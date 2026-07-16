https://sarabic.ae/20260716/موسكو-روسيا-تتوقع-أن-يكون-خلف-غوتيريش-أكثر-موضوعية-بشأن-أوكرانيا-1115234769.html

موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا

موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء، بأن روسيا تتوقع من الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يكون أكثر موضوعية بشأن... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T01:55+0000

2026-07-16T01:55+0000

2026-07-16T05:08+0000

روسيا

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

منظمة الأمم المتحدة

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وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أيًا كان من سيُنتخب من بينهم، فإننا نتوقع أن يتعامل مع الأزمة الأوكرانية بموضوعية أكبر مما يتعامل بها الأمين العام الحالي".ويتنافس على منصب الأمين العام كل من رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، ورئيس السنغال السابق ماكي سال، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ومندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بيركيت. وتنتهي ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

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سبوتنيك عربي

روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, منظمة الأمم المتحدة