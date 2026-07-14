https://sarabic.ae/20260714/مشروع-قانون-إيراني-بشأن-مضيق-هرمز-والبرلمان-يتوعد-بـخطوات-تصعيدية-1115186688.html

مشروع قانون إيراني بشأن مضيق هرمز والبرلمان يتوعد بـ"خطوات تصعيدية"

مشروع قانون إيراني بشأن مضيق هرمز والبرلمان يتوعد بـ"خطوات تصعيدية"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، تقديم مشروع "قانون إستراتيجي" بشأن مضيق هرمز والخليج إلى البرلمان، في خطوة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T06:11+0000

2026-07-14T06:11+0000

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وقال عزيزي إن "مجلس الشورى يؤكد التزامه الراسخ بالدفاع عن الخطوط الحمراء لإيران، ولا سيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن المشروع "يمثل أولى الخطوات في هذا المسار"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وأضاف أن "هذه الخطوة ستتبعها إجراءات أخرى تجعل العدو نادمًا"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الإجراءات أو توقيت تنفيذها.وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الاثنين، أن طهران كانت وستظل "حارسة" مضيق هرمز، ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستكون "حارس مضيق هرمز" وستُحصل رسومًا بنسبة 20 بالمئة مقابل ذلك.ونشر عراقجي، كلمة عبر "إكس"، قال خلالها إن "رئيس الولايات المتحدة محق تمامًا، يجب تعويض كل من يضمن سلامة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستظل كذلك".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.واعتبر ترامب أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه بـ"الحصار على إيران".وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".

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