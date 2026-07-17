https://sarabic.ae/20260717/الخارجية-الروسية-الغرب-يتهم-روسيا-دون-دليل-بتنفيذ-أنشطة-سيبرانية-خبيثة-1115284658.html
الخارجية الروسية: الغرب يتهم روسيا دون دليل بتنفيذ "أنشطة سيبرانية خبيثة"
الخارجية الروسية: الغرب يتهم روسيا دون دليل بتنفيذ "أنشطة سيبرانية خبيثة"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الغرب لم يقدم أي أدلة ملموسة على اتهامه لروسيا بتنفيذ "أنشطة خبيثة في الفضاء... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T14:33+0000
2026-07-17T14:33+0000
2026-07-17T14:33+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في الثالث عشر من تموز/يوليو، نفذت مجموعة من الدول والمنظمات التي تنتهج سياسات عدائية تجاه روسيا سلسلة جديدة من الهجمات الإعلامية المنسقة، متهمةً بلادنا دون دليل بـ 'النشاط الخبيث المستمر' في الفضاء السيبراني".وقالت زاخاروفا، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يستهدف نظام كييف المنشآت المدنية، ويحاول تعطيل الخدمات الإلكترونية والمعدات، وسرقة البيانات الشخصية لمواطنينا بغرض استخدامها في عمليات مستهدفة لاحقاً".وأضافت زاخاروفا أنه "يتم أيضاً تشغيل شبكة كاملة من مراكز الاتصال الأوكرانية، التي تستهدف سرقة أموال الروس وحتى الأوروبيين".كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو تؤيد الاستخدام السلمي للفضاء السيبراني بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي.وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها: "تؤيد بلادنا بشكل ثابت الاستخدام السلمي للفضاء السيبراني وفقاً لمعايير القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أحكام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالأمن الدولي للمعلومات".وجاء في بيان الوزارة " تتمركز وحدات كاملة من الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الغربية بشكل دائم على الأراضي الأوكرانية، وتنسق أعمال قراصنة (هاكرز) كييف في الوقت الفعلي ".
https://sarabic.ae/20260717/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-إنشاء-نظام-موحد-لتدريب-متخصصي-الطائرات-المسيرة-1115284166.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية: الغرب يتهم روسيا دون دليل بتنفيذ "أنشطة سيبرانية خبيثة"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الغرب لم يقدم أي أدلة ملموسة على اتهامه لروسيا بتنفيذ "أنشطة خبيثة في الفضاء السيبراني".
وقالت زاخاروفا، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في الثالث عشر من تموز/يوليو، نفذت مجموعة من الدول والمنظمات التي تنتهج سياسات عدائية تجاه روسيا سلسلة جديدة من الهجمات الإعلامية المنسقة، متهمةً بلادنا دون دليل بـ 'النشاط الخبيث المستمر' في الفضاء السيبراني".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف يحاول تعطيل الخدمات الإلكترونية الروسية وسرقة البيانات الشخصية للمواطنين الروس لاستخدامها في عمليات لاحقة.
وقالت زاخاروفا، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يستهدف نظام كييف المنشآت المدنية، ويحاول تعطيل الخدمات الإلكترونية والمعدات، وسرقة البيانات الشخصية لمواطنينا بغرض استخدامها في عمليات مستهدفة لاحقاً".
وأضافت زاخاروفا أنه "يتم أيضاً تشغيل شبكة كاملة من مراكز الاتصال الأوكرانية، التي تستهدف سرقة أموال الروس وحتى الأوروبيين".
كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو تؤيد الاستخدام السلمي للفضاء السيبراني بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها: "تؤيد بلادنا بشكل ثابت الاستخدام السلمي للفضاء السيبراني وفقاً لمعايير القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أحكام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالأمن الدولي للمعلومات".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات عسكرية واستخباراتية غربية موجودة في أوكرانيا، تقوم بتنسيق أعمال القراصنة (الهاكرز) الأوكرانيين.
وجاء في بيان الوزارة " تتمركز وحدات كاملة من الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الغربية بشكل دائم على الأراضي الأوكرانية، وتنسق أعمال قراصنة (هاكرز) كييف في الوقت الفعلي ".