https://sarabic.ae/20260717/أستاذ-علوم-سياسية-غياب-الرادع-الدولي-شجع-إسرائيل-على-التمادي-في-انتهاكاتها-بحق-الفلسطينيين-1115289297.html
أستاذ علوم سياسية: غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين
أستاذ علوم سياسية: غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، الدكتور عماد البشتاوي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم بكل الإجراءات والسلوكيات المستهجنة حول العالم... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T19:03+0000
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وأوضح البشتاوي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الشعبوية والسادية تهيمنان على شخصية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأن سلوكه غير مسبوق بتاريخ البشر، وهو يلهث خلف الشعبوية ويعبر عن النهج غير الإنساني لمجمل الحكومة الإسرائيلية"، واستهجن الصمت الدولي والأوروبي إزاء هذه الممارسات. ورأى أن شعبوية بن غفير ستزداد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وتوقع مزيدا من الانتهاكات والاستفزازات من جانبه ومن جانب وزير المالية يتسلئيل سموتريتش، وأركان الحكومة الإسرائيلية".وأضاف أن "التعديل القانوني الإسرائيلي المتعلق بإحاطة سجون الأسرى الفلسطينيين بالتماسيح أثار الرأي العام، ويستدعي تكامل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مع الجهود العربية، واستثمار العلاقات العربية مع المجتمع الدولي لإدانة الحكومة الإسرائيلية والحد من ممارساتها، سواء في ما يتعلق بهذا التعديل أو غيره من القضايا، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".أسرى فلسطينيون محررون لـ "سبوتنيك": "سجن التماسيح" يكشف عن عقلية البطش الإسرائيلية
https://sarabic.ae/20260717/أسرى-فلسطينيون-محررون-لـ-سبوتنيك-سجن-التماسيح-يكشف-عن-عقلية-البطش-الإسرائيلية-1115287926.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
أستاذ علوم سياسية: غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين
حصري
أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، الدكتور عماد البشتاوي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم بكل الإجراءات والسلوكيات المستهجنة حول العالم إنسانيا وقانونيا، واعتبر أن "ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من تعذيب منذ عملية السابع من أكتوبر، مرعب".
وأوضح البشتاوي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الشعبوية والسادية تهيمنان على شخصية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأن سلوكه غير مسبوق بتاريخ البشر، وهو يلهث خلف الشعبوية ويعبر عن النهج غير الإنساني لمجمل الحكومة الإسرائيلية"، واستهجن الصمت الدولي والأوروبي إزاء هذه الممارسات.
ورأى أن شعبوية بن غفير ستزداد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وتوقع مزيدا من الانتهاكات والاستفزازات من جانبه ومن جانب وزير المالية يتسلئيل سموتريتش، وأركان الحكومة الإسرائيلية".
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن "التعذيب النفسي والجسدي للأسرى يشكل انتهاكا للإنسانية"، واعتبر أن " تمادي الحكومة الإسرائيلية يعود إلى غياب الرادع، وعدم تفعيل القانون الدولي، وإلى عدم اتخاذ الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي والعالم الحر، خطوات إجرائية على أرض الواقع".
وأضاف أن "التعديل القانوني الإسرائيلي المتعلق بإحاطة سجون الأسرى الفلسطينيين بالتماسيح أثار الرأي العام، ويستدعي تكامل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مع الجهود العربية، واستثمار العلاقات العربية مع المجتمع الدولي لإدانة الحكومة الإسرائيلية والحد من ممارساتها، سواء في ما يتعلق بهذا التعديل أو غيره من القضايا، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".