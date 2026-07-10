علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/علماء-روس-يتوصلون-إلى-اكتشاف-يرفع-فرص-الشفاء-من-الميلانوما-1115092976.html
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، في بيان لها، أن علماء روس توصلوا إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من سرطان الجلد المسمى "الميلانوما". 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T09:20+0000
2026-07-10T09:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/01/1112177185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39d0d08a67e2235c0782dfe6fd5587ad.jpg
وجاء في البيان: "اكتشف العلماء أن تحديد أنواع البكتيريا في أمعاء مريض سرطان الجلد الميلانيني لا يكفي لتقييم مدى فعالية العلاج المناعي. فقد تبيّن أن السلالات المختلفة ضمن النوع الواحد قد تُعزز العلاج أو تُعيقه. سيُمكّن هذا الاكتشاف الأطباء من التنبؤ بدقة أكبر بفعالية أدوية السرطان باهظة الثمن قبل وصفها للمرضى، وبالتالي زيادة فرص نجاح العلاج من خلال تعديل البكتيريا المعوية لديهم".وأوضح أن "التحليل شمل 62 عينة جمعت قبل بدء العلاج المضاد للأورام، وقد قام العلماء بعزل وتسلسل جميع الحمض النووي الموجود في العينات. ولزيادة دقة التحليل، أضاف الباحثون بيانات من دراسات مماثلة أخرى أجراها علماء من دول مختلفة. وبذلك، شمل التحليل المُجمّع 490 عينة من 7 مجموعات مستقلة من المرضى".وأضافت: "من خلال تعديل الميكروبات المعوية لدى المريض، يمكن جعل جهازه المناعي أكثر استجابةً للعلاج المناعي، وبالتالي زيادة فرص شفائه. ونخطط مستقبلاً للتوسع ليشمل مجالات أخرى غير البكتيريا، حيث تلعب العاثيات(وهي فيروسات تصيب البكتيريا) دوراً بالغ الأهمية".تأسست المؤسسة الروسية للعلوم عام 2013 بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تدعم المؤسسة أبحاثًا أساسية وتطبيقية هامة تخدم العلوم والاقتصاد والمجتمع، ومنذ عام 2014، دعمت 29 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 303 مليارات روبل.علماء روس يطورون "مقودا كهربائيا" ثوريا للتحكم بالضوء قد يحدث نقلة في تقنيات الليزرعلماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
https://sarabic.ae/20260707/علماء-روس-يطورون-أول-تقنية-عالمية-لإعادة-إعطاء-أدوية-العلاج-الجيني-بشكل-متكرر-1115014314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/01/1112177185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_40f983530a96741ef6a700736638e80c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"

09:20 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Александр Кряжевدواء روسي لعلاج سرطان الجلد طوره علماء روس
دواء روسي لعلاج سرطان الجلد طوره علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Александр Кряжев
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، في بيان لها، أن علماء روس توصلوا إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من سرطان الجلد المسمى "الميلانوما".
وجاء في البيان: "اكتشف العلماء أن تحديد أنواع البكتيريا في أمعاء مريض سرطان الجلد الميلانيني لا يكفي لتقييم مدى فعالية العلاج المناعي. فقد تبيّن أن السلالات المختلفة ضمن النوع الواحد قد تُعزز العلاج أو تُعيقه. سيُمكّن هذا الاكتشاف الأطباء من التنبؤ بدقة أكبر بفعالية أدوية السرطان باهظة الثمن قبل وصفها للمرضى، وبالتالي زيادة فرص نجاح العلاج من خلال تعديل البكتيريا المعوية لديهم".

وأفاد بأن علماء من المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، ومركز "بلوخين" الوطني للأبحاث الطبية للأورام التابع لوزارة الصحة الروسية، أجروا أول دراسة في العالم حول "الميكروبات المعوية" لدى مجموعة من مرضى سرطان الجلد الميلانيني، وتوصلوا إلى هذه النتائج.

وأوضح أن "التحليل شمل 62 عينة جمعت قبل بدء العلاج المضاد للأورام، وقد قام العلماء بعزل وتسلسل جميع الحمض النووي الموجود في العينات. ولزيادة دقة التحليل، أضاف الباحثون بيانات من دراسات مماثلة أخرى أجراها علماء من دول مختلفة. وبذلك، شمل التحليل المُجمّع 490 عينة من 7 مجموعات مستقلة من المرضى".
وقالت كسينيا كليمينا، رئيسة مختبر أبحاث الجينوم وعلم الأحياء الحاسوبي في المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي: " إن الأطباء يمكنهم استخدام بيانات الميكروبيوم المعوي ليس فقط للتنبؤ بالتشخيص، بل أيضًا لتحسين فعالية العلاج".
وأضافت: "من خلال تعديل الميكروبات المعوية لدى المريض، يمكن جعل جهازه المناعي أكثر استجابةً للعلاج المناعي، وبالتالي زيادة فرص شفائه. ونخطط مستقبلاً للتوسع ليشمل مجالات أخرى غير البكتيريا، حيث تلعب العاثيات(وهي فيروسات تصيب البكتيريا) دوراً بالغ الأهمية".
دواء روسي لعلاج سرطان الجلد طوره علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
مجتمع
علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
7 يوليو, 11:48 GMT
يعد سرطان الجلد الميلانيني من أكثر أنواع سرطان الجلد شراسة، ولطالما اعتبر علاجه صعبًا نظرًا لسرعة انتشاره إلى أعضاء وأنسجة أخرى.
تأسست المؤسسة الروسية للعلوم عام 2013 بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تدعم المؤسسة أبحاثًا أساسية وتطبيقية هامة تخدم العلوم والاقتصاد والمجتمع، ومنذ عام 2014، دعمت 29 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 303 مليارات روبل.
علماء روس يطورون "مقودا كهربائيا" ثوريا للتحكم بالضوء قد يحدث نقلة في تقنيات الليزر
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала