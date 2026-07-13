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بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
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ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وسنفرض حصارا على إيران فقط
ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وسنفرض حصارا على إيران فقط
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T14:50+0000
2026-07-13T14:50+0000
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وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.وأكد ترامب أن العمل على تنفيذ هذه الآلية سيبدأ على الفور، معتبرًا أن الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
https://sarabic.ae/20260711/ترامب-ألف-صاروخ-جاهز-للإطلاق-وموجه-نحو-إيران-إذا-اغتالت-الرئيس-الأمريكي-1115118031.html
https://sarabic.ae/20260713/الحرس-الثوري-الإيراني-التدخل-الأمريكي-في-هرمز-ينذر-بحوادث-أكبر-في-قطاع-الطاقة-العالمي-1115160528.html
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أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز

ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وسنفرض حصارا على إيران فقط

14:50 GMT 13.07.2026
© REUTERS Yves Hermanالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© REUTERS Yves Herman
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه بـ"الحصار على إيران".
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي
11 يوليو, 03:52 GMT
وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.
وأكد ترامب أن العمل على تنفيذ هذه الآلية سيبدأ على الفور، معتبرًا أن الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
الحرس الثوري الإيراني: التدخل الأمريكي في هرمز ينذر بحوادث أكبر في قطاع الطاقة العالمي
06:17 GMT
وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".
وردا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
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