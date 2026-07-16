موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/موسكو-روسيا-تتوقع-أن-يكون-خلف-غوتيريش-أكثر-موضوعية-بشأن-أوكرانيا-1115234769.html
موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا
موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء، بأن روسيا تتوقع من الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يكون أكثر موضوعية بشأن... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T01:55+0000
2026-07-16T05:08+0000
روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أيًا كان من سيُنتخب من بينهم، فإننا نتوقع أن يتعامل مع الأزمة الأوكرانية بموضوعية أكبر مما يتعامل بها الأمين العام الحالي".ويتنافس على منصب الأمين العام كل من رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، ورئيس السنغال السابق ماكي سال، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ومندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بيركيت. وتنتهي ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
https://sarabic.ae/20260604/موسكو-نأمل-أن-يتعلم-الأمين-العام-الجديد-للأمم-المتحدة-من-أخطاء-غوتيريش-1114046731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, منظمة الأمم المتحدة

موسكو: روسيا تتوقع أن يكون خلف غوتيريش أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا

01:55 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 05:08 GMT 16.07.2026)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء، بأن روسيا تتوقع من الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يكون أكثر موضوعية بشأن أوكرانيا مقارنة بما يبديه الأمين العام المنتهية ولايته، أنطونيو غوتيريش.
وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أيًا كان من سيُنتخب من بينهم، فإننا نتوقع أن يتعامل مع الأزمة الأوكرانية بموضوعية أكبر مما يتعامل بها الأمين العام الحالي".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
موسكو: نأمل أن يتعلم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة من أخطاء غوتيريش
4 يونيو, 11:50 GMT
ويتنافس على منصب الأمين العام كل من رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، ورئيس السنغال السابق ماكي سال، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ومندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بيركيت.
وتنتهي ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала