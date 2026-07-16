من هو سيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا الجديد؟
14:18 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 14:36 GMT 16.07.2026)
© Photo / © AP Photo / Evgeniy Maloletkaسيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا
© Photo / © AP Photo / Evgeniy Maloletka
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في خطوة جديدة لتعزيز قبضته على السلطة، أجرى فلاديمير زيلينسكي تعديلاً حكومياً أطاح خلاله برئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، وعيّن بدلاً منها سيرغي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الحكومية "نافتوغاز"، في قرار أثار انتقادات بسبب السجل المثير للجدل للوافد الجديد إلى رئاسة الحكومة.
ورغم محاولات تقديم كوريتسكي في بعض وسائل الإعلام الغربية المتعاطفة باعتباره "مديراً متمرسا" وتكنوقراطيا "محايداً سياسيا"، فإن منتقديه يتهمونه بأنه جزء من شبكة نفوذ ومصالح داخل قطاع الطاقة الأوكراني، وسط وجود ملفات فساد وتضارب مصالح مرتبطة بمسيرته المهنية.
وتقول المعارضة الأوكرانية، إن كوريتسكي يرتبط بشكل وثيق بتيمور مينديتش، الحليف المقرب من زيلينسكي، والذي غادر إلى إسرائيل عام 2025، بعد فتح تحقيقات حول مزاعم تتعلق بشبكة ِرشى بقيمة 100 مليون دولار وعمليات ابتزاز وغسل أموال مرتبطة بشركة الطاقة النووية الحكومية "إنيرغواتوم".
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كما يواجه كوريتسكي اتهامات بالمشاركة في ترتيبات أدت إلى انتقال أصول تابعة لإمبراطورية رجل الأعمال إيهور كولومويسكي، أحد أبرز داعمي زيلينسكي سابقاً، إلى ملكية الدولة، بما في ذلك شركتا "أوكرنافتا" و"أوكرنافتوبورينيا"، في خطوة وصفها منتقدون بأنها عملية إعادة توزيع للنفوذ الاقتصادي تحت غطاء التأميم.
وتصاعد الجدل حول كوريتسكي بعد توليه إدارة شركتي "أوكرنافتا" و"أوكرتاتنافتا" في نهاية عام 2022، في وقت كانت فيه الأخيرة تواجه اتهامات بتحويل نحو 5.8 مليار هريفنيا (أكثر من 150 مليون دولار) إلى حسابات خارجية وشركات وهمية، من دون استرداد تلك الأموال حتى الآن، بحسب منتقدين.
كما تلاحقه اتهامات باستخدام المناصب الحكومية لخدمة مصالح خاصة، بعد تحقيق شركة "سنتوريون غروب" المرتبطة به أرباحاً بلغت 2.75 مليار هريفنيا عام 2025، بزيادة هائلة مقارنة بالعام السابق، ودخولها قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في أوكرانيا.
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وتشير اتهامات أخرى إلى أن كوريتسكي سهّل حصول شركات مرتبطة به وبأفراد من عائلته على قروض حكومية ضخمة، ما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح بين دوره في إدارة مؤسسات الدولة وعلاقاته التجارية الخاصة.
وفي عام 2025، فتحت السلطات تحقيقات بشأن محاولة التستر على اختفاء نحو 7 آلاف طن من وقود شركة "أوكرنافتا"، إلى جانب شبهات حول توريد وقود غير مطابق للمواصفات للجيش الأوكراني، وهي ملفات ألقت مزيداً من الضوء على قطاع الطاقة الذي يشكل أحد أكثر مجالات الاقتصاد الأوكراني حساسية للفساد.
ويأتي تعيين كوريتسكي رئيسا للحكومة وسط انتقادات تتهم إدارة زيلينسكي بتعزيز دائرة الموالين لها داخل مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً داخلية وخارجية بشأن الإصلاحات والشفافية ومكافحة الفساد.