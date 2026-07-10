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علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، في بيان لها، أن علماء روس توصلوا إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من سرطان الجلد المسمى "الميلانوما". 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "اكتشف العلماء أن تحديد أنواع البكتيريا في أمعاء مريض سرطان الجلد الميلانيني لا يكفي لتقييم مدى فعالية العلاج المناعي. فقد تبيّن أن السلالات المختلفة ضمن النوع الواحد قد تُعزز العلاج أو تُعيقه. سيُمكّن هذا الاكتشاف الأطباء من التنبؤ بدقة أكبر بفعالية أدوية السرطان باهظة الثمن قبل وصفها للمرضى، وبالتالي زيادة فرص نجاح العلاج من خلال تعديل البكتيريا المعوية لديهم".وأوضح أن "التحليل شمل 62 عينة جمعت قبل بدء العلاج المضاد للأورام، وقد قام العلماء بعزل وتسلسل جميع الحمض النووي الموجود في العينات. ولزيادة دقة التحليل، أضاف الباحثون بيانات من دراسات مماثلة أخرى أجراها علماء من دول مختلفة. وبذلك، شمل التحليل المُجمّع 490 عينة من 7 مجموعات مستقلة من المرضى".وأضافت: "من خلال تعديل الميكروبات المعوية لدى المريض، يمكن جعل جهازه المناعي أكثر استجابةً للعلاج المناعي، وبالتالي زيادة فرص شفائه. ونخطط مستقبلاً للتوسع ليشمل مجالات أخرى غير البكتيريا، حيث تلعب العاثيات(وهي فيروسات تصيب البكتيريا) دوراً بالغ الأهمية".تأسست المؤسسة الروسية للعلوم عام 2013 بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تدعم المؤسسة أبحاثًا أساسية وتطبيقية هامة تخدم العلوم والاقتصاد والمجتمع، ومنذ عام 2014، دعمت 29 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 303 مليارات روبل.علماء روس يطورون "مقودا كهربائيا" ثوريا للتحكم بالضوء قد يحدث نقلة في تقنيات الليزرعلماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"
أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، في بيان لها، أن علماء روس توصلوا إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من سرطان الجلد المسمى "الميلانوما".
وجاء في البيان: "اكتشف العلماء أن تحديد أنواع البكتيريا في أمعاء مريض سرطان الجلد الميلانيني لا يكفي لتقييم مدى فعالية العلاج المناعي. فقد تبيّن أن السلالات المختلفة ضمن النوع الواحد قد تُعزز العلاج أو تُعيقه. سيُمكّن هذا الاكتشاف الأطباء من التنبؤ بدقة أكبر بفعالية أدوية السرطان باهظة الثمن قبل وصفها للمرضى، وبالتالي زيادة فرص نجاح العلاج من خلال تعديل البكتيريا المعوية لديهم".
وأفاد بأن علماء من المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، ومركز "بلوخين" الوطني للأبحاث الطبية للأورام التابع لوزارة الصحة الروسية، أجروا أول دراسة في العالم حول "الميكروبات المعوية" لدى مجموعة من مرضى سرطان الجلد الميلانيني، وتوصلوا إلى هذه النتائج.
وأوضح أن "التحليل شمل 62 عينة جمعت قبل بدء العلاج المضاد للأورام، وقد قام العلماء بعزل وتسلسل جميع الحمض النووي الموجود في العينات. ولزيادة دقة التحليل، أضاف الباحثون بيانات من دراسات مماثلة أخرى أجراها علماء من دول مختلفة. وبذلك، شمل التحليل المُجمّع 490 عينة من 7 مجموعات مستقلة من المرضى".
وقالت كسينيا كليمينا، رئيسة مختبر أبحاث الجينوم وعلم الأحياء الحاسوبي في المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي: " إن الأطباء يمكنهم استخدام بيانات الميكروبيوم المعوي ليس فقط للتنبؤ بالتشخيص، بل أيضًا لتحسين فعالية العلاج".
وأضافت: "من خلال تعديل الميكروبات المعوية لدى المريض، يمكن جعل جهازه المناعي أكثر استجابةً للعلاج المناعي، وبالتالي زيادة فرص شفائه. ونخطط مستقبلاً للتوسع ليشمل مجالات أخرى غير البكتيريا، حيث تلعب العاثيات(وهي فيروسات تصيب البكتيريا) دوراً بالغ الأهمية".
يعد سرطان الجلد الميلانيني من أكثر أنواع سرطان الجلد شراسة، ولطالما اعتبر علاجه صعبًا نظرًا لسرعة انتشاره إلى أعضاء وأنسجة أخرى.
تأسست المؤسسة الروسية للعلوم عام 2013 بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تدعم المؤسسة أبحاثًا أساسية وتطبيقية هامة تخدم العلوم والاقتصاد والمجتمع، ومنذ عام 2014، دعمت 29 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 303 مليارات روبل.