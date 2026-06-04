https://sarabic.ae/20260604/موسكو-نأمل-أن-يتعلم-الأمين-العام-الجديد-للأمم-المتحدة-من-أخطاء-غوتيريش-1114046731.html
موسكو: نأمل أن يتعلم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة من أخطاء غوتيريش
موسكو: نأمل أن يتعلم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة من أخطاء غوتيريش
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل روسيا في أن يستفيد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة من أخطاء سلفه. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T11:50+0000
2026-06-04T11:50+0000
2026-06-04T11:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
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وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "بكل واقعية، بات أنطونيو غوتيريش على وشك مغادرة منصبه؛ ومن المتوقع تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة قبل نهاية العام، نأمل أن يستفيد من أخطاء سلفه، وسنواصل السعي لتحقيق ذلك".وأضافت زاخاروفا أن الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قرر، مع قرب انتهاء ولايته، "إنهاء" سلطة الأمم المتحدة، التي أضعفتها جهوده بشكل كبير على مر السنين.وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، في 12 نيسان/ أبريل الماضي، أن موسكو تتابع عن كثب عملية ترشيح المتقدمين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.وأوضح أن منصب الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال ذا أهمية بالغة في سياق السياسة الدولية.وأشار لوغفينوف إلى أنه في 2016، عندما انتُخب أنطونيو غوتيريش أمينًا عامًا، استمر المتقدمون في تقديم طلباتهم حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر.ووفقا له، فإن المهمة الأساسية للأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستكون "تصحيح الأخطاء بدقة".
https://sarabic.ae/20260528/إسرائيل-تصعد-ضد-غوتيريش-بعد-إدراجها-في-القائمة-السوداء-للأمم-المتحدة---1113828635.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
موسكو: نأمل أن يتعلم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة من أخطاء غوتيريش
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل روسيا في أن يستفيد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة من أخطاء سلفه.
وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "بكل واقعية، بات أنطونيو غوتيريش على وشك مغادرة منصبه؛ ومن المتوقع تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة قبل نهاية العام، نأمل أن يستفيد من أخطاء سلفه، وسنواصل السعي لتحقيق ذلك".
وأضافت زاخاروفا أن الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قرر، مع قرب انتهاء ولايته، "إنهاء" سلطة الأمم المتحدة، التي أضعفتها جهوده بشكل كبير على مر السنين.
وردت زاخاروفا على سؤال إعلامي بشأن اتهامات جديدة لا أساس لها ضد روسيا وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة: يبدو أن أنطونيو غوتيريش قد قرر، في نهاية ولايته، "القضاء" على سلطة الأمم المتحدة، التي قوضت جهوده بالفعل بشكل كبير على مر السنين.
وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية
في وزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، في 12 نيسان/ أبريل الماضي، أن موسكو تتابع عن كثب عملية ترشيح المتقدمين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.
وقال لوغفينوف لوكالة "سبوتنيك": "يعتزم الجانب الروسي التعامل مع اختيار الأمين العام المقبل بأقصى درجات الحذر، ونحن نراقب عن كثب عملية الترشيح".
وأوضح أن منصب الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال ذا أهمية بالغة في سياق السياسة الدولية.
وأشار لوغفينوف إلى أنه في 2016، عندما انتُخب أنطونيو غوتيريش أمينًا عامًا، استمر المتقدمون في تقديم طلباتهم حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر.
ووفقا له، فإن المهمة الأساسية للأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستكون "تصحيح الأخطاء بدقة".