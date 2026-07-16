https://sarabic.ae/20260716/علماء-روس-يكتشفون-حلا-لتنقية-التربة-الملوثة-بالنفط-عبر-المعالجة-الحيوية-1115244844.html

علماء روس يكتشفون حلا لتنقية التربة الملوثة بالنفط عبر "المعالجة الحيوية"

علماء روس يكتشفون حلا لتنقية التربة الملوثة بالنفط عبر "المعالجة الحيوية"

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء روس من جامعة "سورغوت" الحكومية الروسية، بالتعاون مع جامعة "سيبيريا" الفيدرالية الروسية، طريقة لتنظيف بقع النفط باستخدام الكائنات الحية الدقيقة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T11:30+0000

2026-07-16T11:30+0000

2026-07-16T11:30+0000

علوم

علماء روس

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قال أرتور دورياغين، الباحث الشاب في المركز العلمي والتعليمي التابع لمعهد العلوم الطبيعية والتقنية، وطالب الدراسات العليا في جامعة سورغوت الحكومية: "إحدى طرق استصلاح التربة الملوثة هي المعالجة الحيوية، أي استخدام الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة لتحليل النفط. مع ذلك، تركز معظم الدراسات على دراسة العوامل الفردية المؤثرة في فعالية هذه العملية. لذا، قمنا بتقييم تأثيرات درجة الحرارة، ونوع النيتروجين، ومستوى التلوث، وجرعة الأسمدة في آنٍ واحد، لفهم كيفية تفاعل هذه العوامل".وحدد العلماء من جامعة "سورغوت" الحكومية، بالتعاون مع باحثين من جامعة "سيبيريا الفيدرالية"، الطريقة الأكثر فعالية لتحفيز ميكروبات التربة على "التهام" المركبات الخطرة من النفط باستخدام الأسمدة النيتروجينية، ووجدوا أنه يمكن "تنشيط" البكتيريا باستخدام نترات الأمونيوم، وهو أحد مكونات الأسمدة الحمضية للتربة التي تُضاف إلى التربة في أوائل الربيع لتحفيز نمو الأزهار والثمار.ووفقا للجامعة، فإن "الباحثين استخدموا تجربة عاملية: حيث تم تلوث عينات من التربة الرملية البودزولية، الشائعة في المناطق الشمالية، بالنفط الخام بشكل مصطنع. ثم تم تحضينها في ظروف حرارية مختلفة (دافئة وباردة)، وتم تقييم التغيرات في محتوى المنتج النفطي وعدد الكائنات الدقيقة في التربة في ظل خيارات مختلفة للتحفيز الحيوي بالنيتروجين".وتتمثل المرحلة التالية من العمل في اختبار النتائج التي حصل عليها في ظروف تحاكي الواقع قدر الإمكان، والبحث عن طرق جديدة لتسريع استصلاح التربة الملوثة بالنفط.وأضافت جامعة سورغوت الحكومية أن "أحد مجالات البحث هو استخدام بكتيريا مُختارة خصيصًا لتحليل النفط، بالإضافة إلى دراسة كيفية تحسين فعالية معالجة التربة من خلال الجمع بين طرق المعالجة الحيوية المختلفة".وقد حظي هذا العمل بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم (المشروع رقم 24-14-20030). يستمر تطوير هذا المجال في إطار مشروع جامعة "سورغوت" الحكومية التكنولوجي الاستراتيجي "كيمياء النفط" التابع للبرنامج الفيدرالي "أولوية 2030" للمشروع الوطني "الشباب والأطفال".علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر

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علوم, علماء روس