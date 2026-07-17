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الجيش الأمريكي ينفي استهداف إيران قاعدة التنف في سوريا
الجيش الأمريكي ينفي استهداف إيران قاعدة التنف في سوريا
سبوتنيك عربي
نفت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الجمعة، صحة ما أعلنته القوات الإيرانية بشأن استهداف قاعدة التنف في سوريا وأسر أو قتل جنود أمريكيين خلال الهجوم، مؤكدة أن... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T14:30+0000
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وأوضحت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن أي جندي أمريكي لم يُقتل أو يُؤسر في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مشددة على عدم وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بالتنف.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، استهداف مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف السورية.وقال الحرس الثوري في بيان: "ردًا على اعتداءات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، نفذ مقاتلو القوة الجوفضائية، في الموجة الحادية عشرة من عملية "نصر 2" والمُهداة إلى جنود "بمبور" في إيرانشهر، هجومًا مباغتًا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية".وأضاف: "الهجوم أسفر عن تدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات الخاصة بالعمليات الخاصة، إلى جانب مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين، ثأرًا لدماء الجنود الذين قتلوا الليلة الماضية في إيرانشهر".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، استكمال أحدث موجة من الهجمات العسكرية ضد إيران، مشيرة أنها نفذت ‌بناء ‌على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-منشآت-أمريكية-في-البحرين-بطائرات-مسيّرة-1115259751.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الأمريكي ينفي استهداف إيران قاعدة التنف في سوريا

14:30 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Hammurabi's Justice Newsمنطقة التنف، سوريا
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Hammurabi's Justice News
تابعنا عبر
نفت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الجمعة، صحة ما أعلنته القوات الإيرانية بشأن استهداف قاعدة التنف في سوريا وأسر أو قتل جنود أمريكيين خلال الهجوم، مؤكدة أن هذه الادعاءات "غير صحيحة".
وأوضحت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن أي جندي أمريكي لم يُقتل أو يُؤسر في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مشددة على عدم وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بالتنف.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، استهداف مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف السورية.
وقال الحرس الثوري في بيان: "ردًا على اعتداءات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، نفذ مقاتلو القوة الجوفضائية، في الموجة الحادية عشرة من عملية "نصر 2" والمُهداة إلى جنود "بمبور" في إيرانشهر، هجومًا مباغتًا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية".
وأضاف: "الهجوم أسفر عن تدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات الخاصة بالعمليات الخاصة، إلى جانب مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين، ثأرًا لدماء الجنود الذين قتلوا الليلة الماضية في إيرانشهر".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، استكمال أحدث موجة من الهجمات العسكرية ضد إيران، مشيرة أنها نفذت ‌بناء ‌على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت أمريكية في البحرين بطائرات مسيرة
00:50 GMT
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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