https://sarabic.ae/20260717/الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-على-حل-نفسه-1115263250.html
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً ينص على حله تمهيداً لإجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:11+0000
2026-07-17T06:11+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أقر الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قانون تمويل الأحزاب، الذي يقر حله وخروجه في عطلة برلمانية بدءاً من 17 تموز/يوليو الجاري".وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائباً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحقيق الفوز فيها.عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الداخلية بفتح جبهات الحرب في لبنان وغزةمع قرب الانتخابات.. هل يهدد آيزنكوت عرش نتنياهو السياسي ويزيحه من رئاسة الحكومة؟
https://sarabic.ae/20260706/الكنيست-يصوت-في-القراءة-الأولى-على-قانون-لتشكيل-لجنة-تحقيق-في-هجوم-السابع-من-أكتوبر-1115001467.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, العالم
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً ينص على حله تمهيداً لإجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أقر الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قانون تمويل الأحزاب، الذي يقر حله وخروجه في عطلة برلمانية بدءاً من 17 تموز/يوليو الجاري".
وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائباً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحقيق الفوز فيها.