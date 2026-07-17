https://sarabic.ae/20260717/أول-دوري-عالمي-للمصارعة-بين-الروبوتات-البشرية-ينطلق-من-الصين-فيديو-1115287648.html
أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية ينطلق من الصين... فيديو
أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية ينطلق من الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
استضافت مدينة شنتشن الصينية أول بطولة عالمية للقتال الحر بين الروبوتات الشبيهة بالبشر، تحت اسم "ألتيميت روبوت نوك آوت ليجند"، بمشاركة 32 فريقا من مختلف دول... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T17:13+0000
2026-07-17T17:13+0000
2026-07-17T17:13+0000
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وتتنافس الفرق باستخدام نموذج موحد لروبوت بشري كامل الحجم طورته شركة "إنجين إيه آي" الصينية، وسط مواجهات تعتمد قواعد احترافية من خمسة أشواط، مدة كل منها 5 دقائق، مع إمكانية استخدام أوقات مستقطعة وتحديد الفائز، وفق النقاط أو معايير إضافية في حال التعادل، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية. ومن المقرر إقامة النهائي العالمي للبطولة بين ديسمبر/ كانون الأول 2026 ويناير/ كانون الثاني 2027، إذ يحصل الفريق المتوج على حزام ذهبي يزن 10 كيلوغرامات وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين يوان (1.47 مليون دولار). وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، تشاو تونغيانغ، أن البطولة تهدف إلى اختبار وتطوير تقنيات الروبوتات البشرية في بيئات تشغيل واقعية، وليس مجرد عرض تكنولوجي.
الصين
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الصين, الأخبار
أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية ينطلق من الصين... فيديو
استضافت مدينة شنتشن الصينية أول بطولة عالمية للقتال الحر بين الروبوتات الشبيهة بالبشر، تحت اسم "ألتيميت روبوت نوك آوت ليجند"، بمشاركة 32 فريقا من مختلف دول العالم.
وتتنافس الفرق باستخدام نموذج موحد لروبوت بشري كامل الحجم طورته شركة "إنجين إيه آي" الصينية، وسط مواجهات تعتمد قواعد احترافية من خمسة أشواط، مدة كل منها 5 دقائق، مع إمكانية استخدام أوقات مستقطعة وتحديد الفائز، وفق النقاط أو معايير إضافية في حال التعادل، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
ومن المقرر إقامة النهائي العالمي للبطولة بين ديسمبر/ كانون الأول 2026 ويناير/ كانون الثاني 2027، إذ يحصل الفريق المتوج على حزام ذهبي يزن 10 كيلوغرامات وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين يوان (1.47 مليون دولار).
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، تشاو تونغيانغ، أن البطولة تهدف إلى اختبار وتطوير تقنيات الروبوتات البشرية في بيئات تشغيل واقعية، وليس مجرد عرض تكنولوجي.