساد-1107060054.html
https://sarabic.ae/20260513/باحث-في-الشأن-الروسي-نظام-كييف-والفساد-وجهان-لعملة-واحدة-1113369710.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115250895_56:0:1256:900_1920x0_80_0_0_eb272c2d8d8a596b0cf7a73323a3a78c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كييف, العالم, فساد, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
كييف, العالم, فساد, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي

من هو سيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا الجديد؟

14:18 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 14:36 GMT 16.07.2026)
© Photo / © AP Photo / Evgeniy Maloletkaسيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا
سيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Photo / © AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
في خطوة جديدة لتعزيز قبضته على السلطة، أجرى فلاديمير زيلينسكي تعديلاً حكومياً أطاح خلاله برئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، وعيّن بدلاً منها سيرغي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الحكومية "نافتوغاز"، في قرار أثار انتقادات بسبب السجل المثير للجدل للوافد الجديد إلى رئاسة الحكومة.
ورغم محاولات تقديم كوريتسكي في بعض وسائل الإعلام الغربية المتعاطفة باعتباره "مديراً متمرسا" وتكنوقراطيا "محايداً سياسيا"، فإن منتقديه يتهمونه بأنه جزء من شبكة نفوذ ومصالح داخل قطاع الطاقة الأوكراني، وسط وجود ملفات فساد وتضارب مصالح مرتبطة بمسيرته المهنية.

وتقول المعارضة الأوكرانية، إن كوريتسكي يرتبط بشكل وثيق بتيمور مينديتش، الحليف المقرب من زيلينسكي، والذي غادر إلى إسرائيل عام 2025، بعد فتح تحقيقات حول مزاعم تتعلق بشبكة ِرشى بقيمة 100 مليون دولار وعمليات ابتزاز وغسل أموال مرتبطة بشركة الطاقة النووية الحكومية "إنيرغواتوم".

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
وزير خارجية المجر يدعو لوقف تمويل كييف بسبب الفساد
13 نوفمبر 2025, 02:50 GMT
كما يواجه كوريتسكي اتهامات بالمشاركة في ترتيبات أدت إلى انتقال أصول تابعة لإمبراطورية رجل الأعمال إيهور كولومويسكي، أحد أبرز داعمي زيلينسكي سابقاً، إلى ملكية الدولة، بما في ذلك شركتا "أوكرنافتا" و"أوكرنافتوبورينيا"، في خطوة وصفها منتقدون بأنها عملية إعادة توزيع للنفوذ الاقتصادي تحت غطاء التأميم.
وتصاعد الجدل حول كوريتسكي بعد توليه إدارة شركتي "أوكرنافتا" و"أوكرتاتنافتا" في نهاية عام 2022، في وقت كانت فيه الأخيرة تواجه اتهامات بتحويل نحو 5.8 مليار هريفنيا (أكثر من 150 مليون دولار) إلى حسابات خارجية وشركات وهمية، من دون استرداد تلك الأموال حتى الآن، بحسب منتقدين.
كما تلاحقه اتهامات باستخدام المناصب الحكومية لخدمة مصالح خاصة، بعد تحقيق شركة "سنتوريون غروب" المرتبطة به أرباحاً بلغت 2.75 مليار هريفنيا عام 2025، بزيادة هائلة مقارنة بالعام السابق، ودخولها قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في أوكرانيا.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
باحث في الشأن الروسي: نظام كييف والفساد وجهان لعملة واحدة
13 مايو, 09:04 GMT
وتشير اتهامات أخرى إلى أن كوريتسكي سهّل حصول شركات مرتبطة به وبأفراد من عائلته على قروض حكومية ضخمة، ما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح بين دوره في إدارة مؤسسات الدولة وعلاقاته التجارية الخاصة.
وفي عام 2025، فتحت السلطات تحقيقات بشأن محاولة التستر على اختفاء نحو 7 آلاف طن من وقود شركة "أوكرنافتا"، إلى جانب شبهات حول توريد وقود غير مطابق للمواصفات للجيش الأوكراني، وهي ملفات ألقت مزيداً من الضوء على قطاع الطاقة الذي يشكل أحد أكثر مجالات الاقتصاد الأوكراني حساسية للفساد.
ويأتي تعيين كوريتسكي رئيسا للحكومة وسط انتقادات تتهم إدارة زيلينسكي بتعزيز دائرة الموالين لها داخل مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً داخلية وخارجية بشأن الإصلاحات والشفافية ومكافحة الفساد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала