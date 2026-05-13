باحث في الشأن الروسي: نظام كييف والفساد وجهان لعملة واحدة

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الروسي ميدع الميدع، عن ملف الفساد المرتبط بنظام كييف، مشيرًا إلى أن "الأزمة داخل النظام الأوكراني بدأت تخرج إلى العلن بشكل واضح"

2026-05-13T09:04+0000

وأوضح الميدع، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأزمة الأوكرانية لم تعد مرتبطة فقط بالميدان العسكري، بل أيضًا ببنية الحكم وآلية إدارة المساعدات والعلاقة المعقدة بين كييف والغرب"، وأن "المفارقة تكمن في أن الغرب، الذي قدّم أوكرانيا كنموذج للدفاع عن القيم الغربية، بدأ يطرح أسئلة أكثر حساسية حول كيفية إدارة الأموال داخل منظومة الحكم الأوكراني، والتي تدفقت إلى كييف خلال السنوات الأولى للصراع".وأكد الباحث في الشأن الروسي أن "الأهمية السياسية للقضية تكمن في أن الاتهامات تطال شخصيات مرتبطة مباشرة ببنية السلطة في كييف"، وأن "مكافحة الفساد في أوكرانيا موسمية وتظهر بقوة عندما تتغير المزاجات السياسية داخل واشنطن أو تتبدل أولويات الدعم الغربي".وأضاف أن "الغرب بدأ يعيد النظر في آليات دعمه للنظام الأوكراني، ومن المستبعد أن يقدم مزيدًا من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، بسبب ملفات الفساد وتداعيات ما يجري في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأوروبي، ومن المرجح أن تبدأ أوكرانيا بالبحث عن مسارات سلمية لإنهاء الصراع مع روسيا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية".واعتبر الميدع أن "هذه التطورات تدفع باتجاه إعادة التفكير بأولوية الحل السياسي، والتسوية مع روسيا"، وأن "تشتيت القرار داخل النظام الأوكراني يفرض إعادة النظر في رسم السلطة من جديد "، وأن "أي أزمة داخل نظام كييف تنعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض والحلول السياسية مع موسكو، لأن ضعف الثقة بالقيادة السياسية يجعل اتخاذ القرارات الكبرى أكثر تعقيدًا، ويكشف أزمة بنية سياسية تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي".

