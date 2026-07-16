https://sarabic.ae/20260716/موسكو-روسيا-تتوقع-أن-يكون-خلف-غوتيريش-أكثر-موضوعية-بشأن-أوكرانيا-1115234769.html
موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا
موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء، بأن روسيا تتوقع من الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يكون أكثر موضوعية بشأن... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T01:55+0000
2026-07-16T01:55+0000
2026-07-16T05:08+0000
روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أيًا كان من سيُنتخب من بينهم، فإننا نتوقع أن يتعامل مع الأزمة الأوكرانية بموضوعية أكبر مما يتعامل بها الأمين العام الحالي".ويتنافس على منصب الأمين العام كل من رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، ورئيس السنغال السابق ماكي سال، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ومندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بيركيت. وتنتهي ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
https://sarabic.ae/20260604/موسكو-نأمل-أن-يتعلم-الأمين-العام-الجديد-للأمم-المتحدة-من-أخطاء-غوتيريش-1114046731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, منظمة الأمم المتحدة
موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا
01:55 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 05:08 GMT 16.07.2026)
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء، بأن روسيا تتوقع من الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يكون أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا مقارنة بما يبديه الأمين العام المنتهية ولايته، أنطونيو غوتيريش.
وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أيًا كان من سيُنتخب من بينهم، فإننا نتوقع أن يتعامل مع الأزمة الأوكرانية بموضوعية أكبر مما يتعامل بها الأمين العام الحالي".
ويتنافس على منصب الأمين العام
كل من رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، ورئيس السنغال السابق ماكي سال، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ومندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بيركيت.
وتنتهي ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.