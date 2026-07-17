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الخارجية الروسية: روسيا وجامعة الدول العربية تدعمان إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

الخارجية الروسية: روسيا وجامعة الدول العربية تدعمان إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، غورغي بوريسينكو، بممثل جامعة الدول العربية في روسيا، وليد حامد شلتاجي، وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين دعوا إلى... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T09:47+0000

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "خلال المحادثة، نوقش الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران".بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان القضايا العملية المتعلقة بتوسيع التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية، بما في ذلك جدول زمني للفعاليات المشتركة المقبلة.منذ الثامن من يوليو/تموز، شنّ الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف إيران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.الخارجية الصينية: السلام في الشرق الأوسط قريب ويجب عدم تفويت الفرصةإيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية

https://sarabic.ae/20260423/الخارجية-الإيرانية-ندعو-جامعة-الدول-العربية-لتعديل-نهجها-والابتعاد-عن-التأثر-بالمواقف-الأحادية-1112822703.html

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