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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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https://sarabic.ae/20260717/الكنيست-الإسرائيلي-يصوت-على-حل-نفسه-1115263250.html
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً ينص على حله تمهيداً لإجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:11+0000
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إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أقر الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قانون تمويل الأحزاب، الذي يقر حله وخروجه في عطلة برلمانية بدءاً من 17 تموز/يوليو الجاري".وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائباً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحقيق الفوز فيها.عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الداخلية بفتح جبهات الحرب في لبنان وغزةمع قرب الانتخابات.. هل يهدد آيزنكوت عرش نتنياهو السياسي ويزيحه من رئاسة الحكومة؟
https://sarabic.ae/20260706/الكنيست-يصوت-في-القراءة-الأولى-على-قانون-لتشكيل-لجنة-تحقيق-في-هجوم-السابع-من-أكتوبر-1115001467.html
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إسرائيل, العالم
إسرائيل, العالم

الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه

06:11 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalitالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً ينص على حله تمهيداً لإجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أقر الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قانون تمويل الأحزاب، الذي يقر حله وخروجه في عطلة برلمانية بدءاً من 17 تموز/يوليو الجاري".
وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائباً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل.
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
الكنيست يصوت في القراءة الأولى على قانون لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر 2023
6 يوليو, 21:45 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحقيق الفوز فيها.
عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: نتنياهو يحاول تجاوز أزمته الداخلية بفتح جبهات الحرب في لبنان وغزة
مع قرب الانتخابات.. هل يهدد آيزنكوت عرش نتنياهو السياسي ويزيحه من رئاسة الحكومة؟
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