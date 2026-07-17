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لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
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الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرات تزويد وقود أمريكية
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرات تزويد وقود أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية دمرت طائرات تزويد وقود أمريكية ومحطة رادار إنذار مبكر في قاعدة العديد الجوية في قطر. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "استكمالًا لعمليات الأمس، نفذ جنود القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال الموجة الـ15من عملية "نصر 2"، هجومًا قويًا ومفاجئًا على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، ما أسفر عن تدمير محطة رادار إنذار مبكر وعدة طائرات تزويد وقود استراتيجية أمريكية تدميرًا كاملًا".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/إيران-تكشف-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية--1115265514.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرات تزويد وقود أمريكية

11:28 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hookقاعدة العديد الأمريكية في قطر
قاعدة العديد الأمريكية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية دمرت طائرات تزويد وقود أمريكية ومحطة رادار إنذار مبكر في قاعدة العديد الجوية في قطر.
وجاء في البيان: "استكمالًا لعمليات الأمس، نفذ جنود القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال الموجة الـ15من عملية "نصر 2"، هجومًا قويًا ومفاجئًا على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، ما أسفر عن تدمير محطة رادار إنذار مبكر وعدة طائرات تزويد وقود استراتيجية أمريكية تدميرًا كاملًا".
وأضاف: "ستكون هذه إجراءات انتقامية ستسجّل في التاريخ العسكري".
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إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية
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وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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