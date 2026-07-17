https://sarabic.ae/20260717/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-طائرات-تزويد-وقود-أمريكية-1115277455.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرات تزويد وقود أمريكية
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرات تزويد وقود أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية دمرت طائرات تزويد وقود أمريكية ومحطة رادار إنذار مبكر في قاعدة العديد الجوية في قطر. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T11:28+0000
2026-07-17T11:28+0000
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وجاء في البيان: "استكمالًا لعمليات الأمس، نفذ جنود القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال الموجة الـ15من عملية "نصر 2"، هجومًا قويًا ومفاجئًا على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، ما أسفر عن تدمير محطة رادار إنذار مبكر وعدة طائرات تزويد وقود استراتيجية أمريكية تدميرًا كاملًا".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/إيران-تكشف-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية--1115265514.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرات تزويد وقود أمريكية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية دمرت طائرات تزويد وقود أمريكية ومحطة رادار إنذار مبكر في قاعدة العديد الجوية في قطر.
وجاء في البيان: "استكمالًا لعمليات الأمس، نفذ جنود القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال الموجة الـ15من عملية "نصر 2"، هجومًا قويًا ومفاجئًا على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، ما أسفر عن تدمير محطة رادار إنذار مبكر وعدة طائرات تزويد وقود استراتيجية أمريكية تدميرًا كاملًا".
وأضاف: "ستكون هذه إجراءات انتقامية ستسجّل في التاريخ العسكري".
وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.