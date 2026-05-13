باحث في الشأن الروسي: نظام كييف والفساد وجهان لعملة واحدة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الروسي: نظام كييف والفساد وجهان لعملة واحدة
باحث في الشأن الروسي: نظام كييف والفساد وجهان لعملة واحدة
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الروسي ميدع الميدع، عن ملف الفساد المرتبط بنظام كييف، مشيرًا إلى أن "الأزمة داخل النظام الأوكراني بدأت تخرج إلى العلن بشكل واضح"، وأن "هذا... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
فساد
أخبار أوكرانيا
وأوضح الميدع، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأزمة الأوكرانية لم تعد مرتبطة فقط بالميدان العسكري، بل أيضًا ببنية الحكم وآلية إدارة المساعدات والعلاقة المعقدة بين كييف والغرب"، وأن "المفارقة تكمن في أن الغرب، الذي قدّم أوكرانيا كنموذج للدفاع عن القيم الغربية، بدأ يطرح أسئلة أكثر حساسية حول كيفية إدارة الأموال داخل منظومة الحكم الأوكراني، والتي تدفقت إلى كييف خلال السنوات الأولى للصراع".وأكد الباحث في الشأن الروسي أن "الأهمية السياسية للقضية تكمن في أن الاتهامات تطال شخصيات مرتبطة مباشرة ببنية السلطة في كييف"، وأن "مكافحة الفساد في أوكرانيا موسمية وتظهر بقوة عندما تتغير المزاجات السياسية داخل واشنطن أو تتبدل أولويات الدعم الغربي".وأضاف أن "الغرب بدأ يعيد النظر في آليات دعمه للنظام الأوكراني، ومن المستبعد أن يقدم مزيدًا من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، بسبب ملفات الفساد وتداعيات ما يجري في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأوروبي، ومن المرجح أن تبدأ أوكرانيا بالبحث عن مسارات سلمية لإنهاء الصراع مع روسيا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية".واعتبر الميدع أن "هذه التطورات تدفع باتجاه إعادة التفكير بأولوية الحل السياسي، والتسوية مع روسيا"، وأن "تشتيت القرار داخل النظام الأوكراني يفرض إعادة النظر في رسم السلطة من جديد "، وأن "أي أزمة داخل نظام كييف تنعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض والحلول السياسية مع موسكو، لأن ضعف الثقة بالقيادة السياسية يجعل اتخاذ القرارات الكبرى أكثر تعقيدًا، ويكشف أزمة بنية سياسية تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي".
باحث في الشأن الروسي: نظام كييف والفساد وجهان لعملة واحدة

حصري
تحدث الباحث في الشأن الروسي ميدع الميدع، عن ملف الفساد المرتبط بنظام كييف، مشيرًا إلى أن "الأزمة داخل النظام الأوكراني بدأت تخرج إلى العلن بشكل واضح"، وأن "هذا الملف لم يعد شأنًا داخليًا فحسب، بل أصبح عنصرًا حساسًا ومؤثرًا في المشهد الجيوسياسي المرتبط بالصراع في أوكرانيا، والدعم الغربي، ومستقبل السلطة في كييف".
وأوضح الميدع، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأزمة الأوكرانية لم تعد مرتبطة فقط بالميدان العسكري، بل أيضًا ببنية الحكم وآلية إدارة المساعدات والعلاقة المعقدة بين كييف والغرب"، وأن "المفارقة تكمن في أن الغرب، الذي قدّم أوكرانيا كنموذج للدفاع عن القيم الغربية، بدأ يطرح أسئلة أكثر حساسية حول كيفية إدارة الأموال داخل منظومة الحكم الأوكراني، والتي تدفقت إلى كييف خلال السنوات الأولى للصراع".

وأشار الميدع إلى أن "ما يعرف بعملية "ميداس"، التي قادها رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق أندريه يرماك، لا يتعلق بملف فساد مالي تقليدي، بل بشبكة مصالح ونفوذ مرتبطة بدوائر قريبة جدًا من مركز القرار في كييف، وبشخصيات نافذة متهمة بعمليات غسل أموال واستثمارات عقارية ضخمة".

تحت مقصلة الفساد.. زيلينسكي مهدد بالملاحقة الجنائية في قضية "ميداس"
أمس, 10:22 GMT
وأكد الباحث في الشأن الروسي أن "الأهمية السياسية للقضية تكمن في أن الاتهامات تطال شخصيات مرتبطة مباشرة ببنية السلطة في كييف"، وأن "مكافحة الفساد في أوكرانيا موسمية وتظهر بقوة عندما تتغير المزاجات السياسية داخل واشنطن أو تتبدل أولويات الدعم الغربي".

ورأى الميدع أن "القضية تتجاوز بعدها القضائي وتتحول إلى مؤشر على أزمة ثقة داخل النظام السياسي الأوكراني"، وأنه "من المبكر الحديث عن تخفيض مباشر للدعم الغربي، إلا أن هذه الملفات تضرب صورة السلطة الأوكرانية لدى الغرب، كما تؤثر داخليًا على ثقة الشارع الأوكراني بها وبالمؤسسات، خاصة في ظل الخسائر الاقتصادية التي يعاني منها النظام وأوروبا نتيجة دعمها لأوكرانيا".

وأضاف أن "الغرب بدأ يعيد النظر في آليات دعمه للنظام الأوكراني، ومن المستبعد أن يقدم مزيدًا من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، بسبب ملفات الفساد وتداعيات ما يجري في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأوروبي، ومن المرجح أن تبدأ أوكرانيا بالبحث عن مسارات سلمية لإنهاء الصراع مع روسيا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية".
إعلام: فون دير لاين متورطة بتسترها على فضيحة الفساد في أوكرانيا
25 يناير, 10:36 GMT
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى أنه "خلال المرحلة الماضية، بدأت تظهر أصوات داخل الولايات المتحدة وأوروبا تطالب بالتدقيق في مسار الأموال التي أُرسلت إلى كييف، والتي بلغت مليارات الدولارات"، وأن "بعض الدول الأوروبية انتقلت من مرحلة الدعم غير المشروط إلى مرحلة المراقبة والضغط، لأن استمرار الفضائح يضعف قدرة الغرب على تسويق الدعم أمام الرأي العام".
واعتبر الميدع أن "هذه التطورات تدفع باتجاه إعادة التفكير بأولوية الحل السياسي، والتسوية مع روسيا"، وأن "تشتيت القرار داخل النظام الأوكراني يفرض إعادة النظر في رسم السلطة من جديد "، وأن "أي أزمة داخل نظام كييف تنعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض والحلول السياسية مع موسكو، لأن ضعف الثقة بالقيادة السياسية يجعل اتخاذ القرارات الكبرى أكثر تعقيدًا، ويكشف أزمة بنية سياسية تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي".
