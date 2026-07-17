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الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
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الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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مرايا العلوم
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خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
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الحدث من سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
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قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
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أستاذ علوم سياسية: غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين
أستاذ علوم سياسية: غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، الدكتور عماد البشتاوي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم بكل الإجراءات والسلوكيات المستهجنة حول العالم... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T19:03+0000
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وأوضح البشتاوي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الشعبوية والسادية تهيمنان على شخصية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأن سلوكه غير مسبوق بتاريخ البشر، وهو يلهث خلف الشعبوية ويعبر عن النهج غير الإنساني لمجمل الحكومة الإسرائيلية"، واستهجن الصمت الدولي والأوروبي إزاء هذه الممارسات. ورأى أن شعبوية بن غفير ستزداد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وتوقع مزيدا من الانتهاكات والاستفزازات من جانبه ومن جانب وزير المالية يتسلئيل سموتريتش، وأركان الحكومة الإسرائيلية".وأضاف أن "التعديل القانوني الإسرائيلي المتعلق بإحاطة سجون الأسرى الفلسطينيين بالتماسيح أثار الرأي العام، ويستدعي تكامل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مع الجهود العربية، واستثمار العلاقات العربية مع المجتمع الدولي لإدانة الحكومة الإسرائيلية والحد من ممارساتها، سواء في ما يتعلق بهذا التعديل أو غيره من القضايا، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".أسرى فلسطينيون محررون لـ "سبوتنيك": "سجن التماسيح" يكشف عن عقلية البطش الإسرائيلية
https://sarabic.ae/20260717/أسرى-فلسطينيون-محررون-لـ-سبوتنيك-سجن-التماسيح-يكشف-عن-عقلية-البطش-الإسرائيلية-1115287926.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

أستاذ علوم سياسية: غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

19:03 GMT 17.07.2026
© Sputnikتحديات انتشار القوة الدولية في غزة
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik
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حصري
أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، الدكتور عماد البشتاوي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم بكل الإجراءات والسلوكيات المستهجنة حول العالم إنسانيا وقانونيا، واعتبر أن "ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من تعذيب منذ عملية السابع من أكتوبر، مرعب".
وأوضح البشتاوي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الشعبوية والسادية تهيمنان على شخصية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأن سلوكه غير مسبوق بتاريخ البشر، وهو يلهث خلف الشعبوية ويعبر عن النهج غير الإنساني لمجمل الحكومة الإسرائيلية"، واستهجن الصمت الدولي والأوروبي إزاء هذه الممارسات.
ورأى أن شعبوية بن غفير ستزداد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وتوقع مزيدا من الانتهاكات والاستفزازات من جانبه ومن جانب وزير المالية يتسلئيل سموتريتش، وأركان الحكومة الإسرائيلية".

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن "التعذيب النفسي والجسدي للأسرى يشكل انتهاكا للإنسانية"، واعتبر أن " تمادي الحكومة الإسرائيلية يعود إلى غياب الرادع، وعدم تفعيل القانون الدولي، وإلى عدم اتخاذ الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي والعالم الحر، خطوات إجرائية على أرض الواقع".

أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من الدفعة الثانية يرون لـسبوتنيك ظروف الأسرى وأشكال التعذيب داخل السجون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
أسرى فلسطينيون محررون لـ "سبوتنيك": "سجن التماسيح" يكشف عن عقلية البطش الإسرائيلية
18:08 GMT
وأضاف أن "التعديل القانوني الإسرائيلي المتعلق بإحاطة سجون الأسرى الفلسطينيين بالتماسيح أثار الرأي العام، ويستدعي تكامل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مع الجهود العربية، واستثمار العلاقات العربية مع المجتمع الدولي لإدانة الحكومة الإسرائيلية والحد من ممارساتها، سواء في ما يتعلق بهذا التعديل أو غيره من القضايا، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
أسرى فلسطينيون محررون لـ "سبوتنيك": "سجن التماسيح" يكشف عن عقلية البطش الإسرائيلية
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