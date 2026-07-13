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الطاقة الروسية: روسيا وإيران تدرسان تنفيذ مشاريع غاز مشتركة
الطاقة الروسية: روسيا وإيران تدرسان تنفيذ مشاريع غاز مشتركة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بحث خلال زيارته إلى إيران تنفيذ مشاريع غاز مشتركة، وإعداد اتفاقيات للتعاون... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T16:52+0000
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وأصدرت الوزارة بيانا حول زيارة وزير الطاقة الروسي إلى إيران، جاء فيه: "تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة في صناعة الغاز والتقدم المحرز في صياغة اتفاقيات التعاون الثنائية".وأعرب الطرفان حسب البيان، عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات بين موسكو وطهران.وجاء في بيان الوزارة عن تسيفيليف قوله: "تُطور روسيا وإيران تعاونهما بثبات، بما في ذلك بقطاع الطاقة، على الرغم من جميع الظروف التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وأنا على ثقة بأن العمل المشترك في إطار اللجنة الحكومية الدولية سيواصل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مشاريع جديدة ذات منفعة متبادلة".وعقد خلال الزيارة اجتماعات عمل مع وزير النفط، الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية من الجانب الإيراني، محسن باك نجاد، ووزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي.من هرمز إلى بغداد... هل يدفع العراق ثمن الاعتماد على النفط؟
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, اقتصاد
الطاقة الروسية: روسيا وإيران تدرسان تنفيذ مشاريع غاز مشتركة
أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بحث خلال زيارته إلى إيران تنفيذ مشاريع غاز مشتركة، وإعداد اتفاقيات للتعاون الثنائي.
وأصدرت الوزارة بيانا حول زيارة وزير الطاقة الروسي إلى إيران، جاء فيه: "تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة في صناعة الغاز والتقدم المحرز في صياغة اتفاقيات التعاون الثنائية".
وأعرب الطرفان حسب البيان، عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات بين موسكو وطهران.
وصرّح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بأن روسيا وإيران تُطوران بثبات تعاونهما بما فيه قطاع الطاقة.
وجاء في بيان الوزارة عن تسيفيليف قوله: "تُطور روسيا وإيران تعاونهما بثبات، بما في ذلك بقطاع الطاقة، على الرغم من جميع الظروف التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وأنا على ثقة بأن العمل المشترك في إطار اللجنة الحكومية الدولية سيواصل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مشاريع جديدة ذات منفعة متبادلة".
وقام تسيفيليف، بصفته الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وعقد خلال الزيارة اجتماعات عمل مع وزير النفط، الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية من الجانب الإيراني، محسن باك نجاد، ووزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي.