أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية ينطلق من الصين... فيديو

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الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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حصاد الأسبوع
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ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
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صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
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من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
17:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260717/أول-دوري-عالمي-للمصارعة-بين-الروبوتات-البشرية-ينطلق-من-الصين-فيديو-1115287648.html
أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية ينطلق من الصين... فيديو
أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية ينطلق من الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
استضافت مدينة شنتشن الصينية أول بطولة عالمية للقتال الحر بين الروبوتات الشبيهة بالبشر، تحت اسم "ألتيميت روبوت نوك آوت ليجند"، بمشاركة 32 فريقا من مختلف دول... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T17:13+0000
2026-07-17T17:13+0000
مجتمع
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وتتنافس الفرق باستخدام نموذج موحد لروبوت بشري كامل الحجم طورته شركة "إنجين إيه آي" الصينية، وسط مواجهات تعتمد قواعد احترافية من خمسة أشواط، مدة كل منها 5 دقائق، مع إمكانية استخدام أوقات مستقطعة وتحديد الفائز، وفق النقاط أو معايير إضافية في حال التعادل، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية. ومن المقرر إقامة النهائي العالمي للبطولة بين ديسمبر/ كانون الأول 2026 ويناير/ كانون الثاني 2027، إذ يحصل الفريق المتوج على حزام ذهبي يزن 10 كيلوغرامات وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين يوان (1.47 مليون دولار). وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، تشاو تونغيانغ، أن البطولة تهدف إلى اختبار وتطوير تقنيات الروبوتات البشرية في بيئات تشغيل واقعية، وليس مجرد عرض تكنولوجي.
الصين
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منوعات, الصين, الأخبار
منوعات, الصين, الأخبار

أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية ينطلق من الصين... فيديو

17:13 GMT 17.07.2026
© Photo / xروبوتات صينية تؤدي حركات التزلج على الجليد وبحذاء الزلاجات الدوارة
روبوتات صينية تؤدي حركات التزلج على الجليد وبحذاء الزلاجات الدوارة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
استضافت مدينة شنتشن الصينية أول بطولة عالمية للقتال الحر بين الروبوتات الشبيهة بالبشر، تحت اسم "ألتيميت روبوت نوك آوت ليجند"، بمشاركة 32 فريقا من مختلف دول العالم.
وتتنافس الفرق باستخدام نموذج موحد لروبوت بشري كامل الحجم طورته شركة "إنجين إيه آي" الصينية، وسط مواجهات تعتمد قواعد احترافية من خمسة أشواط، مدة كل منها 5 دقائق، مع إمكانية استخدام أوقات مستقطعة وتحديد الفائز، وفق النقاط أو معايير إضافية في حال التعادل، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
ومن المقرر إقامة النهائي العالمي للبطولة بين ديسمبر/ كانون الأول 2026 ويناير/ كانون الثاني 2027، إذ يحصل الفريق المتوج على حزام ذهبي يزن 10 كيلوغرامات وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين يوان (1.47 مليون دولار).
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، تشاو تونغيانغ، أن البطولة تهدف إلى اختبار وتطوير تقنيات الروبوتات البشرية في بيئات تشغيل واقعية، وليس مجرد عرض تكنولوجي.
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