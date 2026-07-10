علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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08:29 GMT
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الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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المقهى الثقافي
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علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
سبوتنيك عربي
صرّحت أوكسانا درابكينا، كبيرة أخصائيي العلاج والممارسة الطبية العامة في وزارة الصحة الروسية ومديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت درابكينا: "نقترح مقاييس جديدة. على عكس المقاييس التقليدية التي تعتمد فقط على العمر والكوليسترول وضغط الدم والتدخين، يتضمن مقياس فينيكس مؤشرات أخرى. بعد نقاش عام، نقترح إدراج هذا المقياس في الفحوصات الطبية؛ وهو صالح للأشخاص حتى سن 64 عامًا".كما تم تطوير مقياس جديد لروسيا، وهو SCORE2-RF، استنادًا إلى SCORE-2 لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة وغير المميتة لدى السكان الروس.ويعقد منتدى "روسيا والعالم: اتجاهات طول العمر الصحي" في موسكو يومي 9 و10 يوليو/تموز.لإنقاذ المخطوطات التاريخية.. علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتيح قراء النصوص العربية علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
https://sarabic.ae/20260710/علماء-روس-يتوصلون-إلى-اكتشاف-يرفع-فرص-الشفاء-من-الميلانوما-1115092976.html
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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

علماء روس يطورون 3 مقاييس لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

11:17 GMT 10.07.2026
© Photo / CCOأوعية دموية
أوعية دموية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Photo / CCO
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صرّحت أوكسانا درابكينا، كبيرة أخصائيي العلاج والممارسة الطبية العامة في وزارة الصحة الروسية ومديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن متخصصين روسا طوروا 3 مقاييس لتقييم العمر البيولوجي ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالت درابكينا: "نقترح مقاييس جديدة. على عكس المقاييس التقليدية التي تعتمد فقط على العمر والكوليسترول وضغط الدم والتدخين، يتضمن مقياس فينيكس مؤشرات أخرى. بعد نقاش عام، نقترح إدراج هذا المقياس في الفحوصات الطبية؛ وهو صالح للأشخاص حتى سن 64 عامًا".
أما بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا، فقد اقترحت درابكينا استخدام مقياس "العمر الصحي"، الذي يُقيّم مساهمة كل عامل في تسريع الشيخوخة ويُقدّم توصيات شخصية لإبطاء هذه العملية.
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كما تم تطوير مقياس جديد لروسيا، وهو SCORE2-RF، استنادًا إلى SCORE-2 لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة وغير المميتة لدى السكان الروس.
ويعقد منتدى "روسيا والعالم: اتجاهات طول العمر الصحي" في موسكو يومي 9 و10 يوليو/تموز.
لإنقاذ المخطوطات التاريخية.. علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتيح قراء النصوص العربية
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