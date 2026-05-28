عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تصعد ضد غوتيريش بعد إدراجها في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
وفي رد فعل غاضب، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار الأممي، معتبرًا أن إدراج إسرائيل في هذه القائمة يمثل "انحدارًا غير مسبوق" من جانب المنظمة الدولية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وقال دانون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن "الأمم المتحدة أضافت إسرائيل إلى قائمة سوداء تضم مرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع"، مضيفًا: "لقد طفح الكيل من أكاذيب الأمين العام". ودعت الأمم المتحدة إسرائيل، الاثنين قبل الماضي، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.ومنذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا، فيما أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1200 من مواطنيها. وتقدّر منظمات دولية وإقليمية أن إعادة إعمار القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو عشر سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار.
14:24 GMT 28.05.2026
أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطوة تصعيدية جاءت على خلفية إدراج جهات إسرائيلية ضمن "القائمة السوداء" المتعلقة بالعنف الجنسي في مناطق النزاعات.
وفي رد فعل غاضب، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار الأممي، معتبرًا أن إدراج إسرائيل في هذه القائمة يمثل "انحدارًا غير مسبوق" من جانب المنظمة الدولية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال دانون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن "الأمم المتحدة أضافت إسرائيل إلى قائمة سوداء تضم مرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع"، مضيفًا: "لقد طفح الكيل من أكاذيب الأمين العام".

واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بمساواة "دولة إسرائيل الديمقراطية" بحركة "حماس" الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك "أمر غير مقبول"، على حد وصفه، مشددًا على أن إسرائيل "تحمي مواطنيها"، بينما اتهم "حماس" بارتكاب "المجازر وعمليات الاغتصاب والخطف"، على حد زعمه.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل، الاثنين قبل الماضي، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.

وقال رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أجيت سونغاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "على إسرائيل ضمان عدم توريط جيشها في أي أعمال قد تصنف كإبادة جماعية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".

كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا، فيما أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1200 من مواطنيها.
وتقدّر منظمات دولية وإقليمية أن إعادة إعمار القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو عشر سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار.
