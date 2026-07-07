https://sarabic.ae/20260707/لإنقاذ-المخطوطات-التاريخية-علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-يتيح-قراء-النصوص-العربية--1115024164.html

لإنقاذ المخطوطات التاريخية.. علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتيح قراء النصوص العربية

لإنقاذ المخطوطات التاريخية.. علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا يتيح قراء النصوص العربية

سبوتنيك عربي

طور باحثون من معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم برامج للتعرف البصري على النصوص البوذية والعربية وقراءتها. تُسهم هذه البرامج في تقليل العمل... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T16:41+0000

2026-07-07T16:41+0000

2026-07-07T16:41+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

آثار

مخطوطات

ذكاء اصطناعي

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تحفظ المخطوطات القديمة التاريخ والدين واللغة والقانون والفلسفة والحياة اليومية. إلا أن دراسة العديد منها لا تزال صعبة نظرًا لكونها مكتوبة بخط اليد، أو هشة، أو متضررة بصريًا، أو مكتوبة بخطوط تتطلب خبرة متخصصة نادرة.وتكمن أهمية هذا العمل في الجانب العملي، إذ تُقلل الأدوات الرقمية ما يصل إلى 90% من العمل التقني الروتيني، ما يُتيح للباحثين مزيدًا من الوقت للتركيز على التفسير والتدقيق والترجمة والتحليل التاريخي. لا تكمن المشكلة في عدد المخطوطات فحسب، بل في نقص المتخصصين القادرين على قراءتها وتفسيرها وترجمتها بكفاءة. وأوضح أليكبير أليكبيروف، القائم بأعمال مدير معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن الدراسات الحديثة للشرق تتطلب معرفةً أعمق بكثير بمختلف الجماعات الدينية والثقافية، وقيمها، وتقاليدها الداخلية، ونصوصها المقدسة. تُمسح المخطوطات ضوئيًا ثم تُعالج بواسطة برامج خاصة تُحسّن وضوح النص وتزيل العيوب البصرية التي لا تنتمي إلى الكتابة نفسها. وهذا أمر بالغ الأهمية للنصوص العربية، حيث يمكن أن تُغيّر النقاط والعلامات فوق الحروف أو تحتها طريقة قراءة الحرف أو الكلمة.وتُضيف النصوص التي تعود للعصور الوسطى تحديًا آخر: ففي بعض الأحيان، حتى النقاط التي تُشكّل جزءًا من الحروف العربية مفقودة. وبالتالي، قد تحمل الكلمة القصيرة عدة قراءات ومعانٍ محتملة. ويحاول البرنامج قيد التطوير حلّ هذه المشكلة بالاعتماد على السياق، وليس فقط على الشكل المرئي للحروف. بمعنى آخر، لا يكتفي البرنامج برؤية الحروف فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا المعنى الضمني للنص. ومع ذلك، لا يعمل النظام بمعزل عن السياق. فبعد أن يُعيد البرنامج بناء النص على الحاسوب، يُقارنه الباحث بالمخطوطة الأصلية، ويتحقق من القراءة، ويُصحّح الأخطاء. وبعد هذا التدقيق من قِبل خبير، ينتقل النص إلى مرحلة الترجمة، وفقا لما أوردته بوابة روسيا العلمية. يمكن لهذه البرامج أن تساعد في اختيار اللغة المناسبة، لكنها لا تزال تتطلب رأيًا بشريًا. أكد أليكبيروف أنه لا يوجد سيناريو يختفي فيه الباحث أو المحرر أو المترجم البشري من سلسلة المعرفة. تُسرّع الأنظمة الرقمية عملية المعالجة، لكن التفسير الخبير يبقى أساسيًا. تُستخدم الآن مصطلحات مثل "الدراسات الشرقية الرقمية" و"التاريخ الرقمي" و"علم الآثار الرقمي" لوصف هذا التحول. أشار أليكبيروف إلى أنه بمرور الوقت، قد تختفي كلمة "رقمي" لأن هذه الأدوات ستصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل البحثي. تكمن أهمية هذه البرامج في أنها تعالج معضلة علمية حقيقية: وجود العديد من المخطوطات القيّمة، لكن قلة من المتخصصين يملكون الوقت والخبرة الكافية لمعالجتها يدويًا. من خلال تحسين التعرف على النصوص، ودعم القراءة الواعية بالسياق، والمساعدة في الترجمة، تُسهّل الأدوات الرقمية وصول الباحثين إلى النصوص النادرة. الأهم هو التوازن. فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع العمل الروتيني، وتقليل الأخطاء، وفتح آفاق جديدة لدراسة المخطوطات. لكنه لا يحل محل الباحث. مستقبل هذا المجال ليس استبدال الإنسان بالآلة، بل هو تكامل بين الإنسان والآلة.المصدر: | |

https://sarabic.ae/20260612/5-مهارات-بشرية-تهزم-الذكاء-الاصطناعي-1114298945.html

https://sarabic.ae/20260616/سر-صيني-جديد-كيف-يحل-الألماس-إحدى-أكبر-مشكلات-الذكاء-الاصطناعي؟-1114401563.html

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علوم, روسيا, جامعات روسية, آثار, مخطوطات, ذكاء اصطناعي