https://sarabic.ae/20260717/باحثون-روس-يطورون-طريقة-ناجحة-لمكافحة-حرائق-النفط-1115289454.html

باحثون روس يطورون طريقة جديدة ناجحة لمكافحة حرائق النفط

باحثون روس يطورون طريقة جديدة ناجحة لمكافحة حرائق النفط

سبوتنيك عربي

طور باحثون في جامعة تومسك التقنية نظامًا آليًا يُطلق مواد الإطفاء على شكل نبضات مُتحكم بها بدلًا من إطلاقها بشكل مستمر، تُقلل هذه التقنية من تناثر الوقود... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T19:26+0000

2026-07-17T19:26+0000

2026-07-17T19:27+0000

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كما أنها تُبرد خزانات التخزين المُسخنة بشدة بعد إخماد النيران، ما يُساعد على منع اشتعال الحريق مرة أخرى.لماذا تُعد حرائق المنتجات النفطية خطيرة بشكل خاص؟تُعد الحرائق التي تشمل البنزين أو الديزل أو الكيروسين أو النفط الخام أو البيتومين أو زيت الوقود صعبة السيطرة، إذ يُمكن أن تصل المواد المُشتعلة إلى درجات حرارة عالية، وتنتشر بسرعة، وتُشعل المعدات أو خزانات التخزين القريبة.عادةً ما تستخدم أنظمة مكافحة الحرائق مواد الإطفاء بشكل مستمر. ومع ذلك، وجد باحثون في جامعة تومسك التقنية أن هذا النهج قد يكون غير فعال، بل وقد يزيد من خطورة بعض حرائق المنتجات النفطية، حيث أظهرت تجاربهم أن الاستخدام المستمر يُمكن أن يُسبب تغيرات مفاجئة في الضغط ودرجة الحرارة، ما يجعل السائل المحترق يتناثر خارج منطقة الحريق الأصلية.نبضات مُتحكَّم بها بدلًا من تدفق مستمريستخدم النظام المُطوَّر في جامعة تومسك التقنية نبضات قصيرة ومُوقَّتة بدقة من عامل الإطفاء، ويمكن التحكم في كلٍّ من مدة كل نبضة والفاصل الزمني بينها.لا يقتصر الغرض من الفواصل الزمنية على توفير المواد فحسب، بل يسمح للنظام بالاستجابة لتغيرات حالة الحريق بدلًا من الاستمرار في ضخ نفس كمية عامل الإطفاء بغض النظر عن الظروف.كيف يقرأ النظام الآلي الحريقتراقب هذه التقنية عدة مؤشرات أثناء مكافحة الحرائق:رغوة أقل، مكافحة حرائق أكثر فعاليةأفاد الباحثون أن استخدام النبضات في رشّ عامل الإطفاء، يُمكن أن يُقلل كمية عامل تكوين الرغوة المستخدمة بنسبة تتراوح بين 40 و50%.قد يكون هذا التوفير حاسمًا أثناء الحرائق الصناعية الكبيرة. إذ لا تحمل فرق الإطفاء أو تُخزّن سوى كمية محدودة من مواد الإطفاء. وإذا نفدت هذه الكمية بسرعة كبيرة، فقد يستمر الحريق في الاشتعال دون توفر موارد كافية للسيطرة عليه.إخماد النيران ليس سوى الخطوة الأولىقد يشتعل حريق النفط مجددًا حتى بعد اختفاء ألسنة اللهب الظاهرة. أحد الأسباب الرئيسية هو الحرارة المتراكمة في جدران خزان الوقود.يتكون خزان التخزين النموذجي من حاوية داخلية تحتوي على المنتج البترولي، وطبقة عازلة، وغلاف معدني خارجي. أثناء الحريق، قد ترتفع درجة حرارة كل من الهيكلين الداخلي والخارجي إلى 500 درجة مئوية أو أكثر.التبريد التلقائي يساعد على منع إعادة الاشتعاللمواجهة هذا الخطر، يتضمن نظام "TPU" مرحلة تبريد. في اللحظة المناسبة، يقوم البرنامج الآلي نفسه بتوجيه سائل التبريد نحو كلٍّ من الجزء الداخلي والخارجي لخزان التخزين.هذا يجعل التقنية عملية تحكم متكاملة وليست مجرد إجراء إطفاء واحد، فهي تعمل أولًا على إخماد اللهب بنبضات زمنية محددة، ثم تخفض درجة حرارة هيكل الخزان لتقليل احتمالية اشتعاله مجددًا.من البحث إلى إجراءات مكافحة الحرائقتتعاون جامعة تومسك التقنية حاليًا مع متخصصين من معهد أبحاث الحماية من الحرائق التابع لوزارة الطوارئ الروسية، لتطوير إجراءات مُخصصة لإخماد حرائق البيتومين في خزانات التخزين المعزولة حراريًا، ومن المتوقع أن تُوفر تقنية التحكم النبضي الجديدة الأساس العلمي لهذه الإجراءات.وتُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية، إذ لا تكفي التجارب المخبرية الناجحة وحدها للتطبيق الصناعي. يحتاج رجال الإطفاء أيضًا إلى قواعد تشغيل واضحة تُحدد متى يجب تفعيل النظام، وكيفية تفسير قراءات أجهزة الاستشعار، وكيفية تنسيق عملية الإخماد النبضي وتبريد الخزان.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

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