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علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
سبوتنيك عربي
صرّحت أوكسانا درابكينا، كبيرة أخصائيي العلاج والممارسة الطبية العامة في وزارة الصحة الروسية ومديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت درابكينا: "نقترح مقاييس جديدة. على عكس المقاييس التقليدية التي تعتمد فقط على العمر والكوليسترول وضغط الدم والتدخين، يتضمن مقياس فينيكس مؤشرات أخرى. بعد نقاش عام، نقترح إدراج هذا المقياس في الفحوصات الطبية؛ وهو صالح للأشخاص حتى سن 64 عامًا".كما تم تطوير مقياس جديد لروسيا، وهو SCORE2-RF، استنادًا إلى SCORE-2 لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة وغير المميتة لدى السكان الروس.ويعقد منتدى "روسيا والعالم: اتجاهات طول العمر الصحي" في موسكو يومي 9 و10 يوليو/تموز.لإنقاذ المخطوطات التاريخية.. علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتيح قراء النصوص العربية علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
صرّحت أوكسانا درابكينا، كبيرة أخصائيي العلاج والممارسة الطبية العامة في وزارة الصحة الروسية ومديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن متخصصين روسا طوروا 3 مقاييس لتقييم العمر البيولوجي ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالت درابكينا: "نقترح مقاييس جديدة. على عكس المقاييس التقليدية التي تعتمد فقط على العمر والكوليسترول وضغط الدم والتدخين، يتضمن مقياس فينيكس مؤشرات أخرى. بعد نقاش عام، نقترح إدراج هذا المقياس في الفحوصات الطبية؛ وهو صالح للأشخاص حتى سن 64 عامًا".
أما بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا، فقد اقترحت درابكينا استخدام مقياس "العمر الصحي"، الذي يُقيّم مساهمة كل عامل في تسريع الشيخوخة ويُقدّم توصيات شخصية لإبطاء هذه العملية.
كما تم تطوير مقياس جديد لروسيا، وهو SCORE2-RF، استنادًا إلى SCORE-2 لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة وغير المميتة لدى السكان الروس.
ويعقد منتدى "روسيا والعالم: اتجاهات طول العمر الصحي" في موسكو يومي 9 و10 يوليو/تموز.