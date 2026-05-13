باحث في الشأن الروسي: نظام كييف والفساد وجهان لعملة واحدة
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث في الشأن الروسي ميدع الميدع، عن ملف الفساد المرتبط بنظام كييف، مشيرًا إلى أن "الأزمة داخل النظام الأوكراني بدأت تخرج إلى العلن بشكل واضح"، وأن "هذا الملف لم يعد شأنًا داخليًا فحسب، بل أصبح عنصرًا حساسًا ومؤثرًا في المشهد الجيوسياسي المرتبط بالصراع في أوكرانيا، والدعم الغربي، ومستقبل السلطة في كييف".
وأوضح الميدع، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأزمة الأوكرانية لم تعد مرتبطة فقط بالميدان العسكري، بل أيضًا ببنية الحكم وآلية إدارة المساعدات والعلاقة المعقدة بين كييف والغرب"، وأن "المفارقة تكمن في أن الغرب، الذي قدّم أوكرانيا كنموذج للدفاع عن القيم الغربية، بدأ يطرح أسئلة أكثر حساسية حول كيفية إدارة الأموال داخل منظومة الحكم الأوكراني، والتي تدفقت إلى كييف خلال السنوات الأولى للصراع".
وأشار الميدع إلى أن "ما يعرف بعملية "ميداس"، التي قادها رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق أندريه يرماك، لا يتعلق بملف فساد مالي تقليدي، بل بشبكة مصالح ونفوذ مرتبطة بدوائر قريبة جدًا من مركز القرار في كييف، وبشخصيات نافذة متهمة بعمليات غسل أموال واستثمارات عقارية ضخمة".
وأكد الباحث في الشأن الروسي أن "الأهمية السياسية للقضية تكمن في أن الاتهامات تطال شخصيات مرتبطة مباشرة ببنية السلطة في كييف"، وأن "مكافحة الفساد في أوكرانيا موسمية وتظهر بقوة عندما تتغير المزاجات السياسية داخل واشنطن أو تتبدل أولويات الدعم الغربي".
ورأى الميدع أن "القضية تتجاوز بعدها القضائي وتتحول إلى مؤشر على أزمة ثقة داخل النظام السياسي الأوكراني"، وأنه "من المبكر الحديث عن تخفيض مباشر للدعم الغربي، إلا أن هذه الملفات تضرب صورة السلطة الأوكرانية لدى الغرب، كما تؤثر داخليًا على ثقة الشارع الأوكراني بها وبالمؤسسات، خاصة في ظل الخسائر الاقتصادية التي يعاني منها النظام وأوروبا نتيجة دعمها لأوكرانيا".
وأضاف أن "الغرب بدأ يعيد النظر في آليات دعمه للنظام الأوكراني، ومن المستبعد أن يقدم مزيدًا من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، بسبب ملفات الفساد وتداعيات ما يجري في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأوروبي، ومن المرجح أن تبدأ أوكرانيا بالبحث عن مسارات سلمية لإنهاء الصراع مع روسيا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية".
25 يناير, 10:36 GMT
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى أنه "خلال المرحلة الماضية، بدأت تظهر أصوات داخل الولايات المتحدة وأوروبا تطالب بالتدقيق في مسار الأموال التي أُرسلت إلى كييف، والتي بلغت مليارات الدولارات"، وأن "بعض الدول الأوروبية انتقلت من مرحلة الدعم غير المشروط إلى مرحلة المراقبة والضغط، لأن استمرار الفضائح يضعف قدرة الغرب على تسويق الدعم أمام الرأي العام".
واعتبر الميدع أن "هذه التطورات تدفع باتجاه إعادة التفكير بأولوية الحل السياسي، والتسوية مع روسيا"، وأن "تشتيت القرار داخل النظام الأوكراني يفرض إعادة النظر في رسم السلطة من جديد "، وأن "أي أزمة داخل نظام كييف تنعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض والحلول السياسية مع موسكو، لأن ضعف الثقة بالقيادة السياسية يجعل اتخاذ القرارات الكبرى أكثر تعقيدًا، ويكشف أزمة بنية سياسية تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي".