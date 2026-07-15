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الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على أكبر 5 مشترين للنفط والغاز الروسي
الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على أكبر 5 مشترين للنفط والغاز الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت وثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن مشروع قانون العقوبات الأمريكية المحدَث ضد روسيا، خفّض الحد الأقصى للرسوم الجمركية على أكبر... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T08:54+0000
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وكانت النسخة الأصلية من مشروع القانون تقترح فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 500% على الدول الأخرى التي تشتري النفط والغاز الطبيعي الروسي.وتتضمن الوثيقة أيضا استثناء لمشتري الغاز الروسي، حيث لن تفرض الرسوم الجمركية إذا كانت حصة أي دولة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسية السنوية أقل من 15%، واتخذت خطوات جادة لخفض هذه المشتريات، ولا يزال فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على جميع الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة قائمًا.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، صرّح بأن الصين تعارض العقوبات الأحادية غير القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه يتوقع إقرار مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا.مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تستنكر اعتقال باريس لرئيسة منظمة روسية إنسانية بتهم واهيةالخارجية العمانية: نواصل جهودنا لإعادة الملاحة في مضيق هرمز
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, نفط خام, ناقلة غاز, عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, نفط خام, ناقلة غاز, عقوبات أمريكية ضد روسيا

الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على أكبر 5 مشترين للنفط والغاز الروسي

08:54 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
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أفادت وثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن مشروع قانون العقوبات الأمريكية المحدَث ضد روسيا، خفّض الحد الأقصى للرسوم الجمركية على أكبر 5 دول مستوردة للنفط والغاز الروسي من 500% إلى 100%.
وكانت النسخة الأصلية من مشروع القانون تقترح فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 500% على الدول الأخرى التي تشتري النفط والغاز الطبيعي الروسي.
وينص التعديل الجديد على خفض الحد الأقصى للعقوبة إلى 100% وتطبيقه على أكبر 5 دول مشترية لموارد الطاقة الروسية. كما سيشمل هذا البند أكبر 5 دول، بحسب واشنطن، تساعد في التهرب من العقوبات.
وتتضمن الوثيقة أيضا استثناء لمشتري الغاز الروسي، حيث لن تفرض الرسوم الجمركية إذا كانت حصة أي دولة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسية السنوية أقل من 15%، واتخذت خطوات جادة لخفض هذه المشتريات، ولا يزال فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على جميع الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة قائمًا.

وفي السياق ذاته، صرّح السيناتور الديمقراطي الأمريكي البارز، ريتشارد بلومنتال، بأن مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا قد يُقر بحلول أغسطس/آب.

بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
الكشف عن حجم خسائر الشركات الأمريكية جراء العقوبات المفروضة على روسيا
07:54 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، صرّح بأن الصين تعارض العقوبات الأحادية غير القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق أن روسيا تتكيف مع عشرات الآلاف من العقوبات وتتعلم كيفية الالتفاف عليها، قائلًا: "لقد تكيفنا مع عشرات الآلاف من العقوبات المفروضة على بلادنا. تعلمنا كيفية الالتفاف على هذه العقوبات، وتعلمنا كيفية تقليل آثارها السلبية. وسنواصل القيام بذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه يتوقع إقرار مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا.
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