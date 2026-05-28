https://sarabic.ae/20260528/إسرائيل-تصعد-ضد-غوتيريش-بعد-إدراجها-في-القائمة-السوداء-للأمم-المتحدة---1113828635.html

إسرائيل تصعد ضد غوتيريش بعد إدراجها في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة

إسرائيل تصعد ضد غوتيريش بعد إدراجها في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطوة تصعيدية جاءت على خلفية إدراج جهات إسرائيلية ضمن "القائمة السوداء" المتعلقة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T14:24+0000

2026-05-28T14:24+0000

2026-05-28T14:24+0000

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

حركة حماس

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111493038_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_77330ab046bd3d14648ec12bc2ecb53e.jpg

وفي رد فعل غاضب، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار الأممي، معتبرًا أن إدراج إسرائيل في هذه القائمة يمثل "انحدارًا غير مسبوق" من جانب المنظمة الدولية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وقال دانون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن "الأمم المتحدة أضافت إسرائيل إلى قائمة سوداء تضم مرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع"، مضيفًا: "لقد طفح الكيل من أكاذيب الأمين العام". ودعت الأمم المتحدة إسرائيل، الاثنين قبل الماضي، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.ومنذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا، فيما أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1200 من مواطنيها. وتقدّر منظمات دولية وإقليمية أن إعادة إعمار القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو عشر سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260528/عيد-الأضحى-للعام-الثالث-في-غزة-بلا-أضاح-1113793361.html

https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عنصرين-بارزين-من-حماس-في-غزة-1113806225.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, حركة حماس, غزة