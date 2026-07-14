https://sarabic.ae/20260714/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لتحويل-مخلفات-صناعة-النبيذ-إلى-مكملات-غذائية-1115197337.html

علماء روس يكتشفون طريقة لتحويل مخلفات صناعة النبيذ إلى مكملات غذائية

علماء روس يكتشفون طريقة لتحويل مخلفات صناعة النبيذ إلى مكملات غذائية

سبوتنيك عربي

أفادت جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، أن علماء من الجامعة، ضمن فريق بحثي، اكتشفوا طريقة جديدة لتجفيف مخلفات صناعة النبيذ، حيث ستساعد في تحويل ما يصل إلى ربع... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T14:44+0000

2026-07-14T14:44+0000

2026-07-14T14:44+0000

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ووفقا للجامعة فإن ثفل العنب عبارة عن خليط من قشور العنب وسيقانه وبذوره، ويشكل ما بين 20 و25 بالمئة من المادة الخام الأصلية. ويستخدم هذا المنتج الثانوي حاليًا في إنتاج أصباغ الطعام والمنسوجات، ومضافات أعلاف الماشية، وبعض المشروبات الكحولية (مثل مشروب "غرابا").وأوضح زاكير حسن، مهندس الأبحاث في المركز العلمي والتعليمي والابتكاري للتقنيات الكيميائية والصيدلانية بجامعة الأورال الفيدرالية، وأحد مؤلفي الدراسة: "تكمن المشكلة في هذه المادة الخام في أن ثفل العنب الطازج يحتوي على نسبة رطوبة عالية (50-60% ماء من وزنه)، مما يجعله سريع التلف وعرضة للفساد الميكروبي. ولا يمكن تخزينه لفترات طويلة أو معالجته بفعالية. لذا، فإن الخطوة الأولى والأهم في معالجة ثفل العنب هي إزالة الماء (التجفيف)، دون إتلاف المواد المفيدة عن طريق التسخين".واستخدم العلماء في تجاربهم جهازًا شائعًا في المصانع والمطابخ الاحترافية، وهو فرن الحمل الحراري، الذي يُتيح تصميمه تسخين المحتويات بشكل متجانس. ونظرًا لتوافر هذه الأفران، يعتقد العلماء أن تحويل ثفل العنب إلى مواد مفيدة للمنتجات الغذائية والمكملات الغذائية يُمكن تطبيقه على نطاق واسع.وتوصل العلماء، بالتعاون مع متخصصين من بنغلاديش، إلى درجة حرارة مثالية تُطيل مدة صلاحية ثفل العنب مع تأثير طفيف فقط على كمية المركبات الفينولية المفيدة، مثل حمض الكافيين المُنشط والكاتيكينات، التي تُقوي الأوعية الدموية وتحمي الأنسجة من الجذور الحرة.علماء روس يطورون تقنية جديدة تمنع انفجار بطاريات الهواتف الذكيةعلماء روس يتوصلون إلى اكتشاف يرفع فرص الشفاء من "الميلانوما"

https://sarabic.ae/20260710/علماء-روس-يطورون-3-مقاييس-لتقييم-مخاطر-الإصابة-بأمراض-القلب-والأوعية-الدموية-1115094966.html

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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي