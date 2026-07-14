https://sarabic.ae/20260714/الخارجية-العمانية-نواصل-جهودنا-لإعادة-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1115193563.html
الخارجية العمانية: نواصل جهودنا لإعادة الملاحة في مضيق هرمز
الخارجية العمانية: نواصل جهودنا لإعادة الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأنها تواصل تعاونها مع جميع الأطراف لإعادة الملاحة في مضيق هرمز. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T12:52+0000
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وأشار البيان إلى أنه "في ضوء المناقشات والمقترحات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية مجددًا التزام سلطنة عُمان بتعاونها الشفاف والنزيه مع جميع الأطراف لإعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي".وكان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أكد في وقت سابق أن "هناك مناقشات معقدة تجرى حاليًا للتوصل إلى ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشددًا على أن سلطنة عمان تعمل مع إيران والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.واعتبر وزير الخارجية العماني أن أخطر التهديدات لأمن الخليج لا تأتي من داخله، بل من "قرارات وأفعال من خارجه، خاصة في تل أبيب"، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية.الجيش الإيراني: لن نتراجع قيد أنملة عن موقفنا بشأن مضيق هرمزمشروع قانون إيراني بشأن مضيق هرمز والبرلمان يتوعد بـ"خطوات تصعيدية"
https://sarabic.ae/20260713/طهران-ضغط-أمريكا-على-سلطنة-عمان-يعرقل-جهود-تأسيس-آلية-مشتركة-لمضيق-هرمز-1115162653.html
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روسيا, هرمز, العالم, العالم العربي, سلطنة عمان
روسيا, هرمز, العالم, العالم العربي, سلطنة عمان
الخارجية العمانية: نواصل جهودنا لإعادة الملاحة في مضيق هرمز
أفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأنها تواصل تعاونها مع جميع الأطراف لإعادة الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار البيان إلى أنه "في ضوء المناقشات والمقترحات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية مجددًا التزام سلطنة عُمان بتعاونها الشفاف والنزيه مع جميع الأطراف لإعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي".
وأكد "التزام عمان الكامل بتعهداتها الناشئة عن كونها دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والتقيد به".
وكان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أكد في وقت سابق أن "هناك مناقشات معقدة تجرى حاليًا للتوصل إلى ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشددًا على أن سلطنة عمان تعمل مع إيران والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وقال البوسعيدي إن بلاده تتحمل مسؤولية المساهمة في صياغة ترتيبات تكفل أمن الملاحة في المضيق، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
واعتبر وزير الخارجية العماني أن أخطر التهديدات لأمن الخليج لا تأتي من داخله، بل من "قرارات وأفعال من خارجه، خاصة في تل أبيب"، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية.