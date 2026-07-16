https://sarabic.ae/20260716/واردات-الاتحاد-الأوروبي-من-الغاز-الروسي-تسجل-أعلى-مستوى-لها-منذ-بداية-2025-1115245484.html

واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية 2025

واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية 2025

سبوتنيك عربي

كشفت تحليلات أجرتها "سبوتنيك"، بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي، سواء الغاز الطبيعي المسال أو... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T11:46+0000

2026-07-16T11:46+0000

2026-07-16T11:46+0000

اقتصاد

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وارتفع مستوى الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي على أساس شهري بنسبة 17%، وعلى أساس سنوي بنسبة 27%، وبلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 925 مليون يورو، بزيادة 31% مقارنة بنيسان/أبريل، و32% مقارنة بأيار/مايو من العام الماضي، فيما بلغت صادرات الغاز المنقول عبر الأنابيب 575.4 مليون يورو، بزيادة سنوية قدرها 21%.كما رفعت كل من اليونان وسلوفاكيا وارداتهما من الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2025، لتبلغ 129 مليون يورو و120.8 مليون يورو على التوالي، وارتفعت الواردات اليونانية على أساس شهري بمقدار 1.5 مرة، فيما قفزت الواردات السلوفاكية بمقدار 7.3 مرة.وفيما يتعلق بالغاز المنقول عبر الأنابيب، كانت المجر أكبر المستوردين بقيمة 203.7 مليون يورو، رغم انخفاض وارداتها بنسبة 36% مقارنة بنيسان/أبريل. كما استوردت بلغاريا غازًا روسيًا بقيمة 122 مليون يورو، بانخفاض شهري نسبته 23%، في حين بلغت واردات هولندا عبر الأنابيب 13 ألف يورو فقط، بانخفاض نسبته 26%.ودخل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 نيسان/أبريل 2026، على أن يبدأ تطبيقه على العقود طويلة الأجل ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2027، فيما يبدأ حظر استيراد الغاز المنقول عبر الأنابيب بموجب العقود قصيرة الأجل في 17 حزيران/يونيو 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2027.الطاقة الروسية: روسيا وإيران تدرسان تنفيذ مشاريع غاز مشتركة

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اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي