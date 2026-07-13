https://sarabic.ae/20260713/ترامب-مضيق-هرمز-سيبقى-مفتوحا-وسنفرض-حصارا-على-إيران-فقط-1115174459.html

ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وسنفرض حصارا على إيران فقط

ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وسنفرض حصارا على إيران فقط

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T14:50+0000

2026-07-13T14:50+0000

2026-07-13T14:50+0000

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وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.وأكد ترامب أن العمل على تنفيذ هذه الآلية سيبدأ على الفور، معتبرًا أن الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".

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